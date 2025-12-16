EDMONTON, AB, le 16 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral pour appuyer l'écosystème des arts et de la culture de l'Alberta.

La ministre Olszewski sera accompagnée d'Adam Mitchell, chef de l'exploitation et directeur général intérimaire de CKUA. Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

La ministre Olszewski annoncera un soutien au profit d’un diffuseur communautaire local (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Date :

le mercredi 17 décembre 2025

Heure :

9 h 30 (HR)

Endroit : CKUA

9804, avenue Jasper N.-O.

Edmonton (Alberta)

(Carte)

