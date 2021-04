DARTMOUTH, NS, le 22 avril 2021 /CNW/ - Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à finir la lutte contre la COVID-19 et à assurer une reprise économique vigoureuse axée sur un futur plus prospère et novateur pour l'ensemble des Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a rencontré le président-directeur général Steve MacDonald d'Efficiency Nova Scotia pour discuter des investissements dans la rénovation des maisons, figurant dans le document Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

L'action climatique commence à la maison, qu'il s'agisse de remplacer les fenêtres mal isolées, d'installer des pompes à chaleur ou d'améliorer l'isolation des maisons, les rénovations énergétiques aideront les Canadiens à rendre leur maison plus éconergétique et mieux protégée contre les risques climatiques. Le budget de 2021 propose d'accorder 4,4 milliards de dollars à la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour aider les propriétaires à effectuer des rénovations en profondeur de leurs maisons, au moyen de prêts sans intérêt d'une valeur totale de 40 000 dollars.

Le programme aidera les propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs qui souhaitent rénover leur maison au moyen d'une évaluation énergétique autorisée aux termes du programme ÉnerGuide. Afin d'assurer que le programme soit abordable et accessible pour le plus grand nombre possible de Canadiens, il comprendra un volet de financement dédié pour soutenir les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs à faible revenu qui ont des locataires à faible revenu, y compris des coopératives d'habitation et des logements sans but lucratif.

Nous voulons que tous les Canadiens puissent vivre au vert, et ce programme est une étape cruciale pour que cela se concrétise. En plus d'améliorer le confort de nos maisons, la rénovation réduira les factures d'énergie et créera de bons emplois pour la classe moyenne, en particulier pour les travailleurs qualifiés et les gens de métier.

Le budget de 2021 est un plan visant à offrir une passerelle aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise, et à assurer une relance vigoureuse. Il propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu'à l'automne et de faire des investissements en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises de l'ensemble de l'économie à revenir en force. Il appuiera près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, y compris 215 000 possibilités pour les jeunes, apportera du soutien pour les entreprises dans les secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les arts et la culture, et accélérera les investissements et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Le budget de 2021 est un plan qui met le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

Citation

« Notre budget fédéral rendra plus abordable pour les Canadiens de vivre de manière écologique. En appuyant les rénovations éconergétiques dans les maisons partout au Canada, nous réduirons le coût des factures d'énergie pour les propriétaires, et créerons des emplois grâce à des milliers de rénovations indispensables partout au Canada. Grâce à ce programme, nous allons rendre la vie plus abordable et bâtir un avenir plus vert et plus prospère pour les Canadiens. »

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, et députée de South Shore-- St. Margarets

Les faits en bref

Reposant sur les investissements récents, le budget de 2021 propose de fournir 17,6 milliards de dollars pour une relance verte, en vue de créer des emplois, de bâtir une économie propre et de lutter contre les changements climatiques. Cela signifie :

Fournir 4,4 milliards de dollars à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) en comptabilité de caisse, pour aider les propriétaires à effectuer des rénovations significatives de leurs maisons, grâce à des prêts sans intérêt d'une valeur de 40 000 dollars .

Offrir des prêts aux propriétaires et aux propriétaires bailleurs, qui entreprennent des rénovations identifiées dans le cadre d'une évaluation énergétique autorisée d'EnerGuide.



Le Programme comprendra également un flux de financement dédié pour soutenir les propriétaires à faible revenu et les immeubles locatifs desservant les locataires à faible revenu, y compris les coopératives d'habitation et les logements à but non lucratif.



Le gouvernement prévoit lancer le programme plus tard cette année.

Le budget de 2021 propose aussi des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes :

qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes : Investir 17,6 milliards de dollars dans une relance verte, ce qui permettra d'aider le Canada à atteindre son objectif de conserver 25 % de ses terres et de ses océans d'ici 2025, à dépasser ses objectifs figurant dans l'Accord de Paris sur les changements climatiques, à réduire les émissions de 36 % en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030 et à mettre le pays sur la voie de réaliser l'objectif d'émission net zéro d'ici 2050.

Aider à construire, à réparer et à appuyer 35 000 logements abordables pour les Canadiens vulnérables grâce à un investissement de 2,5 milliards de dollars et à une réaffectation de 1,3 milliard de dollars en fonds existants.

