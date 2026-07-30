Le gouvernement fédéral investit dans les infrastructures pour les véhicules électriques et l'éducation dans l'ensemble du Canada

BURNABY, BC, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Depuis l'annonce de la nouvelle stratégie automobile du Canada l'hiver dernier, le gouvernement fédéral continue d'aider les familles et les entreprises canadiennes à faire le saut vers l'électrique en finançant l'installation de nouvelles infrastructures de recharge partout au pays sur une base courante.

Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé que 10,9 millions de dollars sont accordés à 22 projets portant sur les infrastructures pour les véhicules électriques et la sensibilisation dans l'ensemble du Canada.

Le financement annoncé aujourd'hui comprend jusqu'a 9 millions de dollars qui serviront à installer près de 400 bornes de recharge partout au Canada grâce à 9 projets financés par le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro. De plus, un financement d'environ 2 million de dollars ira à 13 projets d'éducation et de sensibilisation qui aideront la population canadienne à se familiariser avec les véhicules électriques et le fonctionnement de la recharge. Ces investissements permettront aux Canadiens et aux Canadiennes d'un océan à l'autre d'opter pour un moyen de transport propre et abordable en toute confiance.

En Colombie-Britannique, ces investissements s'inscrivent dans la même lancée que la transition spectaculaire vers l'électrification qui s'opère déjà dans la province, où plus de 8 900 bornes de recharge publique sont maintenant en place, soit une augmentation de 87 % depuis 2023.

Le Canada dispose d'un avantage indéniable : il possède l'un des réseaux électriques les plus propres au monde. Alors que nous faisons prendre de l'ampleur à notre réseau de recharge pour les véhicules électriques, nous continuons également à investir dans l'électricité propre qui, en réduisant les émissions, aide à lutter contre les changements climatiques. La stratégie nationale d'électrification nous permet de miser sur cet avantage pour stimuler l'innovation, alimenter la croissance économique et maintenir la compétitivité des industries canadiennes, tout en créant des emplois de qualité et en positionnant le Canada comme un chef de file de l'économie mondiale de l'énergie propre.

Les choix que nous faisons aujourd'hui seront déterminants pour l'avenir des transports au Canada et de notre industrie automobile dans les prochaines décennies. C'est pourquoi le gouvernement fédéral positionne le Canada comme un chef de file mondial de l'électrification des véhicules et des chaînes d'approvisionnement en batteries.

Citations

« Nous investissons dans un plus grand nombre de bornes de recharge partout au pays, aidant ainsi les Canadiens et les Canadiennes à se déplacer encore plus facilement entre leur domicile, leur travail et leurs loisirs. Grâce à cette annonce et à notre stratégie automobile, nous créons de bons emplois, nous renforçons l'économie du Canada et nous créons un avenir prospère et compétitif respectueux du climat. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous accélérons la transition vers des moyens de transport à zéro émission dans l'ensemble du Canada grâce à des investissements dans les infrastructures pour les véhicules électriques. En finançant l'installation des infrastructures de recharge et en facilitant l'accès à des modes de transport écologiques, nous aidons la population canadienne à opter pour des véhicules électriques et nous contribuons à créer un avenir plus propre et plus durable. »

- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« En optant pour un véhicule électrique, un ménage canadien peut économiser entre 23 000 $ et 32 000 $ sur une période de dix ans. Pour près d'une famille canadienne sur trois qui vit dans un condominium, une copropriété ou un appartement, ces économies peuvent être hors de portée. Chaque jour, les conseils d'administration de condominiums, les gestionnaires d'immeubles et les propriétaires posent la même question à nos membres : que doit-on faire lorsqu'un résident veut installer une borne de recharge pour véhicules électriques? Ce guide, financé par le gouvernement du Canada, leur donnera des réponses claires et pratiques. Ainsi, les avantages que procure la conduite d'un véhicule électrique à faible coût seront à la portée de tout le monde au Canada, peu importe le type de logement. Nous remercions la ministre Dabrusin et le gouvernement du Canada pour cet important investissement. »

- Travis Allan, président-directeur général, Conseil canadien de l'infrastructure de recharge

« Mobilité électrique Canada remercie le gouvernement du Canada pour son appui à deux initiatives pratiques et à fort impact qui contribueront à accélérer l'électrification des transports partout au pays. La première permettra d'établir des centres de ressources sur la recharge des parcs de véhicules légers dans les Prairies et les Maritimes, afin de donner aux municipalités, aux organismes publics, aux institutions, aux services publics et aux parcs de véhicules commerciaux les conseils, les outils et le soutien par les pairs dont ils ont besoin pour planifier et mettre en œuvre l'infrastructure de recharge. La deuxième fera progresser l'intégration des véhicules au réseau au Canada en mobilisant les services publics, les organismes de réglementation, les constructeurs automobiles et les décideurs autour de solutions axées sur la gestion de la recharge et la recharge bidirectionnelle qui ont le potentiel de réduire les coûts et d'améliorer la fiabilité et la durabilité dans l'ensemble du réseau électrique. Avec ses partenaires, Mobilité électrique Canada est fière de contribuer à la mise en place des connaissances, de la collaboration et de la capacité d'exécution nécessaires pour que la mobilité électrique soit une option gagnante pour les collectivités aux quatre coins du Canada. »

- Daniel Breton, président-directeur général, Mobilité électrique Canada

Faits saillants

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars dans le déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques et de stations de ravitaillement en hydrogène dans tout le pays.

Le Canada possède l'un des réseaux électriques les plus propres au monde : son électricité provient de sources propres dans une proportion d'environ 80 %. Investir dans des infrastructures d'électricité nous aidera à répondre à la demande croissante tout en continuant d'offrir une électricité fiable et abordable à la population canadienne.

Le gouvernement du Canada poursuit les travaux concertés qui sont énumérés dans le document Propulser un Canada fort : Une stratégie nationale pour une économie canadienne électrifiée . La semaine dernière, les premiers ministres de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard ont signé un protocole d'entente destiné à faire progresser la coopération régionale dans le dossier de l'électricité et l'intégration des réseaux électriques dans les Maritimes, avec l'appui du gouvernement du Canada. Ces avancées permettront d'améliorer la sécurité énergétique et la compétitivité économique.

. La semaine dernière, les premiers ministres de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard ont signé un protocole d'entente destiné à faire progresser la coopération régionale dans le dossier de l'électricité et l'intégration des réseaux électriques dans les Maritimes, avec l'appui du gouvernement du Canada. Ces avancées permettront d'améliorer la sécurité énergétique et la compétitivité économique. Le 23 juillet 2026, Ressources naturelles Canada a accordé 5,9 millions de dollars à la PEI Energy Corporation pour l'avancement du projet d'agrandissement de l'interconnexion Île-du-Prince-Édouard-Nouveau-Brunswick en vue d'installer deux nouveaux câbles sous-marins de 138 kilovolts d'une capacité de 200 mégawatts, d'améliorer le transport d'électricité et de moderniser des postes de transformation.

Aujourd'hui, l'Office de l'efficacité énergétique est transféré de Ressources naturelles Canada à Environnement et Changement climatique Canada. Les fonctions se recroisent sur des sujets de très grande importance aux yeux de toute la population : le coût de la vie, la sécurité énergétique, la compétitivité économique et l'action climatique.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]