OTTAWA, ON, le 18 juin 2021 /CNW/ - Le vendredi 18 juin 2021, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a rencontré ses homologues provinciaux de l'Est du Canada.

La ministre Jordan a également souligné l'engagement du Canada à l'égard d'une stratégie de l'économie bleue et la valeur qu'elle apportera aux provinces de l'Est. L'objectif de la stratégie est triple ─ assurer la santé à long terme de nos océans, soutenir les collectivités autochtones et côtières, et stimuler les économies océaniques. De plus, elle a pris le soin de mentionner le nouvel investissement de 300 millions de dollars dans les ports pour petits bateaux du budget de 2021, qui aidera à rendre les ports plus sécuritaires, à créer des emplois, à accroître l'efficacité dans toute la région.

Les ministres ont parlé du travail en cours avec les partenaires en vue d'élaborer la toute première loi sur l'aquaculture du Canada. Cette législation unificatrice apportera une plus grande clarté pour la gestion durable du secteur à mesure qu'il continue de croître. Les ministres ont reconnu que la plupart des provinces de la côte Est sont responsables de l'élevage du poisson et des fruits de mer dans leurs compétences respectives, et qu'elles conserveront leur rôle de chef de file en matière de réglementation à l'avenir. La ministre Jordan a fait valoir la nécessité de continuer à suivre la voie de la réconciliation, et a mis l'accent sur la nécessité que tous les ordres de gouvernement devraient travailler ensemble pour s'assurer que les groupes autochtones participent à tous les aspects des activités maritimes.

La ministre Jordan s'est entretenue avec André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec; Margaret Johnson, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick; Derrick Bragg, ministre des Pêches, des Forêts et de l'Agriculture de Terre-Neuve-et-Labrador; Keith Colwell, ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse; et Jamie Fox, ministre des Pêches et des Communautés de l'Île-du-Prince-Édouard.

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués et plus au moyen des fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : https://www.dfo-mpo.gc.ca/connect/index-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

http://www.dfo-mpo.gc.ca