OTTAWA, ON, le 11 mars 2025 /CNW/ - L'honorable ministre Marci Ien dirigera la délégation canadienne à la 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CCFNU69), qui a lieu à New York du 10 au 21 mars 2025. Cette année, la CCFNU marque le 30e anniversaire de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes où, en 1995, 189 pays ont adopté à l'unanimité la Déclaration et le Programme d'action de Beijing.

À l'échelle internationale, on considère que le Programme d'action de Beijing est le projet le plus complet de l'histoire pour l'accès des femmes et des filles à l'égalité des genres. Il a permis des avancées dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de la représentation politique et des réformes juridiques. Femmes et Égalité des genres Canada a dirigé le cinquième examen national du Canada, lequel portait sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette déclaration entre 2019 et 2024. L'examen a souligné l'engagement du pays envers l'égalité des genres, détaillant ses progrès importants en matière d'autonomisation des femmes et de promotion des droits des personnes 2ELGBTQI+.

La ministre Ien mettra l'accent sur l'engagement du Canada à promouvoir l'égalité des genres de même que l'autonomisation des femmes et des filles grâce au partage de pratiques exemplaires et à la collaboration. Elle réitérera aussi la nécessité de progrès additionnels dans plusieurs domaines prioritaires y compris la protection dans le monde entier des droits des femmes et des personnes de diverses identités de genre.

Les progrès du Canada en matière d'égalité des genres ont été réalisés grâce à des partenariats avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones, mais aussi grâce à une forte implication de la société civile. Les progrès visibles aujourd'hui sont le résultat de leur travail accompli au fil des décennies dans le but de répondre aux besoins de l'ensemble de la population, de faire progresser l'égalité des genres et de veiller à ce que la lutte pour un changement durable se poursuive.

La délégation canadienne est représentative de ces partenariats importants et comprend des parlementaires et des fonctionnaires du niveau fédéral, une représentation des administrations provinciales et territoriales, des porte‑parole et dirigeantes et dirigeants et représentantes et représentants autochtones nationaux, ainsi que des personnes représentant une sélection d'organismes de la société civile féministes, choisies à l'issue d'un processus de nomination ouvert. La participation de ces dernières à la délégation canadienne garantit que leur expertise et leurs perspectives soient pleinement prises en compte dans la promotion de l'égalité des genres. La CCFNU est également une occasion pour les organismes de la société civile de se rencontrer et de partager leurs expériences et expertises avec d'autres organismes du monde entier.

Cette année, les personnes représentant les organismes de la société civile qui ont été choisies pour faire partie de la délégation canadienne sont :

Libertad Benito Torres -- Equitas : centre international d'éducation aux droits humains

-- Equitas : centre international d'éducation aux droits humains Bonnie Douglas -- Coalition canadienne des femmes en sciences, ingénierie, métiers et technologie

-- Coalition canadienne des femmes en sciences, ingénierie, métiers et technologie Tehreem Fatima -- Fora : Network for Change

Danielle Kamtié -- Kairos Canada

Emmanuelle Lajoie -- Humanité & inclusion Canada

-- Humanité & inclusion Canada Katrina Leclerc -- Réseau Femmes, paix et sécurité au Canada

-- Réseau Femmes, paix et sécurité au Canada Marissa Moar -- 2 Spirits in Motion Society

Cette année, le thème de la CCFNU s'harmonise avec celui adopté par le gouvernement du Canada pour la Journée internationale des femmes de 2025 : La force de chaque histoire. L'histoire de chaque femme est un témoignage de résilience, de détermination et du pouvoir des possibilités. Créer des opportunités pour toutes les femmes et les filles, y compris celles confrontées à des barrières, c'est libérer leur potentiel et stimuler l'innovation; c'est garantir un avenir où la liberté, l'égalité et la prospérité sont partagées par tout le monde.

Citations

« Alors que le Canada s'apprête à marquer le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, je tiens à réitérer l'engagement de notre pays envers l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre, au pays comme à l'étranger. Ce sont des enjeux cruciaux, et la Commission de la condition de la femme des Nations Unies continue d'user de son leadership pour encourager les avancées en ce sens. En tant que leader mondial dans la lutte pour l'égalité des genres, le Canada est fier de collaborer avec ses alliés internationaux pour lutter en faveur d'un avenir meilleur et plus sûr pour tout le monde. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Les faits en bref

La CCFNU est le principal organe intergouvernemental qui se consacre exclusivement à la promotion de l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes dans le monde.

Le Canada participe à la CCFNU depuis sa création, en 1946. Femmes et Égalité des genres Canada, en collaboration avec Affaires mondiales Canada, dirige les préparatifs de la réunion annuelle.

participe à la CCFNU depuis sa création, en 1946. Femmes et Égalité des genres Canada, en collaboration avec Affaires mondiales Canada, dirige les préparatifs de la réunion annuelle. La promotion de l'emploi des femmes pourrait ajouter 12 billions de dollars au PIB mondial. Toutefois, selon l'indice mondial d'écart entre les genres de 2022 du Forum économique mondial, un indice qui mesure la parité d'après plusieurs dimensions (économie, éducation, santé et politique), il faudra encore 151 ans pour combler les écarts économiques entre les genres.

