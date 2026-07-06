Avis aux médias - Le gouvernement du Canada s'apprête à annoncer les résultats du concours du Programme de recherche axée sur la découverte

GUELPH, ON, le 6 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, annoncera les résultats du concours du Programme de recherche axée sur la découverte du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, et Manal Bahubeshi, vice-présidente de la Direction des partenariats en recherche et en technologie au CRSNG, seront également présents à l'occasion de cette annonce.

Les représentantes et représentants des médias seront ensuite invités à visiter un laboratoire.

Date : Le mardi 7 juillet 2026 Heure : Annonce : 9 h 30 (HE)

Visite du laboratoire : 10 h 10 (HE) Lieu : University of Guelph - 50, chemin Stone Est, Guelph (Ontario)

Waasamowin (anciennement Atrium) au Summerlee Science Complex

Participation des médias sur place

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce en personne sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias du CRSNG à l'adresse [email protected] . Ils doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire à l'accueil.

SOURCE NSERC

Renseignements : Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, Relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]