DELTA, BC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable Jill McKnight, a visité Deltassit, un organisme sans but lucratif voué au bien-être de la population de Delta, pour annoncer que le gouvernement fédéral investira jusqu'à 120,2 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour soutenir la poursuite des activités de la ligne 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, comme l'a annoncé l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, le 16 janvier 2026.

Le 9-8-8 garantit qu'une aide est toujours à portée de main pour les personnes en détresse ou inquiètes pour un proche. Il met en relation les appelants et les personnes envoyant des SMS avec des professionnels bienveillants qui offrent une aide sûre et confidentielle aux personnes qui en ont besoin.

Le réseau du 9-8-8 comprend 38 partenaires canadiens aux quatre coins du Canada fournissant un soutien en cas de crise offert par des intervenants formés par l'intermédiaire du 9-8-8. Parmi les autres partenaires se trouvent des lignes d'écoute locales, des services provinciaux de santé mentale et des organisations nationales telles que Jeunesse, J'écoute et Espoir pour le mieux-être.

Citations

« Le 9-8-8 offre aux Canadiens et Canadiennes en situation de crise un premier point de contact essentiel et accessible, ainsi qu'un soutien empreint de compassion au moment où ils en ont le plus besoin. Cet outil soutient le travail de première ligne en santé mentale d'organismes locaux comme Deltassist et Alongside You dans nos communautés. L'investissement continu dans le 9-8-8 garantit que les gens ici à Delta et partout au Canada peuvent compter sur de l'aide lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Nous savons qu'il n'est pas toujours facile de demander de l'aide, surtout en période de crise. C'est pourquoi le 9-8-8 est si important pour les Canadiennes et les Canadiens. En visitant les sites partenaires du 9-8-8 partout au pays, j'ai pu constater directement comment les intervenants qualifiés apportent espoir, compassion et soutien en période de crise. Protéger la santé mentale et le bien-être de la population canadienne est une priorité pour notre gouvernement, car il n'y a pas de santé sans la santé mentale, et lorsque les Canadiennes et les Canadiens se sentent bien, notre pays est plus fort. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

Chaque jour au Canada, en moyenne, 13 personnes meurent par suicide et plus de 250 personnes tentent de se suicider.

En 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 177 millions de dollars sur trois ans au CAMH pour la mise en œuvre et le fonctionnement du 9-8-8 et pour renforcer la capacité des centres de détresse qui faisaient partie du réseau existant.

Depuis son lancement le 30 novembre 2023, le 9-8-8 a répondu à plus de 800 000 appels et SMS.

À tout moment, toute personne dans le pays qui vit une crise de suicide peut appeler ou envoyer un SMS au 9-8-8 pour bénéficier d'un soutien en matière de prévention du suicide bilingue et adapté aux traumatismes et à la culture. Ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il constitue également une ressource pour les personnes qui s'inquiètent pour un proche.

