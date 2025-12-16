WINNIPEG, MB, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Des autobus aux camions de pompiers, en passant par les machines agricoles et les équipements miniers, le secteur de machinerie et de véhicules lourds du Manitoba alimente les marchés mondiaux et crée des emplois au Canada. Exportant vers plus de 80 pays, ce pôle soutient une chaîne d'approvisionnement nationale solide et joue un rôle essentiel dans la puissance industrielle du Canada. Les gouvernements et l'industrie travaillent ensemble pour accélérer l'innovation et tirer parti de nouvelles occasions, renforçant ainsi la position du Manitoba en tant que chef de file mondial dans la fabrication machinerie et de véhicules lourds.

La ministre Olszewski et le ministre Moses annonce un nouvel investissement pour le secteur de machinerie et de véhicules lourds (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un investissement fédéral de plus de 3,3 millions de dollars pour aider à établir le garage de l'innovation à RRC Polytech en partenariat avec le Vehicle Technology Centre, la province du Manitoba et des partenaires du secteur privé. Ce montant s'ajoute à l'investissement de 3,3 millions de dollars consenti par le gouvernement du Manitoba par l'honorable Jamie Moses, ministre des Affaires, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois.

Le projet permettra d'accroître les capacités de RRC Polytech en matière d'innovation et d'amélioration de la productivité pilotée par l'industrie en établissant :

un espace pour la recherche et le développement collaboratifs à l'échelle industrielle pour la grappe de machinerie et de véhicules lourds;

un laboratoire de microréseaux axé sur l'innovation énergétique et l'infrastructure des véhicules lourds;

un laboratoire d'hydrogène et de piles à combustible pour faire progresser les systèmes de propulsion propres et d'autres nouvelles technologies.

Ces nouvelles installations amélioreront les possibilités de collaboration pour les étudiants, les chercheurs et les entreprises. Le projet aidera les petites et moyennes entreprises du Manitoba à adopter de nouvelles technologies, à renforcer les compétences de la main-d'œuvre et à commercialiser un plus grand nombre d'innovations canadiennes.

Le projet appuiera également le programme de technologies propres et de fabrication de pointe du Vehicle Technology Centre, qui aide les fabricants à tirer parti de leurs investissements dans la recherche-développement appliquée industrielle.

Cette initiative, dirigée par l'industrie et appuyée par le gouvernement, est un exemple de collaboration au cœur du nouveau Partenariat des Prairies du gouvernement fédéral, qui vise à faire croître l'économie en appuyant des idées ambitieuses, simplifier les chaînes d'approvisionnement et faciliter la tâche aux propriétaires d'entreprise et aux promoteurs pour s'assurer que les programmes fédéraux répondent aux besoins régionaux. Dans ce cas-ci, renforcer le leadership du Manitoba en matière de technologies propres et de fabrication de pointe et veiller à ce que le secteur canadien de machinerie et de véhicules lourds demeure concurrentiel à l'échelle mondiale et continue de bâtir une économie canadienne forte.

Citations

« Pour bâtir une économie canadienne plus forte et plus concurrentielle, il faut investir dans les forces uniques des Prairies. C'est exactement pour cette raison que nous appuyons le Vehicle Technology Centre et que nous élargissons la capacité de recherche appliquée à RRC Polytech. Notre nouveau gouvernement aide le secteur de l'équipement lourd et des véhicules du Manitoba à innover, à adopter de nouvelles technologies et à créer de bons emplois pour les travailleurs et des débouchés pour les entreprises locales. Ensemble, nous renforçons l'économie industrielle propre du Canada et veillons à ce que le Canada soit fort. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Cet investissement s'appuie sur la force du secteur de l'équipement lourd et des véhicules du Manitoba, qui exporte partout dans le monde et soutient des milliers de bons emplois ici même au pays. En établissant des partenariats avec l'industrie et RRC Polytech, nous aidons les entreprises à adopter de nouvelles technologies, à prendre de l'expansion et à commercialiser davantage d'innovations conçues au Manitoba sur le marché mondial. »

-L'honorable Jamie Moses, ministre des Affaires, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois

« Les fabricants de véhicules lourds et d'équipement du Manitoba sont des chefs de file sur le marché grâce à l'innovation continue. L'annonce d'aujourd'hui permettra à nos fabricants de mener des recherches de pointe à l'échelle industrielle sur le site de Red River College Polytech en collaboration avec des chercheurs universitaires, des fournisseurs et des entrepreneurs. Conjugué au financement annoncé aujourd'hui dans le cadre du Programme de technologies propres et de fabrication de pointe, cet investissement accélérera l'innovation dans notre grappe régionale et renforcera l'expertise en recherche nécessaire pour continuer à connaître du succès. »

-Ron Vanderwees, président-directeur général, Vehicle Technology Centre Inc.

« Le garage de l'innovation à RRC Polytech vise à préparer le secteur manufacturier du Manitoba aux défis et aux possibilités d'un monde en évolution. Alors que les industries font la transition vers une énergie plus propre et travaillent à lutter contre les changements climatiques, cet investissement fournit la technologie, l'expertise et l'espace de collaboration nécessaires pour innover. Ensemble, nous bâtissons des solutions qui rendent notre province plus concurrentielle et plus durable pour les générations à venir. »

-Fred Meier, président-directeur général, RRC Polytech

Faits en bref

Le programme des écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) de PrairiesCan vise à favoriser la croissance et l'épanouissement des secteurs prioritaires dans les Prairies, en veillant à ce que les entreprises aient le soutien dont elles ont besoin pour innover, prendre de l'expansion et être concurrentielles à l'échelle mondiale.

La grappe de machinerie et de véhicules lourds du Manitoba comprend plus de 25 fabricants d'équipement d'origine (FEO), soutient plus de 9 000 emplois directs et génère 2,5 milliards de dollars en exportations vers plus de 80 pays.

PrairiesCan et le gouvernement du Manitoba investissent chacun 3,3 millions de dollars pour aider à établir le garage de l'innovation à RRC Polytech, ce qui représente un investissement total de plus de 6,6 millions de dollars.

La grappe de machinerie et de véhicules lourds du Manitoba comprend des FEO qui fabriquent des véhicules d'urgence comme des camions à incendie, des autobus de transport en commun et des autocars, des tracteurs, des véhicules miniers, du matériel de construction et du matériel agricole.

Le Partenariat des Prairies est un mécanisme stratégique axé sur la croissance économique au moyen d'un processus simple et simplifié de mobilisation visant à tirer parti des investissements fédéraux stratégiques pour faire progresser les projets transformateurs au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

