CALGARY, AB, le 18 oct. 2024 /CNW/ - L'égalité des genres n'est pas un combat qui peut être mené par une seule personne. Elle exige que chaque personne reconnaisse et s'efforce d'éliminer les obstacles qui empêchent une participation équitable dans toutes les sphères de la société. Pour y parvenir, il doit y avoir une représentation plus diversifiée et chaque personne doit avoir son mot à dire en politique, bénéficier de chances égales sur le marché du travail et être libre de vivre sans crainte de violence et de discrimination.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de l'affaire « personne » et du 95e anniversaire de l'affaire « personne » historique, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé les récipiendaires des Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » pour 2024.

Les récipiendaires des Prix du Gouverneur général de 2024 sont :

Sylvia Bashevkin

Janine Benedet , C.R.

, C.R. D re Rabiya Jalil

Jean Parris

Nicole White

Joëlle Kabisoso Kapinga (récipiendaire du prix jeunesse)

Cette année marque le 45e anniversaire des Prix du Gouverneur général. Les personnes récipiendaires des Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » de 2023 et 2024 ont été commémorées en personne lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui à Calgary, en Alberta. Les récipiendaires de 2023 sont Marlene Catterall, Gemma Hickey, Dre Nafissa Ismail, Lorin MacDonald, Maria Wu et Aditi Sivakumar (récipiendaire du prix jeunesse).

Les récipiendaires de ces prix sont des sources d'inspiration qui encouragent la prochaine génération à atteindre de nouveaux sommets et à perpétuer la tradition de courage, d'intégrité et de travail acharné inspirée par les Célèbres cinq de l'affaire « personne ». Les contributions de ces récipiendaires exceptionnelles, dont des bâtisseuses communautaires, des universitaires, des artistes, des médecins et des avocates, ont contribué à faire progresser l'égalité des genres en éliminant les obstacles auxquels sont confrontées les femmes et les filles et en façonnant un monde de possibilités infinies pour tout le monde.

« Les récipiendaires remarquables de cette année travaillent fort et font preuve de courage dans leurs communautés et partout au Canada. Ces six femmes représentent de façon exemplaire l'héritage des Célèbres cinq par leur dévouement, leur passion et leur engagement à faire de leurs communautés et de notre pays un meilleur endroit où apprendre et s'épanouir. Leurs histoires nous rappellent que lorsque les femmes réussissent et sont une source d'inspiration pour les autres, tout le monde au Canada en profite. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

La Journée de l'affaire « personne », qui a lieu chaque année le 18 octobre, marque le jour de 1929 où la plus haute cour d'appel du Canada a déclaré que la définition légale du mot « personne » incluait à la fois les femmes et les hommes.

a déclaré que la définition légale du mot « personne » incluait à la fois les femmes et les hommes. Cette décision a marqué le début d'une participation accrue des femmes à la vie publique et politique, éliminant ainsi un obstacle juridique important à l'égalité des genres au Canada .

. Les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » ont été créés en 1979 pour souligner le 50e anniversaire de l'affaire « personne » et reconnaître les personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l'égalité des femmes et des filles au Canada .

