Avis aux médias - La ministre Olszewski annoncera un soutien au profit d'un diffuseur communautaire local English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
16 déc, 2025, 12:12 ET
EDMONTON, AB, le 16 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral pour appuyer l'écosystème des arts et de la culture de l'Alberta.
La ministre Olszewski sera accompagnée d'Adam Mitchell, chef de l'exploitation et directeur général intérimaire de CKUA. Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.
Date :
le mercredi 17 décembre 2025
Heure :
9 h 30 (HR)
Endroit : CKUA
9804, avenue Jasper N.-O.
Edmonton (Alberta)
(Carte)
Restez branchés
Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personne-ressource : Brennan Bunko, Gestionnaire des Communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690
