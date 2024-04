LYTTON FIRST NATION, BC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a récemment déposé le budget de 2024 : Une chance équitable pour chaque génération.

Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones (SAC), l'honorable Patty Hajdu, s'est rendue dans la Lytton First Nation pour rencontrer des dirigeants communautaires afin d'annoncer un investissement de 1,3 million de dollars dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements, dans le budget de 2024. Elle a également profité de l'occasion pour souligner les 119 millions de dollars consacrés aux efforts de reconstruction des communautés.

Le budget de 2024 prévoit des mesures audacieuses pour construire plus de maisons :

Le budget de 2024 comprend un plan visant à accélérer la construction d'un plus grand nombre de logements pour les Canadiens partout au pays et pour les Autochtones vivant dans les réserves et hors réserve. Il s'agit de la meilleure façon de rendre le prix des maisons plus abordable est d'accroître l'offre -- et de le faire rapidement -- et d'établir une stratégie pour débloquer la construction de 3,87 millions de nouvelles maisons d'ici 2031. Le budget de 2024 prévoit de nouveaux investissements dans le logement et de nouvelles mesures, notamment :

918 millions de dollars pour le logement des Autochtones et l'infrastructure communautaire afin de combler les lacunes en matière de logement et d'infrastructure dans les communautés autochtones. Cette somme s'ajoute aux 5 milliards de dollars déjà disponibles pour les communautés en 2024-2025. Nous adoptons une approche fondée sur les distinctions en répartissant les fonds comme suit : 426 millions de dollars pour les Premières Nations dans les réserves, 370 millions de dollars pour les communautés inuites, 62 millions de dollars pour les Premières Nations autonomes et signataires de traités modernes, et 60 millions de dollars pour les communautés métisses.

un complément de 400 millions de dollars au Fonds pour accélérer la construction de logements, ce qui aidera à accélérer la construction de 12 000 nouvelles maisons au cours des trois prochaines années.

15 milliards de dollars de nouveaux prêts accordés dans le cadre du Programme de prêts à la construction d'appartements;

La Lytton First Nation reçoit 1,3 million de dollars pour accélérer la construction de 175 nouveaux logements :

La Lytton First Nation est un excellent exemple de la façon dont les dirigeants communautaires utilisent le Fonds pour accélérer la construction de logements afin de construire rapidement plus de logements pour leurs membres.

Aujourd'hui, la Lytton First Nation et la ministre Hajdu, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, ont annoncé un investissement de 1,3 million de dollars dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Cette entente de financement accélérera la construction de 20 logements au cours des trois prochaines années et stimulera la construction de plus de 175 logements au cours de la prochaine décennie. Dans le cadre de cette entente, les dirigeants de la communauté ont lancé des initiatives d'engagement, y compris un programme visant à encourager la construction de nouveaux logements sur des propriétés existantes et à concevoir de nouveaux logements résilients au feu, éconergétiques et accessibles.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux efforts de collaboration de la Lytton First Nation, du Nlaka'pamux Nation Tribal Council, de Services aux Autochtones Canada et de la province de la Colombie-Britannique pour se remettre des feux de forêt dévastateurs de 2021 et de 2022. En date d'avril 2024, SAC a engagé plus de 119 millions de dollars en financement pour les efforts de reconstruction et de rétablissement des communautés. Cela comprend :

43,3 millions de dollars pour remplacer tous les 39 logements situés dans la réserve perdus lors de l'incendie de 2021.

56,7 millions de dollars pour des logements provisoires, des bâtiments communautaires provisoires, des services de soutien aux personnes évacuées, du personnel de rétablissement, la rénovation de 11 maisons et l'enlèvement des débris.

17,6 millions à 28 logements supplémentaires pour les membres de la nation Nlaka'pamux qui vivaient dans le village de Lytton au moment de l'incendie de 2021 et qui souhaitent retourner dans la Lytton First Nation.

au moment de l'incendie de qui souhaitent retourner dans la Lytton First Nation. Plus de 577 000 $ en financement du Programme d'aide à la gestion des urgences pour la Première Nation afin d'établir un projet pilote visant à accroître les capacités, les ressources et la préparation aux risques d'incendie.

« Notre gouvernement est entré en fonction en promettant de renforcer et d'élargir la classe moyenne. Nous avons tenu cet engagement en réduisant la pauvreté, en particulier chez les enfants et les personnes âgées, et en créant des millions de bons emplois. Notre travail n'est pas terminé. Grâce au budget de 2024, nous redoublons d'efforts pour ouvrir la voie à la classe moyenne à des millions de jeunes Canadiennes et Canadiens. Nous construirons davantage de logements et contribuerons à réduire le coût de la vie. Nous dirigerons notre économie vers une croissance qui profite à tout le monde. C'est ce que signifie une chance équitable pour chaque génération. »

- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Au cours des dernières années, la Lytton First Nation a été aux premières lignes des changements climatiques. Je suis constamment inspirée par le leadership et la résilience de la communauté pour se rebâtir après les feux de forêt dévastateurs de 2021 et de 2022. L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas en avant pour bâtir une communauté plus forte et veiller à ce que tous les membres aient un chez-soi. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord

