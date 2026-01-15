DELTA, BC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, fera une annonce importante concernant le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide et de leur famille.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date : le vendredi 16 janvier 2026

Heure : 11h00 (HAP)

Lieu : L'emplacement sera communiqué uniquement aux personnes ayant confirmé leur présence.

Si vous prévoyez des obstacles à l'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]