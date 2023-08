ST. JOHN'S, NL, le 4 août 2023 /CNW/ - Les femmes et les filles autochtones ainsi que les groupes de la communauté 2ELGBTQI+ se heurtent à la discrimination, à la violence et à des obstacles qui les empêchent de s'investir dans les sphères économiques, sociales et politiques de la vie. Le soutien accordé aux organismes qui représentent ces groupes contribue à bâtir un Canada plus sûr, plus équitable et plus inclusif.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, qui est accompagnée du ministre Seamus O'Regan, député de St. John's South--Mount Pearl, de la députée de St. John's East, Joanne Thompson, et de la ministre responsable des Femmes et de l'Égalité des genres à Terre-Neuve-et-Labrador, Pam Parsons, a annoncé un financement de 867 162 $ accordé à deux organismes dont les objectifs respectifs sont de soutenir, entre autres, les femmes autochtones et les groupes de la communauté 2ELGBTQI+. La violence fondée sur le sexe et les soins de santé d'affirmation constituent le cœur des projets soutenus.

Le First Light St. John's Friendship Centre a reçu du financement pour un projet visant à faire progresser la modification de la politique visant les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) afin de mettre fin à la violence fondée sur le sexe à Terre-Neuve-et- Labrador .

L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) a mis en lumière les causes systémiques sous-jacentes de la violence continue à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones. En augmentant la capacité des organismes de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones, ceux-ci pourront s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe et s'assurer que les femmes et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones et leurs communautés puissent prospérer, aujourd'hui et à l'avenir.

Le Quadrangle LGBTQ Community Centre a reçu du financement pour un projet de sensibilisation à la recherche sur l'équité en santé.

Dans la foulée du lancement du Plan d'action 2ELGBTQI+ l'an dernier, le gouvernement du Canada continue d'accorder la priorité au soutien direct aux groupes de la communauté 2ELGBTQI+. Il appuie notamment des projets communautaires qui permettront de régler les principaux problèmes auxquels ces groupes sont confrontés.

« Les organismes autochtones et 2ELGBTQI+ de la région, comme le First Light St. John's Friendship Centre et le Quadrangle LGBTQ Community Centre, savent comment soutenir leur communauté de la meilleure façon possible. En investissant dans des organismes communautaires, le gouvernement du Canada s'assure que personne n'est laissé pour compte, tout en bâtissant un Canada plus inclusif. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La violence fondée sur le sexe n'a pas sa place au Canada. Je suis heureux de soutenir le travail important de deux organismes locaux, le First Light St Johns Friendship Centre et le Quadrangle LGBTQ Community Centre. L'annonce de financement qui est faite d'aujourd'hui nous rapproche de la réalisation d'un Canada inclusif où chacune et chacun a accès à des soins de santé d'affirmation et mène une vie exempte de violence fondée sur le sexe. »

Le ministre Seamus O'Regan, député de St. John's South--Mount Pearl

« L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) a permis de documenter les nombreuses façons dont la violence fondée sur le sexe touche de façon disproportionnée les communautés autochtones, allant jusqu'à la qualifier d'urgence nationale. Grâce à ce nouveau financement de Femmes et Égalité des genres Canada, le First Light Friendship Centre pourra accroître sa capacité de s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe qui touche les personnes 2ELGBTQ+ à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador). En collaboration avec nos partenaires de la First Voice Urban Indigenous Coalition, nous dirigerons les efforts de recherche et d'élaboration de politiques pour promouvoir la mise en œuvre des appels à la justice de l'Enquête nationale sur les FFADA au nom de notre communauté. »

Stacey Howse, directrice générale du First Light St. John's Friendship Centre

« La communauté 2ELGBTQIA+ de Terre-Neuve-et-Labrador milite en faveur de l'accès à des fournisseurs de soins de santé compétents depuis des années. Dans le cadre de son projet financé par Femmes et Égalité des genres, Quadrangle mènera des recherches sur les obstacles et les facteurs favorables à l'accès aux soins de santé dans notre province. Cela permettra de mettre en lumière et d'examiner la nécessité d'offrir davantage de services de soins d'affirmation de genre dans la province, le besoin d'un meilleur accès aux mesures de soutien pour la réduction des risques, comme la prévention (PPrE et PPE), et le besoin d'améliorer de façon générale la sensibilisation envers les personnes 2ELGBTQIA+ dans notre système de santé. Ces travaux de recherche nous permettent également de concevoir des outils de formation pour mieux soutenir la transmission des connaissances aux prestataires de soins de santé par l'entremise des voix de notre communauté. »

Charlie Murphy, directeur général, Quadrangle TNL

En janvier 2022, Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) a lancé un appel de propositions pour renforcer la capacité des organismes de femmes autochtones et de personnes 2ELGBTQI+ à offrir des programmes de prévention de la violence fondée sur le sexe pour s'attaquer aux causes profondes de la violence. Le financement fait partie de l'enveloppe d'environ 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada a engagés dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. De ce financement, 55 millions de dollars serviront à accroître la capacité des organismes de femmes autochtones et de personnes 2ELGBTQI+ pour les aider à s'attaquer aux causes profondes de la violence et à offrir des programmes de prévention dans leurs communautés.

s'est engagé à consacrer un montant triennal de 15 millions de dollars à l'appui d'initiatives communautaires visant à surmonter les problèmes auxquels se heurtent les groupes de la communauté 2ELGBTQI+. Lancé en août 2022, le Plan d'action 2ELGBTQI+ vise les objectifs suivants : Privilégier et appuyer l'action communautaire des personnes 2ELGBTQI+ Favoriser la progression et la consolidation constantes des droits des personnes 2ELGBTQI+, au Canada comme à l'étranger Appuyer la persévérance et la renaissance des Autochtones de la communauté 2ELGBTQI+ Mettre à contribution la population canadienne dans l'élargissement de l'inclusion à l'avenir Renforcer les données relatives à la communauté 2ELGBTQI+ et l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes Intégrer les problèmes de la communauté 2ELGBTQI+ aux travaux du gouvernement du Canada



