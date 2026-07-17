La ministre Olszewski souligne l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants, qui offre un soutien accru aux familles de l'Alberta

Près de 500 000 familles albertaines recevront des paiements accrus de l'Allocation canadienne pour enfants à compter du 20 juillet 2026, alors que le gouvernement du Canada offre un soutien direct à l'abordabilité aux familles.

CAMROSE, AB, July 17, 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada allège la charge financière des familles en augmentant l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). L'ACE est un paiement mensuel non imposable visant à les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants.

Augmentation des paiements de l’allocation canadienne pour enfant en 2026-2027

Aujourd'hui, en Alberta, au nom de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey, la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Eleanor Olszewski, et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, ont le plaisir de souligner l'augmentation de l'aide financière non imposable que les familles reçoivent en 2026-2027 grâce à ce programme.

À compter de ce mois-ci, grâce à l'Allocation, une famille pourra recevoir jusqu'à 8 157 $ pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. Il s'agit d'une augmentation allant jusqu'à 160 $ par enfant de moins de 6 ans et allant jusqu'à 135 $ par enfant de 6 à 17 ans comparativement à l'année précédente, ce qui permet d'aider les familles à gérer les dépenses quotidiennes, comme l'épicerie, l'habillement et les services de garde d'enfants. Rien qu'en Alberta, les montants versés au titre de l'Allocation s'élèvent à un total dépassant les 4 milliards de dollars, au profit d'environ 500 000 familles chaque année. Cela vient réduire les pressions financières qui s'exercent sur elles et contribue à la stabilité financière des ménages de partout dans la province.

Aujourd'hui, à l'échelle nationale, l'Allocation vient en aide à environ 3,6 millions de familles s'occupant de 6 millions d'enfants. Elle permet de verser chaque année environ 30 milliards de dollars non imposables aux familles canadiennes. L'Allocation a contribué à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté et a remis davantage d'argent directement dans les poches des parents qui en avaient le plus besoin.

Citations

« À partir de lundi, l'Allocation canadienne pour enfants augmentera pour 3,6 millions de familles canadiennes. Cette augmentation du montant mensuel permettra de couvrir des dépenses quotidiennes, comme les fournitures scolaires, les vêtements et l'épicerie. En investissant dans les enfants, nous investissons dans notre avenir et contribuons à bâtir un Canada fort. »

-La secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey

« À compter de lundi, l'Allocation canadienne pour enfants augmentera pour 3,6 millions de familles canadiennes. Cette augmentation du paiement mensuel aidera à couvrir les dépenses courantes comme les fournitures scolaires, les vêtements et l'épicerie. Lorsque nous investissons dans les enfants, nous investissons dans notre avenir et bâtissons un Canada fort. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Près d'un demi-million de familles albertaines reçoivent des versements de l'Allocation canadienne pour enfants chaque année. Cet investissement aide les parents à gérer les dépenses des ménages, à renforcer les collectivités et à donner aux enfants la possibilité de réaliser leur plein potentiel. »

-Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan

« La ville de Camrose est un endroit merveilleux où vivre et élever une famille, et des mesures de soutien comme l'Allocation canadienne pour enfants peuvent aider à réduire certains des coûts quotidiens auxquels les parents sont confrontés. Alors que notre communauté continue de croître, nous apprécions le financement qui aide les familles à accéder à des services de garde d'enfants fiables et soutient les services dont elles ont besoin pour se construire une bonne vie ici. »

-PJ Stasko, maire, ville de Camrose

Faits en bref

L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un versement mensuel non imposable fondé sur le revenu de l'année précédente. Elle offre de l'aide aux familles à revenu faible ou moyen ayant des enfants afin de les aider à assumer les dépenses associées aux enfants. En Alberta, près de 6 millions d'enfants bénéficient de l'Allocation, car elle améliore la sécurité financière au sein de leur foyer et permet à leurs parents d'investir dans l'avenir de leurs enfants.

Le montant reçu au titre de l'Allocation dépend de plusieurs facteurs clés, notamment le nombre d'enfants et leur âge, ainsi que le revenu familial net rajusté de l'année précédente. Par exemple, une famille avec un enfant de 5 ans et un autre de 9 ans, dont le revenu net familial ajusté est de 65 000 dollars, recevra environ 11 430 $ en 2026-2027. Cela représente près de 400 dollars de plus que ce qu'elle aurait reçu en 2025-2026.

L'Allocation est conçue pour être ajustable en fonction du coût de la vie. Elle est indexée à l'inflation depuis 2018, ce qui garantit aux familles qu'elles pourront compter sur un soutien prévisible qui ira en augmentant.

L'indexation annuelle prend effet le 1 er juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme pour ce qui est des paiements, c'est-à-dire du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme pour ce qui est des paiements, c'est-à-dire du 1er juillet au 30 juin de chaque année. De nombreuses études et rapports de recherche ont révélé les retombées suivantes associées à l'Allocation : Elle a aidé les mères monoparentales à faible revenu à joindre les deux bouts; 85 % des répondantes ont indiqué qu'elles connaîtraient beaucoup de difficultés sans l'Allocation. Elle a aidé les familles à faible revenu à consacrer plus d'argent aux nécessités (en anglais seulement), comme la nourriture, le logement et les vêtements pour les enfants. Elle a réduit le taux d'insécurité alimentaire grave (en anglais seulement) d'un tiers chez les familles à faible revenue.



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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources: Aaron Rosenbaum, Conseiller, Communications numériques et opérations, Cabinet de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), [email protected]; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; David Lauer, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-549-1816