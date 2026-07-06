Avis aux médias - L'honorable Evan Solomon annoncera un financement pour renforcer l'IA au Manitoba

Avis aux médias - L'honorable Evan Solomon annoncera un financement pour renforcer l'IA au ManitobaEnglish
Nouvelles fournies parPrairies Economic Development Canada
06 juil, 2026, 13:43 ET
WINNIPEG, MB, le 6 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario se joindra à des membres du milieu des affaires du Manitoba à l'occasion d'une Conversation avec Evan Solomon de la Chambre de commerce de Winnipeg, où il annoncera un financement fédéral à l'appui des entreprises novatrices du Manitoba qui utilisent davantage l'IA et la technologie numérique, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan).
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Date :
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le 7 juillet 2026
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Heure de l'activité :
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10 h 30 (HC)
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Endroit :
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Inn at the Forks
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75 Forks Market Road
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Winnipeg (Manitoba)
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Point de presse :
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11 h 45 (HC) - Retrait des médias.
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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Prairies Economic Development Canada
Personnes-ressources: Jess Borys, Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 431-336-9097; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Leela Polushin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected], 438-522-7965
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