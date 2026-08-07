Le Canada lance le nouveau Groupe d'experts sur la comptabilisation du capital naturel et le financement pour la nature

OTTAWA, ON, le 7 août 2026 /CNW/ -- Les actifs naturels du Canada sont à la base de notre prospérité économique, mais les investissements actuels pour les protéger ne suffisent pas pour relever ce défi de taille. Malgré les investissements historiques des gouvernements pour protéger la nature, il faut en faire plus pour combler le manque de financement en faveur de la conservation de la nature à l'échelle mondiale. Le Canada doit trouver de nouvelles façons d'attirer des investissements publics et privés afin de protéger la nature et ses bienfaits pour les générations futures.

Aujourd'hui, l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), et l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, ont annoncé la création du Groupe d'experts sur la comptabilisation du capital naturel et le financement pour la nature. En regroupant des experts de la conservation de la nature, de la conservation dirigée par les Autochtones, de la finance, de l'économie, du milieu des affaires et des politiques publiques, le groupe formulera des conseils indépendants destinés au gouvernement du Canada sur la façon de mieux mesurer, valoriser et prendre en compte la valeur de la nature dans la prise de décisions.

La création de ce groupe d'experts s'inscrit dans la foulée de l'annonce faite par le premier ministre Mark Carney pour lancer la stratégie du Canada en vue de protéger la nature, intitulée Une force de la nature, qui vient avec un investissement de 3,8 milliards de dollars pour protéger et restaurer la nature dans l'ensemble du pays.

Au cours des mois à venir, le Groupe d'experts formulera des recommandations en vue de mobiliser des investissements privés qui créeront des retombées positives pour la nature, tout en faisant la promotion de l'utilisation de la comptabilisation du capital naturel pour que la valeur de la nature soit mieux reflétée dans la prise de décisions au sein des secteurs public et privé. Le Groupe d'experts tiendra également des consultations avec des partenaires autochtones et des processus de mobilisation comme des réunions et des tables rondes pour intégrer les perspectives de divers acteurs et de divers secteurs. Toutes les recommandations aideront le gouvernement à mettre en place des politiques et des mécanismes financiers plus efficaces pour appuyer une économie axée sur la nature au Canada et renforcer la résilience économique à long terme.

Liste des membres

Les membres représentent une diversité de points de vue, d'expertises et de régions. Ils siègeront à titre personnel.

Le groupe est formé des experts suivants.

W.L. (Vic) Adamowicz - professeur émérite, Faculté des sciences de l'agriculture, de la vie et de l'environnement, Université de l'Alberta

- professeur émérite, Faculté des sciences de l'agriculture, de la vie et de l'environnement, Université de l'Alberta Hari Balasubramanian - associé directeur et fondateur d'EcoAdvisors et membre du conseil de Nature United

- associé directeur et fondateur d'EcoAdvisors et membre du conseil de Nature United Valérie Courtois - directrice générale, Initiative de leadership autochtone

- directrice générale, Initiative de leadership autochtone Andrew (Andy) Day, Ph. D. - président et directeur général, BC Parks Foundation

- président et directeur général, BC Parks Foundation Stewart Elgie, Ph. D. - titulaire de la Chaire Jarislowsky sur l'économie et l'innovation propres et professeur de droit et d'économie, Université d'Ottawa

- titulaire de la Chaire Jarislowsky sur l'économie et l'innovation propres et professeur de droit et d'économie, Université d'Ottawa Joanna Eyquem, P.Geo., ENV SP, CWEM, CEnv - vice-présidente, Institut des risques climatiques

- vice-présidente, Institut des risques climatiques Craig Losos - vice-président - centre du Canada, Conservation de la nature Canada

- vice-président - centre du Canada, Conservation de la nature Canada Bertrand Millot - chef de l'investissement durable, La Caisse

- chef de l'investissement durable, La Caisse Geneviève Morin - présidente-directrice générale à la retraite de Fondaction

- présidente-directrice générale à la retraite de Fondaction Lara O'Donnell, Ph. D. - directrice générale, Weston Family Foundation

- directrice générale, Weston Family Foundation Paige Olmsted, Ph. D. - directrice, Recherche et stratégie, Nature Investment Hub

- directrice, Recherche et stratégie, Nature Investment Hub Jonathan Parenteau, MBA, B. Gest., LL. B. (candidat) - directeur des finances d'entreprise chez Scout Engineering and Consulting et professeur à l'Université d'Ottawa

- directeur des finances d'entreprise chez Scout Engineering and Consulting et professeur à l'Université d'Ottawa Renée Pichard, FCPA, FCA - membre du Conseil des normes comptables internationales du secteur public et présidente du projet Natural Resources

- membre du Conseil des normes comptables internationales du secteur public et présidente du projet Natural Resources Robyn Seetal, CPA, CA - fondatrice et directrice, IkTaar Sustainability Advisory

- fondatrice et directrice, IkTaar Sustainability Advisory Rashid Sumaila, Ph. D. - titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau I) en économie interdisciplinaire des océans et des pêches à l'Université de la Colombie-Britannique

Citations

« Pour protéger la nature, il faut de la collaboration, de l'innovation et des nouvelles stratégies d'investissement. Le Groupe d'experts sur la comptabilisation du capital naturel et le financement pour la nature réunira des experts issus de divers secteurs pour nous aider à mieux comprendre la valeur de la nature et à trouver des moyens novateurs de mobiliser des investissements en faveur de la conservation. L'expertise de ce groupe aidera à trouver des solutions pour protéger nos richesses naturelles, favoriser une croissance économique durable et renforcer l'économie axée sur la nature du Canada pour le bien de la population canadienne. »

- L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

« La nature est au cœur de l'identité canadienne, et nous devons veiller à ce que nos investissements soient à la hauteur de la contribution que la nature apporte à notre économie et à notre avenir. Des écosystèmes en bonne santé contribuent à la création d'emplois et rendent les collectivités plus fortes, tout en fournissant des services sur lesquels les entreprises peuvent compter chaque jour. Ce groupe d'experts mobilisera davantage de capitaux pour des activités essentielles en vue de créer une économie carboneutre équilibrée et transparente qui sert à la fois les meilleurs intérêts de la population canadienne et ceux de la nature. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits en bref

Les écosystèmes riches en carbone du Canada, notamment les tourbières, les milieux humides, les prairies, le pergélisol et les secteurs côtiers, jouent un rôle important dans la régulation du climat, la conservation de la biodiversité et d'autres services. Selon les estimations (rapport en anglais seulement), les milieux humides du Canada fourniraient environ 225 milliards de dollars annuellement en services écosystémiques liés à la qualité de l'eau et au climat. Les forêts boréales du Canada, quant à elles, contribueraient à hauteur d'environ 703 milliards de dollars annuellement en services écosystémiques, notamment grâce au stockage du carbone, à l'atténuation des effets des inondations et à la lutte contre les ravageurs.

Le déficit de financement annuel à l'échelle mondiale, toutes sources confondues, pour respecter les engagements en faveur de la biodiversité à l'échelle mondiale est désormais estimé à plus d'un billion de dollars américains (dossier en anglais seulement). Le financement actuel s'élève à environ 313 milliards de dollars américains annuellement, dont environ 80 % viendraient de sources publiques, ce qui n'est pas soutenable.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : William Des Marais, Conseiller en politiques, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]