OTTAWA, ON, le 7 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Marci Ien et la secrétaire parlementaire Lisa Hepfner seront à New York pour la 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies.

La session de cette année, qui se déroulera du 11 au 22 mars, réunira des institutions internationales, des gouvernements et des organisations de la société civile pour discuter du thème prioritaire qui est « d'accélérer la réalisation de l'égalité des genres et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles en travaillant à éliminer la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective sexospécifique ». La ministre Ien et la secrétaire parlementaire Hepfner souligneront l'engagement du Canada à faire progresser l'égalité des genres pour les femmes et les filles dans toute leur diversité, dans la vie économique, sociale et politique.

Outre la ministre Ien et la secrétaire parlementaire Hepfner, la délégation canadienne comprend des parlementaires au niveau fédéral, des porte-parole des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que des responsables et porte-parole autochtones au niveau national.

La délégation comprend également des porte-parole d'organisations de la société civile féministes qui apporteront des perspectives intéressantes aux discussions en partageant leur expertise sur le thème de cette année. Ces organisations rencontreront également d'autres organismes du monde entier afin de partager leurs expériences.

La délégation des organisations de la société civile comprend :

Shayla Claringbold - Indigenous Youth Roots;

- Indigenous Youth Roots; Jennifer Cloutier - YWCA;

- YWCA; Clèche Kokolo - Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE);

Hannah Shein - Egale;

- Egale; Hana Val - BYTE.

Citations

« J'ai hâte de diriger encore une fois la délégation canadienne à la Commission de la condition de la femme des Nations unies. Nous demeurons déterminés à travailler avec diverses organisations de la société civile, personnes expertes et personnes qui défendent les droits ainsi qu'aux côtés des peuples autochtones, des personnes noires et racisées et des personnes de diverses identités de genre qui sont aux premières lignes du travail visant à atteindre l'égalité des genres. Tant aux niveaux national qu'international, le Canada continuera d'être un champion du mouvement féministe, tout en surmontant les obstacles qui font reculer les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Lorsque les femmes autochtones et toutes les femmes réussissent et sont en mesure d'atteindre leur plein potentiel, cela renforce nos communautés, notre économie et notre société dans son ensemble. Malgré les progrès réalisés en matière d'égalité des genres, les femmes, plus précisément les femmes autochtones, ont du mal à surmonter les obstacles systémiques qui sont encore en place et qui les en empêchent. En ayant des conversations importantes comme celles d'aujourd'hui et en investissant activement dans les femmes, nous pouvons commencer à aborder ces problèmes systématiques à leur base. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Je me réjouis à l'idée de poursuivre le travail en faveur de l'égalité des genres au sein de la Commission de la condition de la femme des Nations unies. Malgré les progrès accomplis, les femmes, les jeunes filles et les personnes de diverses identités de genre au Canada continuent de se heurter à des obstacles. Investir dans les femmes n'est qu'une partie de l'équation. Il est important de continuer à chercher les causes profondes et à travailler à l'élimination des systèmes qui créent l'inégalité et la pauvreté ».

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

La Commission de la condition de la femme est le principal organe intergouvernemental mondial qui se consacre exclusivement à la promotion de l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes.

Le Canada participe à la Commission de la condition de la femme depuis sa création en 1947. Femmes et Égalité des genres Canada, en collaboration avec Affaires mondiales Canada, dirige les préparatifs de la réunion annuelle.

participe à la Commission de la condition de la femme depuis sa création en 1947. Femmes et Égalité des genres Canada, en collaboration avec Affaires mondiales Canada, dirige les préparatifs de la réunion annuelle. Le McKinsey Global Institute estime que la réalisation de l'égalité des genres dans le monde pourrait accroître le PIB mondial de 12 000 milliards de dollars sur 10 ans.

