/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly participera à une discussion sur la stratégie industrielle du Canada et tiendra une téléconférence à l'intention des médias durant sa visite au Royaume-Uni/

LONDRES, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, participera à une séance de discussion en mode hybride sur la stratégie industrielle du Canada et la diplomatie des puissances moyennes à Londres. Elle tiendra également une téléconférence à l'intention des médias par la suite.

Événement : Discussion sur la stratégie industrielle du Canada et la diplomatie des puissances moyennes à Chatham House

Date : Le mercredi 22 juillet 2026

Heure : 10 h (heure locale)

Lieu : Chatham House, 10 St James's Square, Londres SW1Y 4LE

Note à l'intention des médias :



Pour participer à l'événement en présentiel ou en mode virtuel, communiquez avec Ekene Oboko, attachée de presse principale de Chatham House, à l'adresse [email protected].

Événement suivant : Téléconférence à l'intention des médias

Heure : 10 h (heure de l'Est) / 15 h (heure locale)

Lieu : En mode virtuel

Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire canadienne peuvent assister à l'événement sur Zoom. Les représentants des médias qui n'en sont pas membres peuvent écrire à l'adresse [email protected] pour demander une accréditation temporaire.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Bureau de presse, Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni, [email protected], +44 (0) 207 004 6114; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]