OTTAWA, ON, le 7 avril 2021 /CNW/ - Un mouvement des femmes fort et dynamique fait partie des fondements d'un Canada plus inclusif - là où quiconque a la possibilité de réussir. Le gouvernement du Canada continue d'appuyer les organismes œuvrant pour les femmes et l'égalité afin que les femmes aient la possibilité de participer pleinement à la vie sociale, économique et démocratique du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé un montant de 7,7 millions de dollars destiné à 16 organismes œuvrant pour les femmes et l'égalité partout en Ontario, soit :

Childcare Resource and Research Unit

Mothers Matter Centre

Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

Malton Women Council

National Association of Woman and Law

Institut canadien de recherches sur les femmes

Women's Centre for Social Justice/WomenatthecentrE

L'Union Culturelle des Franco-Ontariennes

Association canadienne pour la promotion des services de garde à l'enfance

Planning des naissances d' Ottawa

Informed Opinions

Femmes et sport au Canada

Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes

Jean Augustine Centre for Young Women's Empowerment

Empowerment Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry

Fire Service Women Ontario

Grâce à ce financement, ces organismes pourront accroître leur capacité à poursuivre leur important travail sur les enjeux d'égalité des genres dans leur collectivité et ils pourront ainsi surmonter les défis uniques que les femmes doivent relever face à la pandémie de la COVID-19.

Ce financement aidera également ces organismes à établir des partenariats, à mettre en œuvre des politiques et des procédures solides pour mieux épauler les personnes qui en ont le plus besoin, et à aider les femmes à acquérir des compétences en leadership, à être en sécurité, à obtenir une sécurité financière, à trouver un emploi à temps plein et à participer de façon significative à tous les aspects de la vie au Canada.

Il reste beaucoup à faire pour que l'égalité devienne réalité. Grâce aux partenariats, aux investissements et à l'appui à des organismes comme ceux-ci, le Canada est mieux outillé pour éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des genres, ce qui nous rapproche d'un Canada meilleur et plus inclusif pour l'ensemble de la population.

Citations

« Les organismes qui défendent les droits des femmes et travaillent à la création d'une société plus égalitaire nous aident à cheminer encore plus loin sur la voie d'un Canada fort, équitable et inclusif. Depuis 2015, nous avons multiplié par cinq le financement accordé à de tels organismes pour qu'ils puissent continuer leur travail crucial. L'investissement de plus de 7,7 millions de dollars annoncé aujourd'hui aidera 16 organismes qui font déjà œuvre utile à élaborer des programmes de formation et à établir des partenariats afin de renforcer l'autonomie des femmes et des filles en Ontario. Cette somme contribuera par ailleurs au progrès de notre objectif d'égalité des genres au Canada. Chaque année, six millions de personnes bénéficient du travail important accompli par ces organismes, et nous tenons à les remercier pour leur travail essentiel en ces temps difficiles. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le projet d'encouragement par les pairs des collectivités résilientes, financé par FEGC, offrira un soutien par les pairs aux femmes sud-asiatiques de la région de Peel qui doivent faire face aux défis liés à la COVID-19 et qui subissent des pertes en raison de problèmes de santé et de bien-être, de sécurité économique, de liens sociaux et culturels, et de violence conjugale, ainsi qu'à trouver des ressources communautaires. Le projet de 18 mois mettra à profit les expériences vécues, les connaissances et la sagesse de 10 femmes ambassadrices pour offrir des services holistiques, qui sont adaptés à la culture et à la langue, à 100 femmes sud-asiatiques, grâce à un soutien par les pairs, à des campagnes d'information et de sensibilisation ainsi qu'à la recherche de ressources. »

Uzma Irfan, directrice générale du Malton Women Council

« Les organismes comme le nôtre doivent être viables, offrir des services cruciaux et changer les choses. Le projet nous permet de renforcer notre capacité et de prospérer. »

Jean Augustine, présidente du Jean Augustine Centre for Young Women's Empowerment

« Nous remercions Femmes et Égalité des genres Canada d'avoir financé le projet National Convergence : Racialized, Refugee and Migrant Women's Alliance qui vise à renforcer la présence et la voix des groupes de femmes racialisées et migrantes dans la discussion nationale constante sur la promotion des droits des femmes et l'atteinte de l'équité pour les femmes. Le leadership et la voix des femmes noires, racialisées, réfugiées et migrantes sont essentiels alors que nous veillons à bâtir une reprise féministe suivant la pandémie. »

Debbie Douglas, directrice générale

OCASI - Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui provient du Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada et d'un montant de 100 millions de dollars sur cinq ans annoncé dans le budget de 2018 pour appuyer un mouvement viable et durable des femmes partout au Canada . Le budget de 2019 prévoit un montant additionnel de 160 millions de dollars sur cinq ans consacré à ce programme, et ce, à compter de 2019-2020.

et d'un montant de 100 millions de dollars sur cinq ans annoncé dans le budget de 2018 pour appuyer un mouvement viable et durable des femmes partout au . Le budget de 2019 prévoit un montant additionnel de 160 millions de dollars sur cinq ans consacré à ce programme, et ce, à compter de 2019-2020. Les projets financés par Femmes et Égalité des genres Canada ont atteint environ six millions de personnes en 2019- 2020, et ont permis de réduire les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe en plus de renforcer les capacités et la confiance des chefs de file.

ont atteint environ six millions de personnes en 2019- ont permis de réduire les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe en plus de renforcer les capacités et la confiance des chefs de file. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a multiplié par cinq le financement accordé aux organismes qui œuvrent auprès des femmes et revendiquent l'égalité.

a multiplié par cinq le financement accordé aux organismes qui œuvrent auprès des femmes et revendiquent l'égalité. En juin 2020, le Canada a été reconnu par l'organisme CARE comme étant le pays ayant le plan le plus sensible au genre pour lutter contre la COVID-19.

a été reconnu par l'organisme CARE comme étant le pays ayant le plan le plus sensible au genre pour lutter contre la COVID-19. En février 2021, Femmes et Égalité des genres Canada a lancé le Fonds de réponse et de relance féministes et un appel de propositions totalisant 100 millions de dollars permettant de financer des projets visant à promouvoir l'égalité et d'épauler les personnes qui en ont le plus besoin.

a lancé le Fonds de réponse et de relance féministes et un appel de propositions totalisant 100 millions de dollars permettant de financer des projets visant à promouvoir l'égalité et d'épauler les personnes qui en ont le plus besoin. Le gouvernement du Canada aide les femmes entrepreneures à surmonter la pandémie en fournissant jusqu'à 15 millions de dollars de financement supplémentaire dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Bureau de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 1-855-969-9922

Liens connexes

http://www.swc-cfc.gc.ca/