REGINA, SK, le 8 août 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies annoncera des investissements fédéraux destinés à des projets qui profiteront aux entreprises de la Saskatchewan qui utilisent l'intelligence artificielle pour innover et faire croître l'économie.

Date :

Le 11 août 2025

La ministre Olszewski annoncera des investissements fédéraux pour des entreprises de la Saskatchewan qui adoptent l’intelligence artificielle (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Heure :

1 h 00 (HAR) (à confirmer)

Endroit :

Ground Truth Agriculture Inc.

1734, promenade Macrae

Regina (Saskatchewan)

Les médias sont invités à assister à l'annonce.

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personne-ressource : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753