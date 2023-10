OTTAWA, ON, le 18 oct. 2023 /CNW/ - L'égalité des genres sera atteinte lorsque chaque personne, quel que soit son genre, pourra participer pleinement à toutes les sphères de la société. Pour cela, tout le monde doit avoir son mot à dire en politique, bénéficier de chances égales dans l'économie et être libre de vivre sans crainte de violence.

Aujourd'hui, pour la Journée de l'affaire « personne », l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé les récipiendaires des Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » pour 2023. Les récipiendaires de 2023 sont :

Marlene Catterall

Gemma Hickey

Nafissa Ismail , Ph. D

, Ph. D Lorin MacDonald

Maria Wu

Aditi Sivakumar (récipiendaire du prix jeunesse)

Le travail de ces personnes récipiendaires exceptionnelles contribue à rendre le Canada plus inclusif, tout en inspirant d'autres personnes à faire une différence au pays et dans le monde. Lorsque les Canadiennes et les Canadiens se rassemblent, nous pouvons faire des progrès significatifs vers l'égalité des genres.

Les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » ont été institués en 1979, à l'occasion du cinquantenaire de l'affaire « personne », une affaire révolutionnaire. Cette décision a marqué le début d'une participation accrue des femmes à la vie publique et politique, éliminant un obstacle juridique important à l'égalité des genres au Canada. Grâce à cette reconnaissance, nous honorons le travail vital visant à garantir que toutes les femmes soient incluses dans l'avancement de l'égalité des genres.

Citation

« En tant que personnes à la défense de l'égalité, de la diversité et de l'équité pour les femmes et les filles, les personnes pionnières de cette année méritent vraiment cette reconnaissance. Ce sont des personnes militantes, des avocates et des leaders qui apportent des changements systémiques pour soutenir les victimes de violence fondée sur le sexe. Je suis incroyablement honorée de féliciter les six récipiendaires pour leur dévouement, leur passion et leur engagement à rendre leur pays et le monde meilleurs. Leurs histoires et leur leadership nous rappellent qu'ensemble, nous pouvons faire de l'égalité des genres une réalité. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » ont été institués en 1979, à l'occasion du cinquantenaire de la décision historique de l'affaire « personne », dans laquelle la plus haute Cour d'appel du Canada a statué que le mot « personne » englobait les femmes et les hommes.

a statué que le mot « personne » englobait les femmes et les hommes. Les récipiendaires des Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » ont contribué à faire progresser l'égalité, en aidant à éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les femmes et les filles et à créer un monde de possibilités infinies pour tout le monde.

L'année 2023 marque le 44e anniversaire des Prix en commémoration de l'affaire « personne » et le 94e anniversaire de l'affaire « personne ».

