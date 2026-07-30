/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Julie Dabrusin annoncera du nouveau financement destiné aux infrastructures pour les véhicules électriques et l'éducation dans l'ensemble du Canada/English
Nouvelles fournies parEnvironnement et Changement climatique Canada
30 juil, 2026, 06:00 ET
WHITEHORSE, YT, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, annoncera du nouveau financement destiné aux infrastructures pour les véhicules électriques et l'éducationdans l'ensemble du Canada. Après l'annonce, les représentants des médias sont invités à faire une visite des lieux où des séquences vidéo pourront être filmées (rouleau B).
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Activité :
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Annonce et point de presse
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Date :
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Le jeudi 30 juillet 2026
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Heure :
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10 h (HAP)
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Lieu :
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BlueForce Energy
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3798, chemin North Fraser
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Burnaby (Colombie-Britannique)
Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.
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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada
Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]
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