EDMONTON, AB, le 8 nov. 2025 /CNW/ - Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens et les Canadiennes. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit suivre le rythme. Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Ce budget propose un plan pour donner lieu à des investissements de l'ordre de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Cela permettrait d'augmenter le PIB de plus de 3,5 %, soit l'équivalent de plus de 3 500 dollars pour chaque Canadien, ce qui serait bien plus avantageux pour la population canadienne que ce qui lui serait retiré. Dans le cadre de ce plan, le Canada donnera plus à sa population que ce qu'aucun gouvernement étranger ne pourra lui enlever. C'est un plan pour bâtir un Canada fort.

La ministre Olszewski souligne les investissements du budget de 2025 dans le Fonds pour bâtir des collectivités fortes (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a réaffirmé les bienfaits de la création du Fonds pour bâtir des collectivités fortes du budget de 2025 et a souligné les investissements fédéraux dans le Bissell Centre et le Rapid Fire Theatre ici même à Edmonton.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes prévoit un investissement de 51 milliards de dollars sur 10 ans, suivi de 3 milliards de dollars par an par la suite, pour revitaliser les infrastructures locales, c'est-à-dire les hôpitaux, les universités et les collèges au service de notre population, les routes et les ponts où circulent nos produits et les réseaux d'aqueduc et de transports en commun essentiels à nos villes. Le programme comprendra les volets suivants :

Le volet provincial et territorial, qui prévoit 17,2 milliards de dollars sur 10 ans à l'appui de projets et de priorités en infrastructures dans les domaines du logement, de la santé et de l'éducation. Cela pourrait comprendre les transports en commun, les collèges et universités, les écoles de médecine et les usines de traitement de l'eau et des eaux usées.

De ce volet, 5 milliards de dollars sur trois ans seront réservés plus précisément au nouveau Fonds pour les infrastructures dans le domaine de la santé, ce qui permettra d'améliorer les infrastructures dans ce domaine comme les hôpitaux, les salles d'urgence et les centres de soins intensifs.

Le volet de la prestation directe, qui prévoit 6 milliards de dollars à l'appui de projets qui sont importants à l'échelle régionale, de rénovations majeures à des immeubles, de l'adaptation climatique ou des infrastructures communautaires. Par exemple, ce volet pourrait comprendre des projets de production d'énergie propre et de stockage d'énergie, de protection contre les inondations et de création d'espaces communautaires et récréatifs.

Le volet communautaire, qui prévoit 27,8 milliards de dollars pour des routes, des ponts, des réseaux d'aqueduc et des centres communautaires à l'échelle locale, ce qui permettra de répondre aux besoins de base des villes et de favoriser leur croissance.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes servira à bâtir de nouvelles infrastructures afin d'accélérer les travaux et de réduire les coûts. Lorsque les collèges et universités ont des immeubles vétustes, que les hôpitaux débordent et que les réseaux d'aqueduc ne suffisent plus à la tâche, c'est la productivité qui ralentit et les entreprises qui doivent payer plus. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes stimulera l'activité économique, créera de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés et donnera aux investisseurs la confiance dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets autour d'infrastructures publiques fiables.

Ce fonds s'inscrit dans la mission générale du gouvernement consistant à bâtir le pays. Le gouvernement a notamment mis en place le Bureau des grands projets, afin d'accélérer les projets transformateurs dans le domaine de l'énergie, du commerce et du transport au pays, Maisons Canada, pour propulser la construction résidentielle, et l'Agence de l'investissement pour la défense, afin d'accroître notre base industrielle au moyen de ressources et de matériaux canadiens.

Au cours de la dernière année, nous avons observé les limites de l'indépendance économique du Canada. Le budget de 2025 aborde ce défi de front. C'est notre plan pour maîtriser et bâtir l'avenir que nous voulons nous offrir. C'est notre plan pour bâtir un Canada fort.

Citations

« L'incertitude mondiale exige des mesures audacieuses pour assurer l'avenir du Canada. Le budget de 2025 est un budget d'investissements. Des investissements générationnels pour relever les défis du moment et veiller à ce que notre pays ne se contente pas de tenir le coup, mais plutôt qu'il s'en sorte plus fort. C'est notre moment de bâtir un Canada fort, et notre plan est clair : nous bâtirons notre économie, protégerons notre pays et donnerons aux Canadiens les moyens de réussir. Lorsque nous misons sur nos forces, nous pouvons créer bien plus pour nous-mêmes que ce qui pourrait nous être enlevé. »

‒L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Bâtir un Canada fort signifie investir dans les communautés pour faire croître notre économie et veiller à ce que les Canadiens et les Albertains aient accès aux services et aux activités dont ils ont besoin. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes annoncé dans le budget de 2025 est un investissement générationnel qui aide à entretenir et à construire des infrastructures comme le Bissell Centre et le Rapid Fire Theatre, ici même à Edmonton. »

‒L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

Faits en bref

Vous trouverez ici des exemples de projets du budget de 2025 qui aideront à bâtir des collectivités fortes grâce à l'amélioration des infrastructures locales.

Dans le cadre du volet provincial et territorial du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, les provinces et les territoires devront égaler les investissements fédéraux et veiller à ce que les municipalités soutenues réduisent les redevances d'aménagement et ne perçoivent pas d'autres taxes qui nuisent à l'offre de logements.

Le Rapid Fire Theatre est une troupe de théâtre d'humour d'improvisation réputée établie à Edmonton, en Alberta. Le budget de 2025 s'engage à appuyer les plans du Rapid Fire Theatre visant à créer un espace de spectacle de premier ordre.

Le Bissell Centre aide les gens à sortir de la pauvreté grâce à des services axés sur le logement, des soutiens familiaux et des programmes d'autonomisation financière. Le budget de 2025 s'engage également à appuyer les rénovations de l'espace communautaire du centre Bissell afin de mieux aider les personnes en situation d'itinérance ou de difficultés financières.

Le budget de 2025 donne suite à l'examen exhaustif des dépenses du gouvernement afin de moderniser le gouvernement, d'améliorer son efficacité et d'offrir de meilleurs résultats et services aux Canadiens.

Le budget prévoit des économies initiales de 60 milliards de dollars sur cinq ans et des investissements générationnels dans le logement, l'infrastructure, la défense, ainsi que la productivité et la compétitivité. Il s'agit d'investissements stratégiques en capital conçus pour ensuite catalyser 500 milliards de dollars de nouveaux investissements au Canada au cours des cinq prochaines années.

