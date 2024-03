Le gouvernement du Canada continue à soutenir les occasions de faire du sport et de l'activité physique offertes aux communautés autochtones

VICTORIA, BC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les Premières Nations, les Inuit et les Métis dans leurs efforts pour bâtir des communautés fortes et en santé par l'entremise du sport et de l'activité physique.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, a annoncé un investissement de 12,65 millions de dollars, dans le cadre du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA), afin de multiplier les occasions de faire du sport et de l'activité physique au sein des communautés autochtones. Accordé à 115 projets, ce financement rejoindra environ 1 000 communautés et 300 000 Autochtones d'un bout à l'autre du pays, dont des jeunes, des femmes, des filles, des personnes 2ELGBTQI+ et des personnes en situation de handicap. La ministre a fait cette annonce lors d'une visite au Centre d'amitié autochtone de Victoria. Grâce à son programme Women's Warrior, le Centre favorise la santé physique des femmes autochtones ayant subi de la violence.

Le programme SSDSCA encourage les Autochtones à être plus actifs et en meilleure santé, tout en leur permettant d'adopter une activité physique ou un sport pertinent à leur culture. Les projets financés sont conçus et dirigés par des Autochtones.

La ministre Qualtrough a également souligné que l'appel de propositions 2024-2026 des composantes 2 et 3 du programme SSDSCA était actuellement ouvert. Jusqu'à 24,05 millions de dollars pourront être affectés à des projets sportifs destinés aux Autochtones, y compris les jeunes, les femmes, les filles, les personnes 2ELGBTQI+ et les personnes en situation de handicap dans les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis partout au pays.

Depuis 2019, en partenariat avec des organismes et gouvernements dirigés par des Autochtones, le programme SSDSCA a rejoint des centaines de communautés autochtones aux quatre coins du pays et continue à le faire aujourd'hui.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets conçus et dirigés par des Autochtones afin d'augmenter les occasions de faire du sport dans les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Grâce au programme SSDSCA, nous collaborons avec des partenaires autochtones afin de lever les obstacles et d'accroître la participation sportive pour que chacun puisse mener une vie saine et active. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

« Le Cercle sportif autochtone est très heureux que Sport Canada maintienne son appui au programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones. Dans le cadre de la deuxième composante, Sport Canada appuie les activités communautaires qui augmentent les possibilités pour les Autochtones de faire du sport et d'atteindre leurs objectifs de développement social, tandis que la troisième composante appuie les projets dirigés par des Autochtones qui ciblent l'amélioration de la santé mentale et physique des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+. Ces deux composantes comblent les besoins exprimés par les Autochtones dans leurs appels à l'action et à la justice. Les deux composantes de financement soutiendront la croissance et l'amélioration des programmes de sports, d'activités physiques et de loisirs dirigés par des Autochtones tout en favorisant le développement des aptitudes de chef de file et des compétences relationnelles, et en améliorant le bien-être mental et physique des jeunes Autochtones partout au pays. »

- Vanessa McGregor, directrice générale par intérim, Cercle sportif autochtone

« Le fait d'aider les participantes de Women's Warriors à se réapproprier leur identité et à s'imaginer à quoi ressemblerait une communauté exempte de violence familiale a des répercussions multiples et profondes. Lorsque nous épaulons les femmes autochtones pour qu'elles deviennent plus fortes, nous renforçons les fondations de nos familles et de notre communauté tout entière. Alors que nous nous efforçons de servir les personnes, les familles et la communauté dans la grande région de Victoria et au-delà, ce travail est un maillon fort dans une chaîne croissante de programmes réussis et fièrement mis en œuvre par le Centre d'amitié autochtone de Victoria. »

- Ron Rice - Wush'q M.G.C., directeur général par intérim, Centre d'amitié autochtone de Victoria

Faits en bref

Le sport au service du développement social est défini comme l'utilisation intentionnelle du sport ou de l'activité physique pour atteindre des résultats sociaux.

Le programme SSDSCA vise l'obtention de résultats positifs dans les domaines de la santé, de l'éducation, des comportements à risque ou de l'employabilité, conformément aux appels à l'action 7, 19 et 38 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, et aux appels à la justice 3.1 et 7.3 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Sur les 24,05 millions de dollars disponibles pour l'exercice 2024-2026, pas moins de 10,6 millions de dollars seront investis dans les 13 organismes provinciaux ou territoriaux de sport autochtone (OPTSA) qui exécutent des programmes de sport pour le développement social, et dans le Cercle sportif autochtone (CSA), qui agit comme porte-parole des OPTSA et les appuie dans la mise en œuvre du programme SSDSCA. En outre, les gouvernements, les communautés et les organismes sans but lucratif autochtones recevront jusqu'à 13,45 millions de dollars pour mettre en œuvre des programmes de sport au service du développement social dans les communautés autochtones au Canada.

Sport Canada a récemment terminé un sondage national sur l'opinion publique afin de passer en revue le programme SSDSCA. Il était dirigé par une entreprise de recherche externe, en collaboration avec des chercheurs autochtones. Ce sondage a permis de consulter les parties intéressées autochtones sur la façon dont le programme SSDSCA devrait être conçu et offert aux gouvernements, aux communautés et aux organismes autochtones, ainsi que sur la façon dont le financement devrait être distribué aux OPTSA et au CSA. Ces recommandations sont mises en œuvre dans le cadre du présent appel de propositions.

Le financement du SSDSCA est réparti en trois composantes :

Première composante : 5,3 millions de dollars sont mis à la disposition des 13 OPTSA et du CSA chaque année pour appuyer leur fonctionnement et offrir aux Autochtones la possibilité de participer à des activités sportives significatives qui soutiennent un ou plusieurs des objectifs de développement social de la première composante. Inspirés des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, les objectifs de développement social de la première composante sont axés sur l'amélioration de la santé, de l'éducation et de l'employabilité, ainsi que sur la réduction des comportements à risque. La date limite pour faire une demande était le 26 février 2024.

Deuxième composante : 3,6 millions de dollars sont disponibles chaque année pour les gouvernements, les communautés et les organismes sans but lucratif autochtones afin d'offrir aux peuples autochtones, y compris aux personnes handicapées, la possibilité de participer à des activités sportives significatives qui soutiennent un ou plusieurs des objectifs de développement social de la deuxième composante. Inspirés des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, les objectifs de développement social de la deuxième composante sont axés sur l'amélioration de la santé, de l'éducation et de l'employabilité, ainsi que sur la réduction des comportements à risque. La date limite pour faire une demande est le 11 mars 2024.

Troisième composante : 2,5 millions de dollars sont disponibles chaque année pour permettre aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones de participer à des activités sportives significatives qui visent un ou plusieurs des objectifs de développement social de la troisième composante. Inspirés des appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, les objectifs de développement social de la troisième composante touchent la santé physique et mentale, la prévention du suicide, la sensibilisation au trafic sexuel et sa prévention, les relations sécuritaires et saines, et la positivité sexuelle (2ELGBTQI+). La date limite pour faire une demande est le 25 mars 2024.

Bénéficiaire Région Cercle sportif autochtone (CSA) National Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) / Porte de l'Est et du Nord (PEN) Québec Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN) Saskatchewan Aboriginal Sport and Recreation New Brunswick (ASRNB) Nouveau-Brunswick Indigenous Sport, Physical Activity & Recreation Council (ISPARC) Colombie-Britannique Indigenous Sport Wellness Ontario (ISWO) Ontario Aboriginal Sport and Recreation Circle of Newfoundland and Labrador (ASRCNL) Terre-Neuve-et-Labrador Indigenous Sport Council Alberta (ISCA) Alberta Manitoba Aboriginal Sports & Recreation Council Inc. (MASRC) Manitoba Division du sport et des loisirs - gouvernement du Nunavut Nunavut Aboriginal Sports Circle of the Northwest Territories (ASCNT) Territoires du Nord-Ouest Yukon Aboriginal Sport Circle (YASC) Yukon Mi'kmaw Sport Council of Nova Scotia (MSCNS) Nouvelle-Écosse PEI Aboriginal Sport Circle

Epekwitk Assembly of Councils Île-du-Prince-Édouard

Liste détaillée des demandeurs financés dans le cadre de la deuxième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés :



Bénéficiaire Province Description du projet Agency Chiefs Tribal Council Saskatchewan Le projet vise à réaliser des recherches puis à élaborer et à mettre en œuvre un plan de sports et de loisirs pour accroître les activités récréatives et sportives offertes aux jeunes des Premières Nations de Witchekan Lake et de Pelican Lake. Arctic Soccer Nunavut Camp de soccer estival et programme de futsal hivernal pour les jeunes et les adultes. Première Nation des Chipewyan de l'Athabasca Alberta Programmes de loisirs pour les jeunes : programmes sportifs communautaires, camps pour les jeunes et les familles, augmentation de la capacité organisationnelle par l'embauche de personnel pour les programmes. Première Nation Bearspaw - Eden Valley Alberta L'initiative sportive d'Eden Valley vise à fournir de l'équipement sportif et à élaborer des programmes hebdomadaires pour les loisirs communautaires. Beauval Minor Sports and Recreation Saskatchewan Le projet axé sur les sports et la terre vise à fournir des occasions d'apprentissage culturel pratique et des programmes d'enrichissement physique : crosse, canotage, tir à l'arc, chasse, piégeage, pêche, techniques de survie en forêt et plantes médicinales, fabrication de bannique, fabrication de lebay, perlage, fabrication de jupes à rubans, violon, gigue et plus encore. Fondation canadienne du canot Provinces multiples Expédition en canot à Yellowknife à des fins de certification. Une formation sur le camping et les techniques de canotage sera donnée avant l'expédition. Durant l'expédition, il y aura des cercles de partage pour discuter d'expériences positives, émergentes et difficiles. Centre d'amitié autochtone de Lanaudière Québec Offre de diverses activités en salle (arts martiaux, gymnastique, escalade) et en plein air (descente en eaux vives, camping, vélo). Nation crie de Chisasibi Québec Programme parascolaire de sports et d'activités pour les élèves du secondaire : soccer, basket-ball, football, volley-ball, boxe, etc. Dakota Wicozani Tipi Inc. Manitoba Offre d'activités traditionnelles saisonnières durant lesquelles des aînés et des gardiens du savoir seront invités à venir parler de leurs expériences à vivre des produits de la terre. Centre d'amitié Elbert Chartrand Manitoba Loisirs pour les personnes âgées, les familles et les jeunes. Soirées de cartes, bingo, cours de perlage, etc. (inscription non requise) pour les aînés. Soirées de lecture parents-enfants. Soirées récréatives pour les jeunes. Conseil jeunesse. Elsipogtog Sports & Recreation Nouveau-Brunswick Baseball pour les jeunes - certification comme entraîneur ou arbitre pour les groupes d'âge de 7 ans ou moins et de 18 ans ou moins. Eskasoni Mental Health Nouvelle-Écosse Agrandissement de l'espace auquel les jeunes ont accès pour offrir plus de programmes sportifs et récréatifs : tir à l'arc, canotage, raquette, fabrication de tambours, etc. Conseil Tribal File Hills Qu'appelle Saskatchewan Conception et offre d'un programme en trois modules pour les jeunes à risque. Les modules auront pour thèmes l'éducation sur le mieux-être, la guérison culturelle ainsi qu'un autre thème qui s'inscrira dans le cadre d'un tournoi de baseball. First Light Terre-Neuve-et-Labrador Enseignement de la danse de pow-wow aux adolescents et aux adultes afin de les rapprocher de leur culture. Établissement Métis de Gift Lake Alberta Le projet mêtawêtan (Let's Play) répondra aux besoins déterminés par la collectivité en offrant des possibilités de loisirs à tous les résidents de Gift Lake et des collectivités voisines. Le projet comprendra la coordination et la mise en œuvre d'ateliers de sports, de ligues sportives, d'ateliers d'entraînement et d'occasions de bénévolat. Golf Canada Ontario, Nouvelle-Écosse Programme de golf junior Premier départ - intégration de l'apprentissage du golf à un programme d'apprentissage de la vie. Le programme crée des expériences d'apprentissage actif qui suscitent la confiance en soi et la résilience. Hameau de Tulita Territoires du Nord-Ouest Embauche d'un entraîneur multisports dont le travail consistera à organiser des activités sportives pour la collectivité cinq jours par semaine. Formation d'autres entraîneurs sportifs pour réduire les comportements à risque au sein de la collectivité. Inuuqatigiit Centre for Inuit Children, Youth and Families Ontario Le projet Strength in Numbers continuera d'employer un coordonnateur des sports pour les jeunes ainsi que des assistants pour les intervenants jeunesse qui créeront, présenteront et surveilleront les programmes de sports pour les jeunes. Dans le cadre d'activités sportives et physiques, les programmes aideront à renforcer l'estime de soi, la résilience et l'optimisme des participants en offrant un soutien affectif au sein de la communauté inuite d'Ottawa. Le projet encouragera également l'exploration de la culture et de la spiritualité inuites. Iroquois Roots Rugby Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Québec Cet organisme, dirigé par des femmes autochtones, offrira gratuitement des camps d'entraînement de rugby dans le cadre d'activités communautaires et scolaires autochtones tout en mettant l'accent sur la condition physique, la santé et les jeux traditionnels autochtones ou les activités traditionnelles liées à la terre. École primaire Johnson Yukon Activités saisonnières. Automne : cueillette de baies, salaison de la viande, fabrication de bannique, contes, activités de traitement de la peau d'orignal (grattage, tannage et séchage), fabrication de tambours, couture de pantoufles, identification et cueillette de plantes médicinales, piégeage, raquette et chasse. Hiver : identification des animaux, pistage, couture de mitaines, fabrication de bannique, perlage, fabrication d'ornements de Noël, discussions avec des aînés, techniques de survie en plein air en hiver et tambour Kaska. Activités printanières : jardinage, cuisine, contes, jeux de la Première Nation Kaska, raquette, ski de fond et pêche sur glace. Kebaowek Health & Wellness Center Québec Organisation de projets axés sur l'activité physique. Embauche d'un coordonnateur pour superviser l'organisation de ces activités communautaires pour les jeunes de la collectivité. KHC Québec Élaboration et mise en place d'un programme de sports organisés durable. Embauche d'un coordonnateur sportif chargé de créer une association de crosse pour les jeunes ainsi que d'élaborer et de gérer des programmes de volley-ball et de balle molle pour les jeunes. Kyah Wiget Education Society Colombie-Britannique Activités saisonnières comme le vélo et l'entretien de vélos, séances hebdomadaires de basket-ball, raquette, ski alpin. Première Nation de Lennox Island Île-du-Prince-Édouard Programme d'aventures en plein air : offre aux membres de la collectivité des activités d'apprentissage en plein air (sur terre et sur l'eau), par exemple : canotage, kayak, ski de fond, raquette, pêche à la ligne, chasse, tir à l'arc, randonnée, marche, natation et vélo. Lifeguard Outreach Society (LGOS) Colombie-Britannique Le programme Lifesaving Venture offrira aux membres de la collectivité un éventail de formations aquatiques, notamment des cours de natation de survie, des cours sur les bases de la natation, et les cours suivants : Croix de bronze, Médaille de bronze, Sauveteur national, Premiers secours. Direction des services sociaux communautaires de Listuguj - Programme de sports et de loisirs du Département des services communautaires Québec Élargissement du programme de sports et de loisirs de Listuguj en offrant plus de possibilités de participer à des activités sportives. Programme parascolaire d'activités sportives et récréatives comprenant une aide aux devoirs. Volley-ball pour les jeunes et les adultes, balle molle communautaire et camp de balle molle pour les jeunes. Première Nation de Little Grand Rapids Manitoba Le projet de développement social par le sport et les loisirs comprend des activités physiques et des programmes sportifs parascolaires où les jeunes apprennent des techniques de sport appropriées ainsi que les façons d'utiliser divers équipements sportifs. Grâce à l'aide de chaperons, le projet comprend des composantes basées sur la terre et la culture (pêche) pour les jeunes. Première Nation de Malahat Colombie-Britannique Les programmes Malahat Strong Recreation se poursuivront (offerts depuis la dernière période de soumission de demandes) : cours de conditionnement physique pour jeunes et adultes, sorties récréatives pour les jeunes, sorties récréatives pour les enfants et les familles (escalade, gymnastique, patin, etc.), loisirs à participation libre deux fois par semaine, camps de printemps et d'été. Nation métisse de l'Ontario Ontario Embauche d'un employé à temps partiel qui collaborera avec d'autres coordonnateurs de programmes de bien-être de la province en vue d'organiser des rencontres sportives dans les collectivités et d'encourager la participation. Première Nation de Miawpukek Terre-Neuve-et-Labrador Le programme jeunesse vise à acheter du matériel de tir à l'arc, des raquettes et des skis de fond supplémentaires afin d'élargir l'offre de programmes aux membres. L'organisme embauchera également du personnel supplémentaire pour soutenir les programmes élargis. Nation crie de Montreal Lake Saskatchewan Certification des jeunes en matière de premiers soins, de réanimation cardiopulmonaire et d'entraînement. Visites de campus pour rencontrer des étudiants-athlètes et du personnel des services aux étudiants autochtones. Participation à des camps de mieux‑être pour la préparation aux études postsecondaires (soutien à la candidature et préparation du dossier). Municipalité de Pond Inlet Nunavut Hockey féminin, joueuses inuites - obtention d'équipement et développement du sport Native Child and Family Services of Toronto Ontario Kinoownaad - Guiding the Way : offre d'un soutien culturellement adapté et d'activités sportives/récréatives à 180 jeunes Autochtones très vulnérables dans 4 centres d'amitié à Toronto, y compris la formation de deux personnes pour le soutien par les pairs et l'enseignement par des aînés et gardiens du savoir. Northern Mosaic Network Territoires du Nord-Ouest Création d'une équipe de balle molle ouverte et inclusive. Outside Looking In Ontario Projet visant à apprendre aux jeunes vulnérables à adopter des pratiques positives par la danse pour promouvoir l'activité physique ainsi que le bien-être mental et social. Nation des Piikani Alberta Promotion d'activités de plein air et d'intérieur comme la marche, le vélo, le badminton, etc. L'objectif est de réduire les comportements à risque au sein de la collectivité. Racquetball Canada Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Ontario La tournée itinérante de racquetball a pour but de faire découvrir ce sport aux collectivités. Elle vise aussi à offrir dans chaque collectivité une formation de perfectionnement pour les entraîneurs provinciaux et une formation d'entraîneur pour les dirigeants autochtones, qui, à leur tour, proposeront des activités à leurs collectivités dans le cadre d'un programme d'écussons. Recreation and Parks Association of Nunavut Nunavut Ce projet vise à continuer à soutenir le secteur des loisirs communautaires en offrant des formations, des emplois et des programmes de qualité destinés aux jeunes et dirigés par eux, qui soutiendront et maintiendront des collectivités saines et actives au Nunavut, en plus d'augmenter la capacité des collectivités. Red Earth Colombie-Britannique Organisation de séances de yoga parascolaires pour les jeunes de la collectivité. Amélioration du bien-être et réduction des comportements à risque. Right To Play Ontario Promotion de l'acquisition de compétences essentielles chez les jeunes Autochtones (PLAY) - ENAGB Indigenous Youth Agency : partenariat avec l'organisme Eshkiniigjik Naandwechigegamig, Aabiish Gaa Binjibaaying (ENAGB), basé à Toronto, pour soutenir la réalisation du programme Promotion de l'acquisition de compétences essentielles chez les jeunes Autochtones (PLAY). Le programme Eshkiniigjik Naandwechigegamig - Un endroit où guérir nos jeunes - Aabiish Gaa Binjibaaying - D'où venons‑nous? est conçu avec la participation des jeunes et vise à renforcer l'estime de soi, la confiance, les compétences et l'autodétermination en donnant accès à des espaces d'activité physique sûrs où les jeunes participeront à des activités physiques régulières, à des programmes axés sur la terre et à des activités sportives en plein air. Club de seikido des Premières Nations de Rainy River Ontario Élimination des obstacles financiers à la participation aux arts martiaux et à l'autodéfense. Le club achète des tapis, embauche des instructeurs et organise des séminaires professionnels avec un grand maître. Tous les frais d'adhésion et d'examen seront supprimés pour les étudiants participants. Spirit North Alberta L'importance de bouger : favoriser la santé, l'éducation et l'emploi dans la collectivité par les sports et activités pour les jeunes en soutenant les dépenses liées à l'emploi dans le cadre du programme (responsables de programme et assistants). Ces personnes proposeront des programmes de sports et d'activités sans obstacle, à l'école et après l'école. Première Nation de St. Mary Nouveau-Brunswick Élaboration de programmes sportifs et d'activités récréatives axés sur des modes de vie sains. Start2Finish Programme national (basé en Ontario) Ce programme offre, en ligne et en personne, un club de course à pied et de lecture à 25 endroits différents. Il comprend des cours de danse et d'exercices aérobiques sur le thème du pow‑wow, un programme d'études et des activités de lecture. La deuxième composante de SSDSCA octroie des fonds pour fournir aux jeunes des chaussures et des collations nutritives. Confederacy of Mainland Mi'kmaq Nouvelle-Écosse L'objectif de ce projet est d'élaborer, à l'intention des Mi'kmaq, une boîte à outils pour la planification stratégique d'activités physiques. La trousse servira de base pour renforcer les compétences en matière de planification et d'exécution de programmes, de projets et d'activités associées à l'activité physique, au sport et aux loisirs. TLS Nunavik Nunavut, Territoires du Nord-Ouest et Québec (Nunavik) Transformative Life Skills Nunavik Solutions (TLS) est un organisme communautaire de bien-être situé à Kuujjuaq, au Nunavik. TLS propose des programmes pratiques d'intervention et de prévention de première ligne qui incluent des outils de tolérance au stress, par exemple : 1) une boîte à outils pour la persévérance scolaire, la prévention de la violence et la prévention du suicide, et 2) des stratégies favorisant une bonne santé mentale pour les jeunes et la collectivité. Bande de la Réserve du Traité numéro 282 de Tootinaowaziibeeng Manitoba Embauche d'un agent de liaison pour les loisirs afin de relancer le programme de crosse dans la collectivité et de lancer un projet de balle molle. Les deux programmes comporteront des séances d'entraînement parascolaires, notamment une équipe de balle molle pour les garçons, une autre pour les filles, et deux équipes de crosse mixtes. True North Aid - Projet Hockey Cares Ontario Le projet Hockey Cares Exchange (Oakville et Attawapiskat) est un échange sportif et culturel de cinq jours entre des jeunes d'Attawapiskat et d'Oakville. Le programme comprend un dîner de bienvenue, des ateliers de hockey, des tournois, des repas-partage, des matchs de basket-ball improvisés et des pique-niques. Le projet comporte aussi des séances d'information, des présentations et des formations pratiques (visites d'écoles) sur les possibilités d'études postsecondaires. Les jeunes de milieux urbains font l'expérience de la vie et des traditions de la communauté hôte. Urban Native Youth Association Colombie-Britannique L'Association propose aux jeunes des programmes de qualité gratuits, accessibles et cohérents offerts après l'école, le soir et la fin de semaine. Ces programmes offrent la possibilité d'élaborer un large éventail d'activités sportives et récréatives dirigées par des jeunes, de contribuer à ces activités, et d'y participer. Les programmes mobilisent aussi les jeunes Autochtones, encouragent des modes de vie sains, renforcent la résilience, établissent des facteurs de protection, favorisent la participation des collectivités et soutiennent l'acquisition d'habileté et de compétences en leadership. Waterways Manitoba Le programme intercommunautaire de canotage est à la fois un programme axé sur la terre et un programme itinérant de canotage qui se rend dans des collectivités autochtones du Manitoba. Il propose des cours de sécurité aquatique conformément aux programmes nationaux de sécurité aquatique et de canotage, des excursions d'une journée pour explorer les voies navigables près des collectivités, ainsi que d'autres activités et formations axées sur le territoire et les traditions. Première Nation des Wet'suwet'en Colombie-Britannique Embauche d'un coordonnateur du leadership en matière de loisirs qui concevra des activités d'encadrement et de leadership pour les jeunes les plus âgés de la collectivité. Le coordonnateur élaborera un programme hebdomadaire de sports traditionnels et de modes de vie sains qui sera divisé en trois groupes d'âge. Première Nation Dakota de Whitecap Saskatchewan Le programme pour les jeunes proposera chaque semaine des activités sportives et récréatives pour les garçons et les filles. Il offrira aussi un programme sur l'image positive de soi et les compétences, connaissances et enseignements culturels utiles pour toute la vie. Ce projet portera surtout sur l'acquisition par les participants : d'une image corporelle positive, de l'amour de soi, de mécanismes d'adaptation adéquats et sains, de la capacité à prévoir les facteurs de stress, de la capacité à réguler ces facteurs, d'un lien plus fort avec leur culture, et d'une plus grande fierté. Winnipeg Aboriginal Sport Achievement Centre Manitoba Le centre organisera un camp d'été d'une semaine pour les enfants, offrant ainsi une expérience culturelle, éducative et sportive positive à plus de 1 500 jeunes. Tous les obstacles à la participation sont éliminés puisque les jeunes y participent gratuitement et bénéficient d'un transport vers et depuis les camps où ils acquièrent des compétences fondamentales en matière de mouvement, d'art et d'artisanat, de codage, de jeu structuré, de jeu libre et de natation. Première Nation de York Factory Manitoba Recrutement d'un directeur sportif : embauche d'un directeur sportif communautaire à temps partiel qui sera chargé de gérer et de coordonner les programmes sportifs communautaires et de promouvoir la participation dans les sports. Le directeur mettra en place un comité sportif communautaire composé de huit représentants. Le comité organisera des réunions régulières pour discuter des programmes sportifs, présenter des recommandations et offrir un soutien au directeur des sports. L'objectif du projet est d'offrir trois nouveaux programmes sportifs à différents groupes de la communauté.

Liste détaillée des demandeurs financés dans le cadre de la troisième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés :



Bénéficiaire Province Description du projet École intermédiaire d'Aqsarniit Nunavut Ce projet permettra d'équiper l'établissement d'Iqailisarvik afin de faciliter la mise en œuvre des programmes de santé physique. Plus de 450 participants prendront part à des exercices de renforcement musculaire, à des entraînements cardiovasculaires, à des séances de yoga et à des programmes de sports arctiques. Fondation canadienne du canot Québec Ce projet permettra aux jeunes inuites de participer à un camp de canotage tenant compte des traumatismes. Ayalik, un fonds inuit spécialisé dans les programmes d'apprentissage par l'expérience qui responsabilisent les jeunes inuits, dirigera le camp de canotage. Le camp sera soutenu par des conseillers en santé mentale et des experts du plein air. Les jeunes apprendront des techniques de survie, acquerront des compétences, recevront une formation, et pourront aussi obtenir un certificat de pagaie. Clan Mothers Turtle Lodge Manitoba Ce projet est ancré dans les pratiques traditionnelles de guérison autochtone qui sont guidées par l'esprit, le corps et l'âme. Le Clan Mothers Healing Village fournira l'espace et l'équipement nécessaires à cette fin en intégrant les activités et sports traditionnels autochtones dans un modèle de thérapie des traumatismes. Les participants seront guidés durant des cérémonies, auront accès à des activités sur la terre et pourront rencontrer des aînés. L'approche holistique de ce programme permet aux participants d'acquérir des compétences en matière de mouvement ainsi que des compétences fondamentales dans le domaine du sport. Conseil tribal File Hills Qu'appelle Provinces multiples Le projet Wellness Mentoring Program for Indigenous Women, Girls and 2ELGBTQI+ prévoit la conception et la mise en œuvre de trois modules. Le module 1 créera un environnement favorable à l'éducation à la santé mentale, à l'établissement de relations saines et aux stratégies de réduction des risques. Le module 2 sera animé par des aînés et des gardiens du savoir, et sera axé sur la guérison culturelle autochtone. Le module 3 se concentrera sur les approches holistiques en matière de santé et de bien-être en proposant une formation sur la nutrition, des activités sportives et des jeux traditionnels. First Light Terre-Neuve-et-Labrador Le projet Indigenous Girls and Women in Sport (IGWIS) Teams vise à promouvoir la santé et le mieux-être en facilitant les sports d'équipe organisés pour les filles et les femmes autochtones à St. John's. Les participantes pourront pratiquer une gamme de sports tels que le volley-ball, le basket-ball, le soccer et le hockey-balle. Le projet de camp sportif d'été pour les filles et les femmes autochtones dans le sport offrira un camp estival d'une semaine pour les filles autochtones de 9 à 13 ans. Les campeuses apprendront à acquérir des compétences par l'entremise du sport, à créer de nouvelles relations et à promouvoir la santé. Fort Severn Provinces multiples. Le financement du projet permettra de soutenir des séminaires et des rassemblements axés sur la culture et dirigés par des aînés et des gardiens du savoir. Les filles autochtones recevront des enseignements sur la culture, le mieux‑être pour la santé physique et mentale, et les relations saines. En plus des rassemblements, les filles auront la possibilité de participer à des sports d'équipe organisés. Autorité scolaire d'Hishkoonikun Ontario Le principal projet est un programme saisonnier de retraite pour les filles. Il rassemblera les filles tout au long de l'année pour leur apprendre à prendre soin de leur personne sur les plans physique, affectif, mental et spirituel. Des rassemblements auront lieu sur le territoire, où des filles autochtones de 12 à 18 ans, accompagnées de guides et d'aînés, se rendront de manière traditionnelle à un camp en raquettes et en canot. Pendant leur séjour au camp, elles participeront à des activités physiques traditionnelles et assisteront à des ateliers mettant l'accent sur d'autres aspects de la roue de médecine. Indigenous Women Rise Society Provinces multiples. Le projet Physical Activities to Inspire Indigenous Women, Youth and Girls offrira un éventail de possibilités en matière de sports, de loisirs et de jeux traditionnels. Parmi les activités sportives et récréatives prévues, on peut citer l'escalade, les cours de pow-wow Zumba et la raquette. L'objectif des activités est de créer un sentiment d'appartenance et de renforcer l'estime de soi des participantes. Institut Tshakapesh (FR) Québec Ce financement sera utilisé pour créer et soutenir une ligue intercommunautaire de volley-ball. Les collectivités organiseront des parties et auront la possibilité de se rendre dans des collectivités voisines pour se mesurer à elles. L'objectif est de rassembler des femmes de différentes collectivités et de créer un réseau pour maintenir le contact et promouvoir l'estime de soi et la santé mentale. Jays Care Foundation Provinces multiples Les fonds seront utilisés pour faciliter les partenariats avec des écoles et des organismes en vue d'offrir des programmes de baseball dans des collectivités autochtones au pays. Pendant huit semaines ou plus, les filles autochtones participeront à des programmes inclusifs qui tiennent compte des traumatismes et se déroulent dans un environnement axé sur le travail d'équipe. Les dirigeants autochtones contribueront à ces programmes pour garantir qu'ils soient menés par la collectivité et qu'ils améliorent l'accès général au sport pour les filles. Les écoles et les organismes recevront des ressources, des outils de mobilisation et de l'équipement. Kebaowek First Nation - Health & Wellness Center Provinces multiples Dans le cadre du projet Girls Can Move Too!!, des filles autochtones de 5 à 17 ans apprendront à confectionner des châles d'apparat et s'exerceront à la danse du châle d'apparat. L'animatrice intégrera l'enseignement lié au châle d'apparat dans des activités sportives et récréatives afin de transmettre aux filles des connaissances culturelles. Kee Tas Kee Now Tribal Council Education Authority Ltd. Alberta Ce financement permettra à des filles autochtones de prendre part à une retraite et à un programme de mentorat sportif. La retraite sera l'occasion d'organiser des séances d'éducation sur le bien-être physique, la prévention du suicide, la sensibilisation au trafic sexuel, les relations saines et la sexualité positive. Le programme de mentorat sportif mettra en relation des étudiantes du programme Girls in Sport avec des athlètes féminines de la nation KTC. Conseil des chefs de Kenora Ontario Ce projet financera un programme de marche et de course pour soutenir les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. La bénédiction et la présence d'un aîné guideront l'activité sur le plan culturel. À l'issue du programme de marche et de course, la communauté organisera un festin pour rendre hommage à la force des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Première Nation de Lennox Island Île-du-Prince-Édouard Le financement servira à créer une série de cours de leadership pour les filles actives de l'école primaire. La série proposera une éducation à la santé physique et mentale, à la prévention du suicide, à la sensibilisation aux activités en ligne, aux relations sûres et saines, et à une approche sexuelle positive. En plus des ateliers, on organisera deux activités concernant les femmes autochtones ainsi qu'une activité plus importante en l'honneur de la Journée internationale des femmes. Première Nation de Liard Provinces multiples Le programme Enhancing On-the-land Activities for Indigenous Women and Gender-Diverse Youth s'associera à des écoles pour mettre en place un programme parascolaire proposant des activités sportives traditionnelles. Une formation sera offerte au coordonnateur du programme sportif pour qu'il puisse proposer et coordonner des programmes sportifs pour les jeunes. Nation crie de Little Red River Alberta Ce projet s'adresse aux filles autochtones de 12 à 19 ans et offre la possibilité d'améliorer leurs compétences en leadership. Les participantes apprendront à organiser des activités sportives pour de jeunes enfants et des jeunes de leur communauté. Elles recevront une formation d'entraîneuse et d'autres certifications tout en réinventant le sport comme une occasion de loisirs communautaires, particulièrement pour les filles. Metis Central Western Region II Saskatchewan Le programme des surveillants de baignade du centre aquatique de Prince Albert vise à offrir aux femmes, aux filles et aux membres de la communauté 2ELGBTQ+ autochtones des possibilités de participer à des activités sportives non conventionnelles qui mèneront à des occasions d'emploi et de perfectionnement personnel. Les activités aquatiques telles que la natation, la plongée sous-marine et la voile gagnent en popularité et permettent aux membres de la collectivité de s'épanouir et de tisser des liens. Ce projet renforce les capacités durables et autonomise les femmes, les filles et les personnes LGBTQIA+ autochtones en leur proposant des cours de natation et de sécurité aquatique de la Croix-Rouge. Conseil des Mohawks de Kahnawake Provinces multiples Le financement soutiendra le programme de hockey et de balle molle ainsi que le programme d'art traditionnel et de perlage. Les participants apprendront le hockey et la balle molle dans le cadre d'un programme d'entraînement axé sur les étirements, l'équilibre, la coordination, le renforcement du tronc, l'agilité et les compétences en matière de renforcement de l'esprit d'équipe. Le programme d'art traditionnel et de perlage enseignera aux participants l'art iroquoien traditionnel, la couture et le perlage. Un artiste aidera à créer des motifs, enseignera des techniques de conception, et guidera les participants dans la création d'une tenue iroquoienne traditionnelle. Première Nation de Montana Alberta Le programme Akamihk Miyonpimatisowin (vivre la bonne vie) coordonnera un camp culturel et des activités sportives pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Au camp culturel, ces personnes prendront notamment part à des cérémonies culturelles, comme des cérémonies de suerie, à des randonnées, à la cueillette de plantes et d'herbes médicinales, et à la fabrication de jupes à rubans. Les autres activités prévues sont : cours d'autodéfense, planification familiale, dépistage communautaire du diabète et des infections transmissibles sexuellement, ateliers coordonnés sur la violence familiale. Les participants pourront aussi prendre part à divers programmes sportifs : basket-ball, hockey, volley-ball, athlétisme, balle molle. Nation crie de Montreal Lake Saskatchewan Le projet Sôhkêthimow, qui signifie en cri « elle est courageuse, audacieuse et sûre d'elle », est une approche globale en matière de mieux-être pour les filles autochtones. Les filles participeront à des activités de mieux-être animées par des athlètes du programme Huskies Athletics. Les occasions de mentorat seront intégrées à la journée d'école. Les filles auront accès à des formations et à des certifications en matière de premiers soins, de santé mentale, de relations saines, etc. Après l'obtention de leur diplôme, les filles du secondaire pourront obtenir un soutien à l'emploi, ainsi qu'une aide pour s'inscrire à des programmes d'études postsecondaires et se préparer aux entretiens d'embauche. NEC Native Education College Provinces multiples Le programme de relations sportives et culturelles proposera des activités récréatives sportives et culturelles aux étudiants du collège. Ces derniers apprendront à créer des relations saines grâce à des enseignements culturels sur les rôles et les responsabilités. Des ressources seront mises à la disposition des étudiants, et du personnel ayant une expérience du travail communautaire sera embauché. Northern Games Society Territoires du Nord-Ouest Le financement servira à soutenir la participation des femmes aux Jeux du Nord et leurs déplacements pour s'y rendre. Le projet appuiera également l'élaboration d'un rapport de recommandations sur la façon de rendre les futurs jeux plus inclusifs en ce qui concerne le genre et d'offrir un espace sûr pour que les jeunes puissent s'entraîner lors des Jeux. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan Québec Les fonds seront utilisés pour un éventail d'activités visant à rassembler les filles, les femmes et les personnes 2ELGBTQI+. Des activités comme l'entraînement à des tournois, les ateliers sur l'estime de soi et le camping contribueront à créer un espace sûr et un réseau communautaire. Rainy River First Nations Seikido Taekwondo Club Inc Ontario Le financement soutiendra la présentation en parallèle des programmes Warrior Women et Can't Touch This. Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones participeront à une formation d'autodéfense et à des ateliers sur l'autonomie corporelle, le consentement, la sensibilisation au trafic sexuel, la prévention des mauvais traitements, la sexualité et le genre. Bande de Seabird Island Provinces multiples Le financement soutiendra les programmes et projets suivants : Girl Power!, Mom Power ME Power. Girl Power organisera une activité pour les femmes et les filles autochtones, en plus de proposer des séries bihebdomadaires d'activités sportives comme la natation, le cyclisme, le soccer, etc. Girl Power! accueillera des conférenciers invités qui parleront de sujets tels que l'estime de soi, la communication, les relations saines, les compétitions sportives d'équipe et la nutrition. Mom Power est un programme hebdomadaire à participation libre destiné aux mères de jeunes enfants et de nourrissons. Il comprendra des activités sportives organisées, des ateliers et des séances animées sur l'établissement de relations et le réseautage entre mères. ME Power est un projet qui s'appuiera sur des consultations communautaires et les besoins de la collectivité pour orienter l'élaboration de procédures sportives et de politiques pour la bande. Première Nation de Sheguiandah Ontario Le financement soutiendra Awakening the Power of Indigenous Women, un programme proposant des activités sportives saisonnières, des activités culturelles axées sur la terre et des ateliers. Les femmes auront la possibilité de recevoir une certification d'entraîneuse et d'avoir accès à du mentorat. Les ateliers porteront sur l'ancrage traditionnel de la santé physique et mentale, la réduction des risques et les relations saines. Conseil de bande de Shubenacadie Nouvelle-Écosse Building a Stronger Community est une retraite sur le bien-être pour les filles, les femmes et les personnes 2ELGBTQI+. Elles y participeront à une série d'ateliers sur les soins personnels, la sexualité, le sport, la nutrition et l'établissement de relations saines. Une formation de premiers soins en santé mentale et une formation appliquée en techniques d'intervention face au suicide seront également offertes. Les participants pourront prendre part à des tournois de volley-ball et de balle molle ainsi qu'à des cours de conditionnement physique. Sport Nunavut Nunavut Ce financement servira à des projets axés sur les filles et les femmes dans le milieu des entraîneurs et à l'offre d'activités sportives pour l'acquisition des habiletés. Le perfectionnement professionnel et les enseignements tirés de la certification des entraîneurs soutiendront l'objectif communautaire de durabilité dans le sport et les loisirs. The Manitoba Association of Friendship Centres Inc. Manitoba Le financement permettra à un coordonnateur de programme de mobiliser les participants dans 11 centres d'amitié de l'ensemble de la province. On proposera des activités sportives visant à promouvoir des modes de vie sains ainsi que des ateliers éducatifs sur la santé sexuelle, la sécurité personnelle, le trafic sexuel, la sexualité positive et les relations saines. Bande de la Réserve du Traité numéro 292 de Tootinaowaziibeeng Provinces multiples Le financement soutiendra le programme Use of Sport as a Tool to Build a Healthy Alternative Path for Women, qui comprendra des activités de sensibilisation communautaire et des séances d'information sur la santé, la sexualité positive, la prévention du suicide et la traite des personnes. Les femmes participeront à des activités sportives organisées et auront accès à de l'équipement pour les sports de ligue organisés. Première Nation Tsuut'ina Provinces multiples Le financement soutiendra le programme de hockey des sept chefs Tsuut'ina et le camp de hockey féminin autochtone. Ce camp de hockey de trois jours offrira du temps de glace, des cours de yoga et des séances d'entraînement hors glace. Des conférenciers spécialistes de la motivation inspireront les participants dans leur parcours relatif au hockey, les sensibiliseront et leur proposeront des ressources de soutien. Service de police de la Première Nation Tsuut'ina Provinces multiples L'objectif du projet Bringing them Home est de réintégrer la culture traditionnelle dans le sport. Des aînés enseigneront les danses traditionnelles, les jeux de mains, la méthode de fabrication de jupes à rubans, la chasse et la construction de tipis, tout en offrant des enseignements culturels liés à la terre. Le programme fait appel à une approche globale pour relier des activités sportives, comme le cyclisme, les marches organisées et les courses amusantes, à des mesures de soutien et à des ressources communautaires. Des séances d'éducation, avec animateur, sur le trafic sexuel et la protection du sport ainsi que des enseignements 2ELGBTQI+ sur la sensibilisation à l'identité bispirituelle seront coordonnées pour les participants. Tzeachten Youth Soccer Association Provinces multiples Le financement soutiendra le programme She Kicks et une initiative de renforcement des capacités et de la culture autochtones. She Kicks est un programme de soccer conçu par des femmes pour des femmes. Il propose des stratégies de recrutement, de la formation du personnel pour le travail avec les jeunes, des ressources de perfectionnement et l'examen de programme. L'initiative de renforcement des capacités et de la culture autochtones a pour but d'éduquer les gens sur l'histoire de la colonisation et de les sensibiliser à ses effets. Les nouveaux employés bénéficieront d'une formation d'intégration culturelle et les parents auront accès à des séances d'information culturelle. Toutes les équipes associées à l'initiative participeront à une journée de connaissances culturelles. Victoria Native Friendship Centre Colombie-Britannique Le programme Women's Warrior favorisera la santé physique en offrant aux participantes l'accès à un gymnase, à des séances d'entraînement personnel et à des cours d'autodéfense. Le programme fonctionne selon un modèle culturel tenant compte des traumatismes afin que les personnes autochtones s'identifiant au genre féminin qui ont subi des violences puissent avoir accès au programme et tisser des liens. Territoire non cédé de Wiikwemkoong Ontario Le financement permettra d'embaucher un animateur pour le programme Girls and Women in Sports. L'animateur recevra une formation sur l'éducation en matière de prévention de la traite de personnes, une formation appliquée en techniques d'intervention face au suicide, et une sensibilisation aux sujets liés à l'identité 2ELGBTQI+. Une fois formé, l'animateur sera en mesure d'offrir des programmes coordonnés pour les filles, les femmes et les personnes 2ELGBTQI+. Wolastoqey Tribal Council inc. Nouveau-Brunswick Le programme Girls Get Active élargira la portée des programmes sportifs pour les jeunes en offrant aux filles et aux jeunes femmes la possibilité de pratiquer diverses activités physiques qui sont inaccessibles, tant sur le plan logistique que financier, pour de nombreux membres de la collectivité. Ces activités comprennent le kickboxing, les cours de danse traditionnelle et non traditionnelle, et la gymnastique pour les tout-petits. L'objectif général est de permettre à différents groupes d'âge de pratiquer des activités. Le Conseil tiendra les activités dans chaque collectivité faisant notamment appel à des animateurs renseignés sur la culture ou à des membres de la collectivité possédant les compétences requises pour enseigner. Yukon Aboriginal Women's Council Yukon Les fonds serviront à fournir de l'équipement et des fournitures pour les programmes Youth in Sports et On the Land Camp. Youth in Sports fournira une gamme d'équipement sportif tel que des ballons, des raquettes et des casques qui seront utilisés par les jeunes pratiquant des sports d'équipe au sein de la collectivité du Yukon Aboriginal Women's Council. On the Land Camp favorisera la guérison grâce à des pratiques traditionnelles et à des activités récréatives. Chaque participant recevra les fournitures nécessaires pour préparer des vêtements traditionnels, des herbes médicinales et de l'équipement pour des activités récréatives terrestres.

Sport au service du développement social dans les communautés autochtones https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/soutien-sport/developpement-social-communautes-autochtones.html Sport Canada https://www.canada.ca/fr/services/culture/sport.html Cercle sportif autochtone https://fr.aboriginalsportcircle.ca/ Organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone https://sportpourlavie.ca/pt-autochtone-sport-contacts/

