REGINA, SK, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Malgré les progrès réalisés au cours des dernières décennies, l'égalité des genres au Canada demeure une question urgente. Les femmes et les filles autochtones, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre font face à des défis uniques et complexes, alors qu'elles luttent pour l'égalité des chances dans la vie sociale, économique, éducative et politique.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un financement jusqu'à 4 millions de dollars afin de permettre à huit organismes de la Saskatchewan d'avancer la question de l'égalité des genres. Ces organismes sont les suivants :

Centres d'amitié autochtones de la Saskatchewan

Honorer son étincelle



Honorer son étincelle : stratégie pour un espace sûr

CAAN Communities, Alliances & Networks

Violence fondée sur le sexe et réactivité culturelle : une approche de l'ACS+ pour élaborer un cadre et un plan d'action interorganisationnels

Conseil tribal de File Hills-Qu'Appelle

Le Conseil tribal de File Hills-Qu'Appelle et le Projet

de commémoration des femmes autochtones assassinées 2019

tribal de File Hills-Qu'Appelle et le Projet de commémoration des femmes autochtones assassinées 2019 Lifetime Productions Ltd.

Perturbation : changer l'écosystème technologique de la Saskatchewan pour autonomiser les femmes autochtones

pour autonomiser les femmes autochtones New North SANC Services Inc.

« Faire entendre leur voix » : Projet d'orientation des femmes autochtones et du Nord

Association des femmes métisses de Prince Albert Inc.

Paray Miyoopimatishihk : Améliorer l'égalité par l'analyse, la défense des droits et la conception de systèmes dans le nord de la Saskatchewan



Shoohkayihtamihk : Renforcer les capacités pour réduire la violence fondée sur le sexe dans le centre-nord de la Saskatchewan

Centre d'amitié indien et métis de Saskatoon

Tâpwêw - ᑖᐯᐧᐤ Elle dit la vérité. Défense des droits des femmes autochtones par des femmes autochtones

Wahpeton Dakota Development Ltd.

Développement de la structure traditionnelle de gouvernance et de leadership des femmes Dakota Wahpeton

En soutenant les femmes et les filles autochtones qui sont au cœur de leurs communautés, le gouvernement du Canada continue de créer une société plus sûre et plus équitable pour toutes et tous.

Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones continuent de faire face à des niveaux disproportionnés de violence et d'abus, y compris la violence physique, sexuelle et émotionnelle, ainsi que l'exploitation et la traite. Certains de ces projets permettent également aux organismes de s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe et de veiller à ce que les femmes autochtones et leurs communautés puissent prospérer maintenant et à l'avenir. Sans lutter contre la violence fondée sur le sexe, nous ne pouvons pas parvenir à l'égalité des genres.

Citation

« Lors de mes discussions avec ces organismes, ils m'ont très clairement fait comprendre qu'en investissant dans des projets axés sur l'égalité des genres, nous pouvons créer une société davantage équitable et juste où toutes les personnes peuvent s'épanouir. Le travail de ces organismes garantira que toutes les personnes, y compris les femmes, les filles, les personnes bispirituelles, sexuellement diversifiées et de genre divers, peuvent vivre dans une société où leurs droits sont protégés, leurs voix sont entendues et leurs contributions valorisées. »

L'honorable Marcy Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Ce financement fait partie des 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada a investis dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Il s'appuie également sur le précédent financement de Femmes et Égalité des genres Canada de plus de 13 millions de dollars dans plus de 100 projets commémoratifs pour aider à honorer la vie et l'héritage des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ disparues et assassinées.

Le pilier 4 du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe appuie les approches dirigées par les Autochtones.

La Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Elle décrit les efforts actuels et futurs du gouvernement du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

Le gouvernement du Canada a engagé environ 300 millions de dollars en financement d'urgence dans le cadre de la pandémie de COVID-19 afin de soutenir les personnes victimes de violence fondée sur le sexe. Depuis avril 2020, le gouvernement du Canada a investi plus de 273 millions de dollars en fonds d'urgence, de rétablissement et d'intervention dans le cadre de la pandémie de COVID-19 dans plus de 1 400 refuges pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle et autres organismes, dont plus de 140 organismes au service des Autochtones.

Le financement de trois de ces projets s'inscrit dans le cadre du Fonds de projets 2ELGBTQI+ du gouvernement du Canada au montant de 15 millions de dollars annoncé dans le budget de 2021. Le Fonds de projets soutient les organismes sans but lucratif 2ELGBTQI+ pour élaborer des projets axés sur la collectivité qui s'attaquent aux obstacles systémiques auxquels font face les personnes 2ELGBTQI+. Le financement soutient également les efforts visant à faire face aux obstacles intersectionnels, y compris ceux touchant les communautés 2ELGBTQI+ autochtones, noires, racisées et rurales ou éloignées.

