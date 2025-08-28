Cet investissement fédéral permettra à neuf projets d'accroître leur rendement, de renforcer la sécurité alimentaire, de profiter pleinement de la technologie et de créer des entreprises au Manitoba

WINNIPEG, MB, le 28 août 2025 /CNW/ - Le secteur manufacturier est un moteur important de l'économie du Manitoba. L'adoption de nouveaux processus et de technologies émergentes dans ce secteur central permet non seulement d'appuyer la croissance à long terme du Canada et d'innover, mais également de créer des emplois bien rémunérés dans notre pays et de renforcer la sécurité alimentaire à l'échelle internationale.

La ministre Olszewski a annoncé un investissement fédéral visant à stimuler l’innovation, la croissance et la création d’emplois dans le secteur manufacturier du Manitoba (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un investissement fédéral de plus de 21 millions de dollars à l'appui de neuf entreprises du Manitoba. L'investissement permettra à ces entreprises d'élargir leurs marchés, d'accroître leur productivité et de demeurer concurrentielles sur la scène mondiale.

Ces investissements témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à établir des chaînes d'approvisionnement canadiennes dans une économie canadienne unique, garantissant ainsi un avenir dans lequel les Canadiens pourront travailler, innover et connaitre du succès dans leur région.

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

PhiBer Manufacturing Inc. reçoit 4,1 millions de dollars pour accroître sa capacité de fabrication d'équipement agricole novateur et répondre à une demande croissante.

reçoit 4,1 millions de dollars pour accroître sa capacité de fabrication d'équipement agricole novateur et répondre à une demande croissante. Prairie Fava Ltd. reçoit 1,5 million de dollars pour optimiser ses processus et étendre son réseau de producteurs. Cet investissement lui permettra de répondre à la demande grandissante de gourganes.

reçoit 1,5 million de dollars pour optimiser ses processus et étendre son réseau de producteurs. Cet investissement lui permettra de répondre à la demande grandissante de gourganes. Decor Cabinets reçoit 3,2 millions de dollars afin d'augmenter sa capacité de fabrication et d'améliorer son efficacité. Cet appui lui permettra d'approvisionner de nouveaux marchés, d'accroître sa part de marché et d'augmenter ses recettes.

Une liste complète de tous les projets annoncés aujourd'hui se trouve dans le document d'information ci-joint.

Citations

« Les innovateurs du Manitoba transforment leurs idées audacieuses en solutions concrètes pour leurs entreprises, leurs communautés et nos familles. Le gouvernement du Canada investit non seulement dans ces projets, mais aussi dans les personnes qui les réalisent et font progresser leurs innovations. C'est ainsi que nous aidons les entreprises à croître, à créer des emplois de qualité et à renforcer une économie canadienne unique. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Le financement que nous avons reçu dans le cadre du programme de Croissance et productivité des entreprises de PrairiesCan nous a permis d'accélérer la croissance de PhiBer de nombreuses façons. Nous avons raccourci notre délai d'acquisition d'équipement de fabrication de pointe, ce qui nous permet de produire davantage de composants et de créer une nouvelle source de revenus. Nous avons accéléré l'adaptation d'une technologie qui améliora notre productivité et notre capacité à appuyer les agriculteurs canadiens. Notre croissance entrainera la création de nouveaux emplois dans les régions rurales du Manitoba, tant pour les personnes hautement qualifiées que celles qui participeront à nos programmes de formation internes. »

-Derek Friesen, président de PhiBer Manufacturing Inc.



« Nous sommes reconnaissants envers PrairieCan pour cet investissement qui aidera Prairie Fava à optimiser ses activités de production, à étendre son réseau de producteurs et à répondre à la demande grandissante de gourganes. Cet appui renforce le leadership du Canada en matière de protéines végétales et soutient les agriculteurs des Prairies. »

-Hailey Jeffries, cofondatrice de Prairie Fava

« Nous remercions PrairiesCan pour cet appui, dans le cadre de ce projet, qui reflète notre engagement commun en faveur de la croissance, du perfectionnement de l'effectif et de la transformation numérique et démontre qu'en travaillant ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. »

-Stan Pauls, chef de la direction de Decor Cabinets

Faits en bref

Le financement d'aujourd'hui est versé aux termes du programme de Croissance et productivité des entreprises de PrairiesCan, du programme de Croissance économique régionale par l'innovation et du Fonds pour l'emploi et la croissance.

Cet investissement devrait entrainer la création d'environ 285 nouveaux emplois.

En 2024, le secteur manufacturier du Manitoba employait environ 63 000 personnes, soit environ 10 % de la main-d'œuvre totale de la province.

Document d'information

Un investissement fédéral à l'appui de neuf projets novateurs aidera les entreprises du Manitoba à prendre de l'expansion, à accroitre leur productivité et à demeurer concurrentielles sur la scène mondiale.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Decor Cabinets Ltd , Morden ( Manitoba ) : augmente sa capacité de production et l'efficience de ses activités de fabrication pour permettre à l'entreprise d'approvisionner de nouveaux marchés, d'accroitre sa part de marché et d'augmenter ses recettes. Decor Cabinets Ltd reçoit un financement de 3 221 003 $.

, ( ) : augmente sa capacité de production et l'efficience de ses activités de fabrication pour permettre à l'entreprise d'approvisionner de nouveaux marchés, d'accroitre sa part de marché et d'augmenter ses recettes. Decor Cabinets Ltd reçoit un financement de 3 221 003 $. ICON Technologies Limited , Winkler ( Manitoba ) : grâce au soutien de PrairiesCan, ICON augmente sa capacité de fabrication de composants en plastique pour véhicules récréatifs en se procurant de l'équipement et en embauchant du personnel. L'entreprise utilise également cet investissement aux fins de ses activités de marketing dans le but d'accroitre ses revenus intérieurs et d'exportation. Ces activités lui permettront de créer plus d'emplois. ICON Technologies Limited reçoit un financement de 4 998 688 $.

, ( ) : grâce au soutien de PrairiesCan, ICON augmente sa capacité de fabrication de composants en plastique pour véhicules récréatifs en se procurant de l'équipement et en embauchant du personnel. L'entreprise utilise également cet investissement aux fins de ses activités de marketing dans le but d'accroitre ses revenus intérieurs et d'exportation. Ces activités lui permettront de créer plus d'emplois. ICON Technologies Limited reçoit un financement de 4 998 688 $. Manitoba Organic Alliance Inc. , Portage La Prairie ( Manitoba ) : met sur pied un marché numérique pour faire prospérer l'industrie des grains biologiques du Manitoba , en établissant un lien entre les producteurs et les acheteurs. Ce marché permettra d'améliorer la préparation au commerce et la croissance de l'industrie, en offrant des perspectives d'affaires et des renseignements commerciaux importants relatifs aux facteurs qui influenceront l'offre et de la demande futures. Manitoba Organic Alliance Inc. reçoit un investissement de 278 438 $.

, ( ) : met sur pied un marché numérique pour faire prospérer l'industrie des grains biologiques du , en établissant un lien entre les producteurs et les acheteurs. Ce marché permettra d'améliorer la préparation au commerce et la croissance de l'industrie, en offrant des perspectives d'affaires et des renseignements commerciaux importants relatifs aux facteurs qui influenceront l'offre et de la demande futures. Manitoba Organic Alliance Inc. reçoit un investissement de 278 438 $. Northquip Inc. , Woodlands ( Manitoba ) : utilisera le soutien offert par PrairiesCan pour commercialiser une gamme de tondeuses à rayon de braquage nul, en investissant dans de l'équipement de fabrication de pointe et en réalisant des activités de développement des marchés comme des démonstrations d'équipement. Northquip Inc. reçoit un financement de 3 331 700 $.

, Woodlands ( ) : utilisera le soutien offert par PrairiesCan pour commercialiser une gamme de tondeuses à rayon de braquage nul, en investissant dans de l'équipement de fabrication de pointe et en réalisant des activités de développement des marchés comme des démonstrations d'équipement. Northquip Inc. reçoit un financement de 3 331 700 $. PhiBer Manufacturing Inc. , Crystal City ( Manitoba ) : procède à la croissance de la capacité de fabrication d'équipement agricole novateur pour répondre à la demande croissante. PhiBer Manufacturing Inc. reçoit un investissement de 4 135 000 $.

, ( ) : procède à la croissance de la capacité de fabrication d'équipement agricole novateur pour répondre à la demande croissante. PhiBer Manufacturing Inc. reçoit un investissement de 4 135 000 $. Prairie Fava Ltd. Glenboro ( Manitoba ) : optimisera ses processus et étendra le réseau de producteurs pour répondre à la demande croissante de gourganes. Prairie Fava Ltd. reçoit un financement de 1 501 178 $.

( ) : optimisera ses processus et étendra le réseau de producteurs pour répondre à la demande croissante de gourganes. Prairie Fava Ltd. reçoit un financement de 1 501 178 $. Schnell Industries Inc. , Winkler ( Manitoba ) : procèdera à la conception, à la fabrication et à la commercialisation d'un transbordeur entièrement électrique, conçu pour faciliter le chargement, le déchargement et le transfert des matériaux granulaires. Schnell Industries Inc. reçoit un soutien fédéral de 423 699 $.

, ( ) : procèdera à la conception, à la fabrication et à la commercialisation d'un transbordeur entièrement électrique, conçu pour faciliter le chargement, le déchargement et le transfert des matériaux granulaires. Schnell Industries Inc. reçoit un soutien fédéral de 423 699 $. Security Glass Ltd. Winnipeg ( Manitoba ) : augmentera sa capacité de fabrication de verre plat, ce qui stimulera le secteur manufacturier du Manitoba et entrainera la création d'emplois. Security Glass Ltd reçoit un investissement de 2 705 000 $.

Winnipeg ( ) : augmentera sa capacité de fabrication de verre plat, ce qui stimulera le secteur manufacturier du et entrainera la création d'emplois. Security Glass Ltd reçoit un investissement de 2 705 000 $. UKKÖ Robotics Inc., Notre Dame de Lourdes ( Manitoba ) : augmentera sa production d'équipement agricole automatisé et de technologies de capteurs de carbone du sol afin de répondre à la demande et de se positionner en vue d'une croissance future, tant sur le marché national que sur le marché international. UKKÖ Robotics Inc. reçoit un soutien fédéral de 529 284 $.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X

Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Mathis Denis, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-573-1846, [email protected]; Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]