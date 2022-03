OTTAWA, ON, le 14 mars 2022 /CNW/ - En tant que nation bordée par trois océans et entourée d'eaux froides et cristallines, le Canada abrite certains des meilleurs poissons et fruits de mer au monde. Avec des normes élevées en matière de durabilité et de salubrité alimentaire, nos poissons et fruits de mer haut de gamme continuent d'être prisés dans le monde entier. En 2021, les Canadiens ont travaillé fort pour exporter vers 119 pays du poisson et des fruits de mer pour une valeur de 8,7 milliards de dollars.

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a dirigé la délégation du Canada au salon Seafood Expo North America de cette année. Le salon Seafood Expo, qui se tient du 13 au 15 mars 2022 à Boston, au Massachusetts, est la plus grande exposition commerciale du genre en Amérique du Nord. Cette année sera la 40e édition du salon Seafood Expo, et la première à avoir lieu en personne depuis 2019.

Hier, la ministre Murray a rencontré des intervenants canadiens du secteur du poisson et des fruits de mer, des délégués provinciaux, ainsi que des participants des États-Unis et d'autres pays. Le gouvernement du Canada, de concert avec les provinces, joue un rôle clé dans le soutien et la promotion de l'industrie canadienne dans le cadre de cette plateforme mondiale, et de cette occasion de faire croître davantage l'industrie canadienne du poisson et des fruits de mer.

Le gouvernement du Canada appuie la durabilité, l'innovation et la croissance à long terme du secteur canadien du poisson et des fruits de mer, grâce à des programmes comme le Fonds des pêches de l'Atlantique, le Fonds des pêches du Québec, le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, ainsi que le Fonds canadien d'initiatives en matière de poissons et de fruits de mer. Ces programmes contribuent à stimuler l'innovation et la durabilité dans le secteur canadien du poisson et des fruits de mer, en vue de répondre à la demande croissante du marché.

Grâce à de solides données scientifiques, s'appuyant sur les connaissances autochtones et les perspectives locales, et au moyen de politiques tournées vers l'avenir, Pêches et Océans Canada assure la gestion durable des pêches et de l'aquaculture canadiennes, et se consacre à la protection des océans et des écosystèmes aquatiques du Canada, afin qu'ils demeurent en bonne santé et foisonnant de vie pour les générations à venir.

« Les pêcheurs et les transformateurs des poissons et fruits de mer du Canada travaillent avec une immense fierté pour offrir des produits durables et de haute qualité au monde entier. J'ai eu l'honneur de diriger la délégation du gouvernement du Canada au salon Seafood Expo North America de cette année. J'ai rencontré des représentants provinciaux, des partenaires des Premières Nations, et j'ai établi de nouveaux liens avec l'industrie. Ensemble, nous pouvons faire croître durablement le secteur canadien des produits de la mer, grâce à des investissements stratégiques, à l'innovation et à des technologies propres. Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les secteurs des produits de la mer, ainsi que les écosystèmes océaniques, afin qu'ils restent en bonne santé et productifs pour les générations futures. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je suis heureuse d'avoir eu l'occasion de promouvoir davantage de nouvelles possibilités de marché pour les entreprises du Canada atlantique, en particulier celles de nos produits de la mer de qualité supérieure, au salon Seafood Expo North America de cette année. Grâce à l'innovation, les industries océaniques en pleine croissance du pays continuent de créer de bons emplois et de renforcer notre économie. L'an dernier, les ventes mondiales de poissons et de fruits de mer de l'Atlantique ont atteint des niveaux records, et ces résultats témoignent bien de la résilience de notre industrie, de la qualité de nos produits, ainsi que de la motivation de tous ceux qui sont fiers d'apporter le meilleur poisson et les meilleurs fruits de mer au reste du monde. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles, et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Le Canada a exporté du poisson et des fruits de mer vers 119 pays l'an dernier. Les États-Unis demeurent le plus important marché d'exportation du Canada, représentant plus des deux tiers de nos exportations évaluées à 6,2 milliards de dollars.





Le poisson et les fruits de mer comptent parmi les principaux produits alimentaires exportés par le Canada. En 2021, les espèces dont la valeur à l'exportation est la plus élevée étaient le homard, le crabe des neiges et le saumon de l'Atlantique.

En 2021, ces espèces représentaient 66 % (5,8 milliards de dollars) de la valeur totale des exportations et 39 % (242 milliers de tonnes) du volume total des exportations de poissons et de fruits de mer. Le homard demeure l'espèce la plus prisée exportée par le Canada, avec une valeur de plus de 3 milliards de dollars en 2021.





En 2021, ces espèces représentaient 66 % (5,8 milliards de dollars) de la valeur totale des exportations et 39 % (242 milliers de tonnes) du volume total des exportations de poissons et de fruits de mer. Le homard demeure l'espèce la plus prisée exportée par le Canada, avec une valeur de plus de 3 milliards de dollars en 2021.

