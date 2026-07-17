AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Metlege Diab soulignera le soutien plus généreux offert aux familles grâce à l'Allocation canadienne pour enfants

HALIFAX, NS, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, sera à Halifax pour souligner l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants, qui réduit les coûts pour les familles partout au Canada. L'annonce sera faite au nom de l'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse. La ministre sera accompagnée de Shannon Miedema, députée de Halifax. Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Voici les détails :

Date : Le lundi 20 juillet 2026 Heure : 11 h (HA)



Lieu : Halifax (RSVP pour obtenir le lieu exact)

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance à cet événement en personne en communiquant leur nom, leur fonction, leur adresse courriel et le nom de leur média à [email protected] d'ici le vendredi 17 juillet, à 17 h (HA) . Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 20 juillet » dans l'objet du courriel. Les détails sur comment y assister seront communiqués par la suite.

d'ici . Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 20 juillet » dans l'objet du courriel. Les détails sur comment y assister seront communiqués par la suite. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 45 (HA).

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]