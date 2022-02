OTTAWA, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Forte du succès de la première cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a lancé aujourd'hui l'appel de candidatures pour la deuxième cohorte. La ministre Bibeau a fait cette annonce à la conférence Nourrir l'avenir de Financement agricole Canada (FAC), dans le cadre du Jour de l'agriculture canadienne, en présence des membres de la première cohorte du Conseil.

Les jeunes Canadiens sont dynamiques, engagés et passionnés par l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire. En offrant un forum à la prochaine génération pour qu'elle propose des idées innovantes et nouvelles, les jeunes Canadiens pourront jouer un rôle actif dans les décisions qui façonneront leur avenir.

Le mandat de 18 mois de la deuxième cohorte commencera officiellement à l'été 2022. Cette cohorte sera composée de nouveaux et d'anciens membres - des jeunes qui sont créatifs et qui ont une passion pour l'alimentation et l'agriculture. La diversité demeure un élément important : les membres proviendront de toutes les régions du pays. Les peuples autochtones seront aussi représentés.

Le Conseil canadien de la jeunesse agricole se réunit régulièrement avec la ministre Bibeau, ainsi qu'avec des représentants du Ministère, pour discuter des questions qui comptent le plus pour les jeunes qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et pour formuler des conseils sur les politiques et les programmes liés à l'agriculture.

Le Conseil canadien de la jeunesse agricole a déjà fourni une rétroaction précieuse sur des questions importantes ayant une incidence sur le secteur, notamment l'agriculture durable, la compréhension des disparités entre le milieu urbain et le milieu rural et la meilleure façon d'attirer les jeunes dans le secteur, ce qui est particulièrement important en période de pénurie de main-d'œuvre. De plus, les recommandations du Conseil contribuent également à l'élaboration de la nouvelle initiative AgriCommunication du gouvernement du Canada, qui vise à aider les gens à mieux comprendre comment leurs aliments sont produits, tout en permettant au secteur de mieux comprendre les attentes des consommateurs.

Les jeunes âgés de 18 à 30 ans, qui travaillent dans la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire ou qui étudient dans le domaine, et qui souhaitent façonner l'avenir du secteur, sont encouragés à poser leur candidature ici. La date limite pour soumettre une candidature est le 22 mars 2022.

Citations

« Je souhaite miser sur le succès de la première cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole et renouveler une partie des membres en conservant le même dynamisme et le même esprit qui m'ont tant plus. J'ai été impressionnée et inspirée par l'engagement et la profondeur des réflexions de ces jeunes leaders qui aspirent à une agriculture toujours plus innovante et durable. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« En tant que coprésident du Conseil et agriculteur, j'ai pu constater les progrès importants que nous avons réalisés au cours du premier mandat du Conseil canadien de la jeunesse agricole. L'avenir du secteur dépend d'un solide échange d'idées entre les jeunes et ceux qui élaborent les politiques et les programmes gouvernementaux. »

- Jerry Bos, coprésident, Conseil canadien de la jeunesse agricole

En bref

Le Conseil canadien de la jeunesse agricole est non partisan et ses membres sont des bénévoles.

canadien de la jeunesse agricole est non partisan et ses membres sont des bénévoles. Le Conseil canadien de la jeunesse agricole a été créé en juillet 2020 avec un groupe de 25 jeunes choisis parmi plus de 800 candidatures reçues, représentant un mélange varié de personnes provenant de sous-secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ainsi que de chaque province et du Nord.

canadien de la jeunesse agricole a été créé en juillet 2020 avec un groupe de 25 jeunes choisis parmi plus de 800 candidatures reçues, représentant un mélange varié de personnes provenant de sous-secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ainsi que de chaque province et du Nord. Le processus de présentation des demandes comprend une série de questions sur l'expérience de chaque candidat dans le secteur agricole et agroalimentaire, un court essai sur un problème important auquel les jeunes du secteur sont confrontés et la façon proposée pour le résoudre.

Le mandat de 18 mois de la nouvelle cohorte débutera officiellement à l'été 2022. Quelque 14 nouveaux membres devraient être recrutés pour remplacer environ la moitié des membres actuels du Conseil. Des membres de la première cohorte se joindront aux nouveaux membres pour former la deuxième cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole, l'objectif étant d'atteindre un maximum de 25 membres.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]