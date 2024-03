La ministre Martine Biron présente sa vision de l'action internationale du Québec

MONTRÉAL, le 22 mars 2024 /CNW/ - De passage au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a présenté son plan de renforcement du réseau diplomatique. L'objectif de ce plan est d'optimiser la présence stratégique du Québec dans le monde. Elle a également profité de cette tribune pour annoncer que le gouvernement du Québec se dotera d'une nouvelle politique internationale.



Le Québec renforce sa diplomatie dans un monde en changement



À l'aube d'une importante élection présidentielle aux États-Unis, le Québec prévoit augmenter ses effectifs de près de 20 % dans ce pays. Le Bureau du Québec à Washington sera donc rehaussé au statut de délégation, tout comme celui de Miami. Les États-Unis sont, de loin, le principal partenaire économique du Québec. Quel que soit le résultat électoral, le Québec sera prêt pour poursuivre et renforcer ses relations avec nos voisins du Sud. La ministre souhaite aussi établir une délégation à Seattle, l'un des grands pôles mondiaux en matière d'innovation et de technologie.



L'Europe demeure un marché prioritaire, et le Québec désire accentuer ses relations sur ce continent en plein changement. La signature récente d'une lettre d'intention avec le Comité européen des régions témoigne de cette volonté. De plus, le gouvernement envisage d'ouvrir une représentation à Stockholm alors que le Québec partage avec les pays nordiques de nombreuses valeurs et réalités sur les plans de l'innovation et de la transition énergétique.



Le contexte géopolitique changeant en Indo-Pacifique nécessite le redéploiement des effectifs. En Chine, les bureaux de Beijing et Shanghai ainsi que leurs antennes continueront leurs activités. Au cours des dernières années, les échanges avec d'autres marchés de l'Indo-Pacifique ont connu une augmentation substantielle. Nos bureaux de la Corée du Sud et de Singapour passeront donc au statut de délégations.



De légères augmentations d'effectifs sur les marchés prioritaires que sont le Mexique et la Colombie sont prévues. Le Bureau du Québec à La Havane cessera toutefois ses activités. Ce territoire sera désormais couvert par la Délégation générale du Québec au Mexique.



Du côté des représentations en sol africain, les effectifs ont crû ces dernières années, ce qui place le Québec dans une bonne position pour saisir des occasions dans des domaines comme l'urbanisation et le développement des infrastructures.

Une nouvelle politique internationale pour mieux guider nos actions



Le contexte géopolitique actuel, les enjeux environnementaux, les mouvements migratoires et les guerres redessinent l'ordre mondial. À cela s'ajoutent les prochaines élections américaines. Le gouvernement du Québec entend revoir sa politique internationale qui reflétera la volonté toujours plus grande du Québec de faire croître sa richesse, de protéger sa langue et de défendre ses intérêts.



Cette nouvelle politique internationale sera le résultat de consultations qui auront lieu dès l'automne et elle sera prête en 2025 pour marquer les 60 ans de la doctrine Gérin-Lajoie.



Citation :

« Le monde est en changement : les alliances se redessinent, les économies se refaçonnent, les chaînes d'approvisionnement se restructurent. Le moment paraît donc propice pour continuer de faire progresser l'action internationale du Québec. Le plan que nous déployons à l'étranger vise un certain rééquilibrage de notre présence dans le monde, afin de tirer le meilleur parti de la situation et saisir les occasions qui s'offrent à nous. Dans ce contexte, la nouvelle politique internationale que nous élaborerons sera adaptée aux défis d'aujourd'hui. »



Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine



Faits saillants :

La délégation générale est le plus important des postes du Québec à l'étranger. Elle offre des services dans les secteurs de l'économie, de l'éducation, de la culture, de l'immigration (pour certaines délégations générales) et des affaires publiques. La délégation, quant à elle, offre l'entièreté de ces services, sauf en immigration. Ces représentations sont dirigées par un chef de poste nommé par le gouvernement.

Le bureau est dirigé par un directeur nommé par la ministre ou le sous-ministre des Relations internationales et de la Francophonie. Il offre des services dans un nombre limité de secteurs. L'antenne est dirigée par un citoyen du pays d'accueil. Elle offre des services dans un ou des champs d'activité déterminés.

En date du 22 mars 2024, on retrouve 10 représentations du Québec aux États-Unis, 10 en Europe , neuf en Asie, quatre en Amérique latine et Antilles ainsi que quatre en Afrique.

, neuf en Asie, quatre en Amérique latine et Antilles ainsi que quatre en Afrique. Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie compte, au total, 672 employés.

Avec les changements qui sont proposés, le renforcement du réseau se fera à coût nul.

Il est prévu de présenter la nouvelle politique internationale du Québec en 2025, année qui coïncidera avec les 60 ans de la doctrine Gérin-Lajoie.

