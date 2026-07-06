Avis aux médias - L'honorable Evan Solomon annoncera un financement pour renforcer l'IA au Manitoba

WINNIPEG, MB, le 6 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario se joindra à des membres du milieu des affaires du Manitoba à l'occasion d'une Conversation avec Evan Solomon de la Chambre de commerce de Winnipeg, où il annoncera un financement fédéral à l'appui des entreprises novatrices du Manitoba qui utilisent davantage l'IA et la technologie numérique, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan).

L’honorable Evan Solomon annoncera un financement pour renforcer l’IA au Manitoba L’honorable Evan Solomon annoncera un financement pour renforcer l’IA au Manitoba

Date : le 7 juillet 2026



Heure de l'activité : 10 h 30 (HC)



Endroit : Inn at the Forks

75 Forks Market Road

Winnipeg (Manitoba)



Point de presse : 11 h 45 (HC) - Retrait des médias.

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources: Jess Borys, Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 431-336-9097; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Leela Polushin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected], 438-522-7965