OTTAWA, ON, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement fédéral, en partenariat avec les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), continue à répondre aux besoins en matière de soins de santé des vétérans et de leur famille en élargissant l'accès au Service de télémédecine pour les familles des vétérans (STFV).

Le STFV offre aux vétérans admissibles des Forces armées canadiennes (FAC), à leur famille et à leurs survivants un accès couvert aux soins de santé virtuels par l'intermédiaire d'un entrepreneur tiers, Maple, un réseau national de médecins, d'infirmières praticiennes et de spécialistes agréés au Canada.

Auparavant, ce programme n'était accessible qu'aux vétérans et vétéranes libérés des FAC pour raisons médicales.

À compter d'aujourd'hui, tous les vétérans et toutes les vétéranes des FAC qui ont été libérés le 1er avril 2025 ou après cette date, leur famille et leurs survivants peuvent s'inscrire au STFV en visitant le site https://www.getmaple.ca/veteranfamily.

La couverture de tous les vétérans des FAC actuellement inscrits et de leur famille sera prolongée pour une année supplémentaire.

Toutes les nouvelles inscriptions doivent être effectuées d'ici le 31 mars 2027.

Citations

« L'accès à des services de santé rapides, pratiques et modernes est essentiel pour les vétérans et leur famille. L'élargissement du Service de télémédecine pour les familles des vétérans à tous les vétérans et toutes les vétéranes admissibles contribuera à combler les lacunes en matière de prestation de services afin de garantir que les vétérans puissent recevoir les soins dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Lorsque les vétérans quittent le système de soutien structuré que procure le service militaire, la télémédecine contribue à assurer la continuité des soins, renforce l'accès aux services de santé essentiels, et aide les vétérans et leur famille à sentir qu'ils sont accompagnés, soutenus et pris en compte, peu importe où la vie les mènera. »

Todd Stride, vice-président par intérim, Division des services aux familles des militaires, Services de bien-être et moral des Forces canadiennes

En bref

Le STFV est financé par Anciens Combattants Canada en partenariat avec les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes.

Lancé initialement le 3 janvier 2022 en tant qu'initiative à durée limitée pour les vétérans libérés pour raisons médicales, le STFV a été prolongé jusqu'au 31 mars 2027 et offre désormais aux vétérans des FAC récemment libérés et à leurs personnes à charge jusqu'à deux ans d'accès à la télémédecine en temps opportun.

Maple fournit un réseau national de médecins, d'infirmières praticiennes et de fournisseurs de soins de santé autorisés au Canada, accessibles en ligne par messagerie texte, audio ou vidéo sécurisée.

Ce service ne vise pas à remplacer les services de soins de santé provinciaux, mais plutôt à combler les lacunes qui peuvent exister dans certaines régions lorsque les vétérans font la transition vers la vie civile.

À compter du 9 février 2025, les vétérans des FAC admissibles, leur famille et leurs survivants pourront s'inscrire au Service de télémédecine pour les familles des vétérans en visitant le site Web de Maple. L'inscription doit être effectuée d'ici le 31 mars 2027.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]; Julie Leblanc, Gestionnaire principale, Communications ministérielles, Services de bien-être et morale des Forces canadiennes, [email protected]