OTTAWA, ON, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a fait la déclaration suivante :

« À l'occasion de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe, nous nous penchons sur le thème de cette année : "Financer la résilience, pas les désastres", qui nous rappelle opportunément qu'il est beaucoup plus efficace d'investir dans la préparation, la prévention et la résilience que d'intervenir une fois la catastrophe survenue.

En raison des changements climatiques, les catastrophes deviennent de plus en plus graves et coûteuses et leurs répercussions sur notre économie nationale sont de plus en plus importantes d'année en année. Pour bâtir un avenir résilient, nous devons prioriser la réduction des risques et tenir compter des dangers éventuels qui peuvent survenir.

Au Canada, nous avons vu à quel point la reprise après sinistre peut être coûteuse. Pour renforcer notre résilience, nous continuons de faire progresser le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe dans le cadre de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience. Cette stratégie vise à améliorer notre compréhension des risques de catastrophe et appuie la prise de décisions fondées sur des données probantes.

Afin de renforcer la résilience des communautés face aux changements climatiques, qui causent des catastrophes plus fréquentes et plus graves, le programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) a récemment fait l'objet d'un processus de modernisation qui a permis d'élaborer de nouvelles lignes directrices pour le programme, y compris des investissements dans des mesures de réduction des risques après sinistre et une approche consistant à mieux rebâtir en vue de réduire au minimum les répercussions des catastrophes sur les communautés et les risques de futures catastrophes.

Le programme à jour prévoit aussi un incitatif à la réduction des risques de catastrophe pour les provinces et les territoires visant à reconnaître l'importance des investissements avant la catastrophe, qui diminuent les coûts d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe et réduisent les répercussions des catastrophes sur les personnes, les entreprises et les communautés. Les gouvernements provinciaux et territoriaux qui entreprennent des activités à incidence élevée pour réduire le risque de catastrophe avant qu'une catastrophe ne se produise peuvent être admissibles à une mesure incitative financière dans le cadre du programme modernisé des AAFCC.

J'ai aussi récemment annoncé le lancement du Centre canadien pour le rétablissement et la résilience en collaboration avec l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC). Le Centre offre un soutien pratique aux communautés avant et après les catastrophes en les aidant à planifier leur rétablissement, à surmonter les défis connexes et à créer des stratégies pour rebâtir de manières plus sécuritaires et plus résilientes.

Le Canada est exposé à un large éventail de risques et d'urgences. Je vous invite à consulter la liste complète, à vous renseigner sur les risques dans votre région et à prendre les mesures nécessaires pour vous y préparer. Consultez la page Risques et urgences pour commencer à vous informer et renforcer votre résilience.

L'amélioration de la résilience communautaire est une manière clé de se préparer aux catastrophes et de se rétablir par la suite. Lorsque des voisins se portent volontaires, échangent leurs connaissances et se préparent ensemble, ils renforcent leur capacité à faire face aux situations d'urgence et à se rétablir à la suite de telles situations. Pour découvrir comment renforcer la résilience dans votre région, consultez la page Résilience communautaire et réduction des risques.

Les risques sont inévitables. Les catastrophes ne le sont pas forcément. En investissant dans la résilience, nous investissons les uns dans les autres et dans un avenir plus sécuritaire et plus stable pour tous. »

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Préparez-vous sur X

Suivez Prêt en cas d'urgence au Canada sur Facebook

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]