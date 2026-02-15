OTTAWA, ON, le 15 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, ont publié la déclaration suivante :

« Trente ans après la fin de l'opération LANCE - la principale participation du Canada à la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR) - nous rendons hommage aux 700 Canadiens qui ont servi à différentes étapes de cette importante mission au Rwanda, pendant et après l'une des périodes de violence de masse les plus barbares de l'histoire moderne de l'humanité.

L'engagement du Canada dans la MINUAR a débuté en octobre 1993, lorsque les forces de l'ONU, dirigées alors par le brigadier-général Roméo Dallaire du Canada, ont été déployées pour appuyer la mise en œuvre des Accords de paix d'Arusha. Le personnel de l'ONU est intervenu et a protégé les innocents autant qu'il le pouvait, assistant à un massacre qui se déroulait rapidement, orchestré par des extrémistes hutus pour assassiner systématiquement les Tutsis, minorité rwandaise, après l'assassinat du président rwandais et hutu Juvénal Habyarimana.

Surchargées et sous-financées face à cette nouvelle réalité catastrophique, les forces de l'ONU sur le terrain ont fait tout leur possible pour empêcher que la violence ne devienne génocidaire. Mais face à l'inaction de la communauté internationale, plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués en seulement 100 jours. Par la suite, les gardiens de la paix canadiens ont apporté une aide précieuse à d'innombrables Rwandais en matière de communications, de logistique, de soins médicaux et de déminage.

En évoquant ses souvenirs traumatisants du génocide, l'honorable lieutenant-général (à la retraite) Dallaire a déclaré que le Rwanda ne le quitterait jamais. De même, l'histoire de l'opération LANCE et de la MINUAR ne devrait jamais tomber dans l'oubli.

En ce 30e anniversaire de la fin de cette mission, que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes se souviennent du courage et du sacrifice des personnes qui ont servi au Rwanda et qui ont aidé le pays à faire ses premiers pas sur le long chemin du rétablissement. Nous invitons tout vétéran ou toute vétérane ayant besoin d'aide à composer le 1-800-268-7708 pour parler à un professionnel de la santé mentale. »

