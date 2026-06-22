La ministre Julie Dabrusin est aux côtés de partenaires du monde entier lors de la 10e réunion ministérielle sur l'action climatique et lors de la semaine d'action pour le climat de Londres

BRUSSELS, le 22 juin 2026 /CNW/ - Alors que l'élan en faveur d'une économie mondiale décarbonée continue de prendre de l'ampleur, le Canada a ce dont le monde a besoin : de l'énergie propre, des minéraux critiques, de l'expertise et une stratégie stable tournée vers l'avenir pour lutter contre les changements climatiques. Au pays, le Canada continue de faire valoir des solutions concrètes qui réduisent les émissions, augmentent la résilience et protègent la nature, tout en plaçant notre économie dans une position favorable à une croissance durable. En misant sur la collaboration internationale et un leadership soutenu, le Canada stimule les efforts en vue d'obtenir des résultats concrets qui servent autant l'ambition climatique que la compétitivité économique dans le monde.

Avec ses homologues de l'Union européenne et de la Chine, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a coorganisé la 10e réunion ministérielle sur l'action climatique (MoCA10) qui se déroule à Bruxelles, en Belgique, les 22 et 23 juin 2026. Les 23 et 24 juin 2026, la ministre participera également à la semaine d'action pour le climat, le plus grand rassemblement indépendant dans le domaine du climat en Europe, qui se tiendra à Londres, en Angleterre. Elle continuera d'y promouvoir les priorités climatiques et économiques du Canada avec des alliés du monde entier ainsi qu'avec des partenaires du monde des affaires, d'organismes philanthropiques et de la société civile.

La 10e réunion ministérielle sur l'action climatique est un jalon important, un moment où les partenaires font le point sur les progrès réalisés en faveur du climat au fil des dix dernières années tout en faisant ressortir la nécessité d'accélérer l'action collective pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. En tant que coorganisatrice de cette réunion, la ministre Julie Dabrusin aidera à diriger les séances plénières sur la mise en œuvre de l'Accord de Paris où des ministres et des hauts responsables venus de dizaines de pays seront rassemblés. Lors de la semaine d'action pour le climat de Londres, le Canada coprésidera des tables rondes sur l'engagement mondial sur le méthane et sur l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon. La ministre Julie Dabrusin prononcera également des allocutions devant des hauts dirigeants issus de gouvernements, du monde de la finance et de l'industrie, et elle aura des rencontres bilatérales avec ses homologues.

Malgré les incertitudes qui planent à l'échelle mondiale, les plus grandes économies du monde restent déterminées à miser sur la coopération internationale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, favoriser les transitions vers des énergies propres, accroître la résilience, protéger la nature et la biodiversité, et trouver des solutions climatiques concrètes, tout en créant des emplois et en stimulant une croissance économique durable.

À mesure que l'économie mondiale se transforme, la stratégie du Canada s'appuie sur le principe que l'action climatique est non seulement une obligation morale, mais également un impératif économique. En faisant fond sur l'élan créé lors de conférences tenues plus tôt cette année, notamment le Dialogue de Petersberg sur le climat et la réunion des ministres de l'environnement du G7, la ministre Julie Dabrusin continuera d'approfondir les partenariats internationaux, de faire pression en faveur de l'action climatique, de conforter la place du Canada en tant que chef de file dans la transition mondiale vers l'énergie propre et d'ouvrir de nouveaux débouchés économiques pour les entreprises canadiennes.

Citations

« Le Canada est résolu à favoriser une coopération multilatérale solide qui transforme l'ambition climatique en action. Nous travaillons avec des partenaires pour réduire les émissions, renforcer la compétitivité climatique, soutenir une décarbonation alignée sur les réalités commerciales et protéger la nature. Notre résilience et notre prospérité économique en dépendent. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits en bref

Les réunions ministérielles annuelles sur l'action climatique sont organisées conjointement par le Canada, la Chine et l'Union européenne pour réaliser des avancées dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris et renforcer la coopération internationale entourant les changements climatiques. Des ministres de l'environnement et des représentants de haut niveau du monde entier y participent.

Les pays coorganisateurs accueillent à tour de rôle la réunion ministérielle sur l'action climatique, et c'est au tour de l'Union européenne d'être l'hôte de la 10 e édition. Le Canada a accueilli la 9 e réunion ministérielle à Toronto en 2025 et se réjouit que la Chine accueille la 11 e édition en 2027.

édition. Le Canada a accueilli la 9 réunion ministérielle à Toronto en 2025 et se réjouit que la Chine accueille la 11 édition en 2027. La semaine d'action pour le climat de Londres est un rassemblement mondial annuel où se donnent rendez-vous des dirigeants des gouvernements, du monde des affaires, de la finance et de la société civile afin d'accélérer l'action climatique et de présenter des solutions pratiques pour freiner les changements climatiques.

Le Canada se prépare à faire partie de la communauté internationale qui participera à la 31 e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31) qui se tiendra à Antalya, en Türkiye, du 9 au 20 novembre 2026, afin de faire progresser la mise en œuvre de l'Accord de Paris, de renforcer la résilience face au climat et d'aligner les flux financiers sur un avenir sobre en carbone.

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31) qui se tiendra à Antalya, en Türkiye, du 9 au 20 novembre 2026, afin de faire progresser la mise en œuvre de l'Accord de Paris, de renforcer la résilience face au climat et d'aligner les flux financiers sur un avenir sobre en carbone. Le Canada a l'intention de mobiliser plus de 13 milliards de dollars en financement international pour la lutte contre les changements climatiques au cours des cinq prochaines années, ce qui comprend un engagement récent s'élevant à 3,1 milliards de dollars dédié à la réalisation d'actions climatiques dans les pays en développement et un montant de 2,7 milliards de dollars visant à mobiliser des capitaux privés en faveur des entreprises et des projets liés au climat dans les économies en développement.

La Stratégie de compétitivité climatique du Canada favorise les investissements dans les technologies à zéro émission nette et la croissance économique propre, ce qui aide à faire progresser le travail associé aux engagements du Canada en faveur du climat, tout en stimulant la compétitivité sur la scène mondiale.

La stratégie nationale sur l'électricité proposée par le Canada appuierait la mise en œuvre des engagements du Canada en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l'Accord de Paris en favorisant la production d'électricité propre, l'électrification et la modernisation du réseau.

Le 31 mars 2026, le gouvernement du Canada a publié la stratégie du Canada pour protéger la nature, intitulée Une force de la nature , qui explique comment le Canada travaillera avec des partenaires pour protéger la biodiversité, conserver 30 % des terres et des eaux d'ici 2030 et mobiliser des capitaux en faveur de la nature. La valeur estimée des contributions de la nature à l'économie du Canada est de 3,6 billions de dollars par année en raison des bienfaits associés notamment à la qualité de l'air, à l'eau douce, à la production alimentaire et à la régulation du climat.

, qui explique comment le Canada travaillera avec des partenaires pour protéger la biodiversité, conserver 30 % des terres et des eaux d'ici 2030 et mobiliser des capitaux en faveur de la nature. La valeur estimée des contributions de la nature à l'économie du Canada est de 3,6 billions de dollars par année en raison des bienfaits associés notamment à la qualité de l'air, à l'eau douce, à la production alimentaire et à la régulation du climat. En décembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un règlement renforcé sur le méthane pour le secteur pétrolier et gazier et un nouveau règlement sur le méthane pour les sites d'enfouissement dans le but de réduire de 400 millions de tonnes ces puissantes émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble du pays entre 2028 et 2040. Ces règlements constituent l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de lutter contre les changements climatiques.

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