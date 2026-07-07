La ministre Joly annonce un investissement fédéral de 630 millions de dollars dans la recherche pour renforcer l'innovation au pays

GUELPH, ON, le 7 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Mélanie Joly, accompagnée de Karim Bardeesy, son secrétaire parlementaire, et de Dominique O'Rourke, députée de Guelph, a annoncé aujourd'hui un financement de 630 millions de dollars destiné à des chercheuses et chercheurs en sciences naturelles et en génie partout au pays. Ce financement appuie la recherche axée sur la découverte au Canada et contribue à la création de milieux de recherche où étudiantes, étudiants, chercheuses et chercheurs peuvent acquérir et développer des compétences essentielles. L'économie mondiale évoluant rapidement, le gouvernement du Canada investit dans les personnes de talent qui feront progresser la recherche qui assurera l'avenir de nos industries, de notre économie et de notre souveraineté.

La recherche axée sur la découverte constitue le fondement des avancées scientifiques et technologiques réalisées au Canada. Un investissement total de 630 millions de dollars, qui sera géré par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), lui est consacré. De ce montant, 613 millions serviront à financer 3 161 nouvelles subventions destinées à des chercheuses et chercheurs dans un large éventail de domaines, notamment la défense et les technologies à double usage, la recherche sur l'Arctique, l'intelligence artificielle, la science quantique, la biotechnologie et les technologies propres. Les fonds investis permettront aux personnes les plus talentueuses au pays de réaliser des travaux d'innovation susceptibles d'avoir des retombées importantes et favoriseront la transformation d'idées conçues au pays en solutions commercialement viable qui contribuent à la croissance économique du Canada et à sa capacité concurrentielle à l'échelle internationale.

Les subventions à la découverte fournissent un soutien à long terme qui permet aux chercheuses et chercheurs de repousser les limites du savoir et d'explorer des idées audacieuses qui ont un potentiel de transformation. Elles favorisent également la création d'environnements de recherche dynamiques où les étudiantes et étudiants et les chercheuses et chercheurs de niveau postdoctoral peuvent acquérir une expérience et des compétences inestimables, des atouts qui les aideront à devenir des innovatrices et innovateurs, des leaders et des professionnelles et professionnels hautement qualifiés qui enrichiront le capital humain du Canada.

Le plus important investissement que nous puissions faire pour aider le Canada à renforcer son économie et à la rendre plus résiliente est d'appuyer les personnes de talent au pays. En appuyant des chercheuses et chercheurs de calibre mondial, en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires en recherche pour appliquer des pratiques assurant la sécurité de la recherche, en favorisant des découvertes révolutionnaires et en contribuant à la commercialisation des innovations canadiennes, nous transformons l'ingéniosité canadienne en croissance économique, en emplois de qualité et en nouvelles possibilités partout au pays. Ces investissements contribueront à renforcer la souveraineté du Canada et sa capacité concurrentielle à l'échelle internationale et feront en sorte que les technologies transformatrices de prochaine génération seront mises au point au Canada, par des Canadiennes et Canadiens, pour la population canadienne.

Citations

« L'avantage concurrentiel le plus important du Canada est son capital humain. En investissant ici, au pays, pour appuyer nos chercheuses et chercheurs et nos innovatrices et innovateurs de calibre mondial, nous contribuons à transformer les découvertes canadiennes en nouvelles technologies, à favoriser l'essor des entreprises et à créer de bons emplois. À cette époque où tout change rapidement dans le monde, nous soutenons les talents canadiens, ce qui renforce l'économie du Canada et permet d'assurer sa compétitivité, sa résilience ainsi que sa réputation en tant que leader mondial en innovation. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Par l'intermédiaire des subventions à la découverte, le Canada soutient la recherche fondée sur la curiosité, gage de son engagement envers l'excellence en science. Source d'inspiration, le travail acharné de ces chercheuses et chercheurs qui se posent incessamment des questions audacieuses pave la voie à l'innovation et permet de créer des débouchés au pays. »

Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie

« Cet investissement soutient les scientifiques dont le travail essentiel stimule l'innovation et favorise l'excellence en recherche, comme celle qu'on constate à la University of Guelph. Le Canada, en investissant dans la science et la recherche de pointe, renforce sa position en tant que centre d'innovation et appuie les établissements, comme la University of Guelph qui favorise la croissance dans notre communauté, le sud-ouest de l'Ontario et le reste du Canada. L'annonce d'aujourd'hui met en évidence la force des chercheuses et chercheurs de la région et leur leadership dans la recherche de solutions pour régler les problèmes les plus pressants de notre planète. »

Dominique O'Rourke, députée de Guelph

« Par ces investissements dans le programme de recherche axée sur la découverte du CRSNG, le gouvernement du Canada permet à nos chercheuses et chercheurs ainsi qu'à nos innovatrices et innovateurs de faire progresser des idées qui façonneront notre avenir. Aujourd'hui, nous célébrons les personnes et les équipes qui, par leur travail, renforcent la prospérité du Canada et l'excellence de la recherche réalisée au pays. »

Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, professeur et membre de la Société royale du Canada

« Cet investissement apporte un soutien aux chercheuses et chercheurs de la University of Guelph alors qu'ils mènent des travaux de recherche axée sur la découverte dans des domaines tels que la santé, la durabilité et l'innovation technologique. Nous remercions le gouvernement fédéral de favoriser l'excellence de la recherche en investissant dans ces projets et de permettre ainsi à nos chercheuses et chercheurs d'exception de s'attaquer à des questions dont les réponses permettront d'améliorer nos vies. »

Mazyar Fallah, vice-recteur à la recherche et à l'innovation, University of Guelph

Faits saillants

Le Programme de recherche axée sur la découverte, qui représente l'investissement le plus important du CRSNG, favorise la créativité et l'innovation qui sont à l'origine des avancées en recherche. L'investissement annoncé aujourd'hui prévoit notamment l'octroi des montants suivants :

546,4 millions de dollars sous la forme de subventions à la découverte individuelles accordées à 2 312 chercheuses et chercheurs dans différentes disciplines des sciences et du génie;

25,1 millions de dollars sous forme de subventions d'outils et d'instruments de recherche pour permettre aux chercheuses et chercheurs d'avoir accès aux outils hautement spécialisés dont ils ont besoin pour réaliser leurs travaux;

23,7 millions de dollars en subventions qui aideront à financer des projets de recherche en physique subatomique et faciliteront l'accès à des ressources majeures et à de l'équipement;

6,7 millions de dollars sous forme de suppléments Tremplin vers la découverte accordés à 534 chercheuses et chercheurs en début de carrière, au cours de la première année de leur subvention à la découverte, pour les aider à établir et à faire progresser leur carrière;

4,7 millions de dollars au titre des subventions du programme Horizons de la découverte pour financer 13 projets qui intègrent ou transcendent plusieurs disciplines, dans le but de faire avancer les connaissances en sciences naturelles et en génie;

2,6 millions de dollars sous forme de suppléments aux subventions à la découverte en recherche nordique accordés à 28 chercheuses et chercheurs pour accroître et promouvoir la recherche nordique et la formation connexe dans les universités canadiennes;

2,5 millions de dollars sous forme de subventions à la découverte axées sur le développement accordées à 58 chercheuses et chercheurs afin de promouvoir et de maintenir une base de recherche diversifiée et de qualité dans les petites universités partout au pays;

1,1 million de dollars sous forme de subventions de temps-navire afin de permettre à des chercheuses et chercheurs d'avoir accès à des navires pour les besoins de leurs programmes de recherche;

16,8 millions de dollars pour la prolongation unique d'un an avec financement des subventions à la découverte en raison de la COVID-19.

Renseignements complémentaires

SOURCE NSERC

Renseignements : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, Relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, [email protected]