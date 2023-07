GATINEAU, QC, le 14 juill. 2023 /CNW/ - S'engager et redonner à la collectivité grâce à des possibilités de bénévolat est un excellent moyen d'acquérir des compétences en leadership, d'élargir ses réseaux personnels et professionnels et d'exercer une influence positive sur les collectivités locales. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada continue d'investir dans les possibilités de bénévolat pour les jeunes par l'intermédiaire de Service jeunesse Canada.

Chaque année, le 15 juillet, le Canada célèbre la Journée mondiale des compétences des jeunes en soulignant l'importance de doter les jeunes des compétences nécessaires pour réussir dans tous les aspects de leur vie. Pour marquer cette occasion spéciale, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a le plaisir d'annoncer que plus de 5 000 possibilités de bénévolat pour les jeunes seront offertes dans le cadre du volet national d'occasions de bénévolat de Service jeunesse Canada, en partenariat avec 15 organismes nationaux.

Grâce à un financement de plus de 40,8 millions de dollars, ces organismes offriront aux jeunes un vaste éventail d'occasions de participation civique novatrices et créatives, ce qui leur permettra d'acquérir des compétences dans des domaines qui les passionnent. Ces types de projets de bénévolat permettent aux jeunes d'explorer et d'acquérir un vaste éventail de compétences techniques et non techniques, tout en soutenant l'objectif du Canada consistant à favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et à promouvoir une culture du bénévolat partout au pays.

Service jeunesse Canada sert habituellement les jeunes de 15 à 30 ans. Cependant, dans le cadre d'un nouveau projet pilote mené cette année, six organismes financés par Service jeunesse Canada offriront des possibilités de bénévolat à des jeunes âgés de 12 ans et plus. En permettant aux plus jeunes de participer, Service jeunesse Canada vise à soutenir l'acquisition précoce de compétences clés, comme le leadership, le travail d'équipe et la communication, qui leur seront utiles tout au long de leur jeunesse et au début de leur vie d'adulte.

Les jeunes qui souhaitent poser leur candidature pour une possibilité de bénévolat financée par Service jeunesse Canada ou demander une microsubvention pour mener leur propre projet peuvent se rendre sur le site Canada.ca/service-jeunesse-canada. De nouvelles possibilités sont ajoutées et mises à jour tout au long de l'année.

Citation

« Nous savons que de nombreux jeunes ont du mal à trouver des programmes leur permettant de développer leurs compétences en matière de leadership et d'acquérir une expérience professionnelle. Grâce à ce projet pilote, nous travaillerons avec les jeunes pour renforcer leurs compétences essentielles et cultiver leur désir d'aider les autres. Nous donnons aux leaders de demain les outils nécessaires pour mener à bien des projets, saisir des occasions professionnelles et continuer à apporter des changements positifs dans leurs collectivités. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien

Les faits en bref

Depuis 2018, Service jeunesse Canada a accordé du financement à plus de 100 organismes pour soutenir les possibilités de bénévolat partout au pays, créant plus de 24 000 possibilités de bénévolat et plus de 6 600 microsubventions.

a accordé du financement à plus de 100 organismes pour soutenir les possibilités de bénévolat partout au pays, créant plus de 24 000 possibilités de bénévolat et plus de 6 600 microsubventions. Service jeunesse Canada continue de soutenir la diversité en veillant à ce que la participation des jeunes Autochtones et des jeunes n'ayant pas accès à des services adéquats constitue un élément clé du programme. Cet objectif s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard des programmes pour les jeunes et de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans le cadre de la nouvelle Stratégie de lutte contre le racisme.

continue de soutenir la diversité en veillant à ce que la participation des jeunes Autochtones et des jeunes n'ayant pas accès à des services adéquats constitue un élément clé du programme. Cet objectif s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du à l'égard des programmes pour les jeunes et de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans le cadre de la nouvelle Stratégie de lutte contre le racisme. Du 8 février au 22 mars 2022, Emploi et Développement social Canada a lancé un appel de propositions pour Service jeunesse Canada . Les organismes de partout au Canada ont été invités à soumettre leurs demandes de financement pour au moins l'un des quatre volets suivants : le volet national d'occasions de bénévolat, le volet régional d'occasions de bénévolat, le volet Microsubventions et le volet Microsubventions pour la diversité. En outre, un processus concurrentiel sollicité a été lancé pour financer les projets du volet Accélérateur de microsubventions.

a lancé un appel de propositions pour Service jeunesse . Les organismes de partout au ont été invités à soumettre leurs demandes de financement pour au moins l'un des quatre volets suivants : le volet national d'occasions de bénévolat, le volet régional d'occasions de bénévolat, le volet Microsubventions et le volet Microsubventions pour la diversité. En outre, un processus concurrentiel sollicité a été lancé pour financer les projets du volet Accélérateur de microsubventions. Cette année, le thème de la Journée mondiale des compétences des jeunes est « Former les enseignants, les formateurs et les jeunes pour un avenir transformateur ». Il met en évidence le rôle clé que jouent les éducateurs quand vient le temps de doter les jeunes des compétences nécessaires pour passer de l'école au marché du travail et réussir.

Produit connexe

Liens connexes

