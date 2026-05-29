REPENTIGNY, QC, le 29 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, et M. Normand Bisson, président-directeur général de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration d'un lieu de retour Consignaction+ à Repentigny. Une visite des installations a également permis aux participants de mesurer concrètement l'ampleur, l'efficacité et le fonctionnement des opérations du réseau.

Ce lieu de retour, situé au 100, boulevard Brien, local 67B, à Repentigny (Québec) J6A 5N4, est ouvert tous les jours de la semaine. Les citoyens peuvent y retourner tous les contenants de boisson prête-à-boire de 100 ml à 2 L consignés, tels que les canettes en aluminium, les bouteilles de plastique et les bouteilles de bière en verre.

La modernisation se poursuit

L'ouverture de ce nouveau lieu de retour s'inscrit dans la modernisation du système de consigne et le déploiement progressif du réseau Consignaction à travers le Québec. Cette évolution ambitieuse repose à la fois sur les orientations gouvernementales, sur la vision portée par Consignaction à titre d'organisme de gestion désigné (OGD) et sur la mobilisation des nombreux acteurs impliqués dans sa mise en œuvre.

« Très heureuse d'assister à l'ouverture d'un autre lieu de retour Consignaction+. C'est tout un changement majeur qu'on opère dans notre système de consigne au Québec. Avec le déploiement de lieux accessibles partout sur le territoire, on vient améliorer nos façons de faire, et ainsi augmenter notre capacité à récupérer davantage de matières de qualité. Rappelons que chaque contenant rapporté redevient une ressource : on réduit le gaspillage, on limite l'extraction de nouvelles matières et on stimule notre économie à partir de ce qu'on récupère. Tout le monde y gagne! », a souligné Mme Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Le travail accompli au cours des dernières années, en collaboration avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème, a permis de mettre en place un système de consigne moderne, accessible et performant. Grâce à son réseau, Consignaction offre aux usagers une expérience simple et efficace, s'inscrivant dans le parcours de leurs habitudes de consommation, tout en assurant une gestion responsable et durable des contenants visés.

Un engouement confirmé

« Plus de 95 % des usagers qui fréquentent notre réseau se disent satisfaits de leur expérience. Nous voulons encourager toujours plus de Québécoises et de Québécois à retourner leurs contenants consignés, puisqu'il s'agit de la seule façon de s'assurer qu'ils seront recyclés à 100 %, tout en permettant de récupérer le montant de la consigne. C'est un geste concret pour l'environnement », a déclaré Normand Bisson, président-directeur général de Consignaction.

Chaque mois, le réseau accueille plus de 1,4 million d'usagers répartis dans plus de 271 sites modernisés à travers le Québec, incluant les lieux de retour Consignaction, Consignaction+ ainsi que les Zone Consignaction situées chez les détaillants participants. Aujourd'hui, le réseau modernisé récupère plus de 60 % du volume provincial.

Le déploiement du réseau se poursuivra au cours des prochaines années, avec l'objectif d'atteindre, d'ici 2032, un taux de récupération de 90 % des quelque 5 milliards de contenants consignés mis en marché annuellement au Québec.

Par ailleurs, Consignaction poursuit activement ses préparatifs en vue de la dernière phase de l'élargissement du système de consigne, prévue le 1er mars 2027. Celle-ci intégrera l'ensemble des contenants de boisson prête-à-boire en verre et en carton multicouche de 100 ml à 2 L, de même que les bouteilles de vin et de spiritueux.

À propos de l'AQRCB/Consignaction

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle visant à promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes.

L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca.

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, (514) 652-6887, [email protected]