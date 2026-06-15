La ministre Joly se rendra en Chine et au Japon pour promouvoir les intérêts canadiens à l'étranger

OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly se rendra en Chine et au Japon du 14 au 23 juin 2026, accompagnée du Secrétaire parlementaire du premier ministre, l'honorable Kody Blois, pour faire avancer les priorités canadiennes et promouvoir la croissance économique.

En Chine, la ministre Joly participera à des rencontres avec des représentants du gouvernement et des parties intéressées pour faire avancer des opportunités commerciales accompagnées de mesures de protection appropriées et d'approfondir les engagements pris par le premier ministre Carney lors de sa visite au pays en janvier 2026.

La ministre Joly se rendra ensuite au Japon pour rencontrer des intervenants et des responsables gouvernementaux et ainsi solidifier les liens bilatéraux. Elle poursuivra les efforts afin d'intensifier la collaboration dans le cadre du nouveau Partenariat stratégique global entre le Canada et le Japon, qui met l'accent sur les priorités communes que sont la défense, le commerce, l'énergie et la technologie, et sur la promotion d'une région indo-pacifique libre et ouverte.

Citations

« Le Canada consolide ses partenariats internationaux afin de stimuler la croissance économique, d'améliorer la sécurité, de mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes et d'ainsi ouvrir la voie à des possibilités concrètes de même qu'à une prospérité durable au pays, au profit des citoyens. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

Faits en bref

La Chine constitue un important marché commercial pour les entreprises canadiennes. Les exportations de marchandises vers la Chine ont atteint 34,4 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 14,7 % par rapport à 2024. Au total, le commerce bilatéral de marchandises en 2025 s'est élevé à 125,1 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 5,2 % comparativement à 2024.

La visite du premier ministre Carney à Beijing en janvier dernier a donné lieu à un accord conjoint préliminaire avec la Chine, qui a permis de réduire les droits de douane et d'éliminer un certain nombre d'irritants commerciaux de longue date.

Doté d'un produit intérieur brut de 6,2 billions de dollars en 2025, le Japon, quatrième économie mondiale, constitue un marché stratégique pour les entreprises canadiennes à un moment charnière pour les relations bilatérales.

En mars 2026, le premier ministre Carney et la première ministre Takaichi ont annoncé la conclusion d'un nouveau Partenariat stratégique global entre le Canada et le Japon dans les secteurs de la défense, de l'énergie, des minéraux critiques, du commerce et de la technologie. Ce partenariat renforcera la collaboration, permettra d'attirer des capitaux au Canada, approfondira la relation croissante entre les deux pays et multipliera les occasions qui en découleront.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]