Le gouvernement du Canada investit dans la croissance des entreprises et la résilience commerciale en Alberta

Les investissements de PrairiesCan dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire aideront les entreprises du sud de l'Alberta à renforcer leur compétitivité et à s'adapter aux pressions sur le marché

LETHBRIDGE, AB, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Les droits de douane et l'évolution des conditions du commerce mondial augmentent les pressions sur les entreprises partout au pays, ce qui a une incidence sur les coûts, les chaînes d'approvisionnement et l'accès aux marchés. En réponse, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler pour s'adapter et rester compétitif : renforcer sa force au pays et diversifier ses partenariats à l'étranger.

9 millions de dollars pour aider les entreprises du sud de l’Alberta à renforcer leur compétitivité et à s’adapter aux pressions commerciales (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Partout en Alberta, les entreprises effectuent déjà ce travail. Elles améliorent la productivité, renforcent les chaînes d'approvisionnement et saisissent de nouvelles possibilités de croissance au Canada et dans le monde. Le gouvernement du Canada reconnaît ces efforts et fournit un soutien financier aux entreprises dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT).

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé l'octroi d'un investissement fédéral de 9 millions de dollars dans le cadre de l'IRRT pour six projets à Lethbridge et dans le sud de l'Alberta.

Ces investissements aideront les petites et moyennes entreprises locales à tirer parti des efforts existants pour croître, améliorer leur productivité, renforcer les possibilités de commerce intérieur et se positionner pour diversifier leurs marchés. Le financement de PrairiesCan devrait soutenir plus de 217 emplois dans le sud de l'Alberta tout en favorisant l'innovation et l'efficacité de la fabrication dans des secteurs régionaux clés, notamment le transport, la construction résidentielle et la fabrication.

Une liste complète des projets bénéficiaires d'un investissement de PrairiesCan aujourd'hui se trouve dans le document d'information ci-joint.

Grâce à des investissements ciblés comme ceux-ci, le gouvernement fédéral soutient les entreprises albertaines dans leur adaptation, leur croissance et leur leadership, créant ainsi de bons emplois et bâtissant une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus concurrentielle.

Citations

« Les entreprises albertaines sont depuis longtemps des chefs de file. Lorsque les marchés évoluent, ils s'adaptent, innovent et trouvent de nouvelles possibilités de croissance. Dans le contexte actuel d'incertitude économique mondiale, c'est exactement ce qu'ils font : se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler, c'est-à-dire renforcer leur pays tout en diversifiant leurs partenariats à l'étranger. Dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), notre gouvernement est fier d'appuyer les entreprises dans ce travail, comme celles de Lethbridge, dans le sud de l'Alberta, qui reçoivent du financement aujourd'hui. Ces investissements les aideront à améliorer leur productivité, à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement, à accéder à de nouveaux marchés et à créer de bons emplois. C'est ainsi que nous construisons une Alberta plus forte et une économie canadienne plus forte.

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Grâce à l'investissement dans le cadre de l'IRRT, Lethbridge Iron Works installera une nouvelle machine de moulage à la fine pointe de la technologie. L'entreprise améliorera l'efficacité de la production, la constance de la qualité et la capacité de fabrication. Cette machine permettra à l'entreprise de répondre à la demande existante des clients tout en poursuivant de nouvelles possibilités dans les chaînes d'approvisionnement industrielles nord-américaines. »

- Dylan Davies, président, Lethbridge Iron Works

Faits en bref

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) est un programme national de 1,5 milliard de dollars qui vise à aider des entreprises canadiennes touchées par les perturbations tarifaires mondiales. Ce programme comprend un soutien aux entreprises de tous les secteurs, notamment celles des industries sidérurgique et automobile, ainsi qu'à celles qui œuvrent pour renforcer la sécurité alimentaire.

PrairiesCan continue d'accepter les demandes de l'IRRT provenant d'entreprises et d'organismes admissibles qui exercent leurs activités dans les provinces des Prairies.

L'IRRT est harmonisée au plan de réponse tarifaire du gouvernement du Canada, qui comprend de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, y compris l'expansion du Fonds stratégique pour l'innovation, les ententes sur le développement du marché du travail et le crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

Document d'information

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) de 1,5 milliard de dollars s'inscrit dans la stratégie du gouvernement du Canada visant à protéger les emplois, les industries et les chaînes d'approvisionnement canadiens contre les répercussions des droits de douane. Mise en œuvre par Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) dans les provinces des Prairies, l'IRRT renforce la capacité de concurrence des petites et moyennes entreprises touchées par les droits de douane en aidant ces entreprises à accroître leur productivité, à stimuler leur croissance et à diversifier leurs marchés.

Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé un investissement de 9 000 000 $ dans le cadre de l'IRRT pour les six projets suivants dans le sud de l'Alberta :

Lethbridge Iron Works 1 000 000 $

Lethbridge Iron Works passera à un système de moulage automatisé afin d'augmenter la capacité de production et d'améliorer l'efficacité tout en réduisant les déchets et les émissions. Cet investissement renforcera la compétitivité grâce à l'automatisation et soutiendra l'expansion vers de nouveaux marchés.

Oyen Regional Rail Company 1 000 000 $

Oyen Regional Rail Company agrandira sa cour ferroviaire en construisant une installation de transbordement couverte, une zone de chargement dédiée et une infrastructure ferroviaire supplémentaire pour traiter davantage de marchandises, notamment le grain et le canola. Ce agrandissement créera une connexion directe au rail vers les ports et les marchés mondiaux et réduira la dépendance au camionnage à longue distance, améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et renforçant la résilience du commerce régional.

Southland Trailers 1 000 000 $

Dans la première phase d'un projet de l'IRRT en deux phases, Southland Trailers étendra la capacité de fabrication en mettant en place des systèmes basés sur l'IA pour automatiser l'inventaire, les ventes, les finances et les opérations internes. Le financement soutiendra l'équipement, la mise à niveau des serveurs et l'intégration d'outils numériques pour améliorer la productivité.

Southland Trailers 4 000 000 $ (remboursables)

Dans la deuxième phase d'un projet de l'IRRT en deux phases, Southland Trailers utilisera les outils d'IA de la première phase pour améliorer les processus de fabrication et redessiner les remorques pour un transport plus facile. Ce projet augmentera la capacité de production et améliorera l'accès à de nouveaux marchés.

TCB Manufacturing 1 000 000 $

TCB Manufacturing agrandira son usine de transformation des métaux avec de l'équipement spécialisé et des technologies basées sur l'IA afin de simplifier la production. Ces mises à niveau amélioreront l'efficacité et la productivité, permettant à l'entreprise de faire croître ses ventes au Canada, aux États-Unis et sur d'autres marchés internationaux.

Triple M Housing 1 000 000 $

Triple M Housing agrandira et ajoutera de nouveaux équipements pour optimiser le flux des matières, combler les goulets d'étranglement de production et augmenter l'efficacité. Ces mises à niveau renforceront la capacité à répondre à la demande croissante, y compris des projets de logements pour les Premières Nations et l'expansion sur les marchés de l'Ontario.

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources: Jess Borys (elle/she/her), Conseillère en communications, Consultations, Marketing et Communications, Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), [email protected], 431-336-9097; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781