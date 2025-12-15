Avis aux médias - La ministre Olszewski annoncera un nouvel investissement dans le secteur de machinerie lourde au Manitoba English

Développement économique Canada pour les Prairies

15 déc, 2025, 14:30 ET

WINNIPEG, MB, le 15 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera du soutien fédéral pour le secteur de la fabrication de machinerie et de véhicules lourds.

Date :
le 16 décembre 2025

La ministre Olszewski annoncera un nouvel investissement dans le secteur de machinerie lourde au Manitoba (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)
Heure :
Heure : 13 h 30 (HC)

Endroit : 
Vehicle Technology & Energy Centre (VTEC)
RRC Polytech - Notre Dame Campus
Immeuble Z
C508-2055 avenue Notre Dame
Winnipeg (Manitoba)

Veuillez utiliser l'entrée Sud pour accéder à l'immeuble.

Vous aurez accès à un stationnement gratuit dans le lot N1, accessible par l'entrée no 5 de la route 90.

Les médias sont invités à assister à l'annonce.

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 204-430-3272; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781

