CONSIGNACTION SALUE LA NOMINATION DE PASCALE DÉRY À TITRE DE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - Consignaction salue la nomination de Mme Pascale Déry à titre de ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et lui souhaite du succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

Consignaction compte poursuivre sa collaboration soutenue avec le gouvernement afin de contribuer à faire du Québec une société plus verte et plus innovante.

« Nous offrons nos sincères félicitations à la nouvelle ministre de l'Environnement, Mme Déry. Consignaction continuera d'être un partenaire engagé dans le déploiement d'un réseau accessible, fiable et innovant de la consigne partout au Québec. Nous continuerons de travailler conjointement avec le gouvernement pour que les prochains jalons de l'élargissement de la consigne soient couronnés de succès, au bénéfice des Québécois », a déclaré le président-directeur général de Consignaction, M. Normand Bisson.

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, (514) 652-6887, [email protected]