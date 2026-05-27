OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, annoncera les résultats de la première phase d'une nouvelle initiative visant à favoriser le recrutement des meilleurs talents en recherche à l'étranger. La ministre sera accompagnée de Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel.

Anne-Marie Thompson, vice-présidente de la Direction des subventions de recherche et bourses au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, sera également présente à l'occasion de cette annonce.

Les représentantes et représentants des médias seront ensuite invités à visiter un laboratoire.

Date : le jeudi 28 mai 2026



Heure : Annonce : 9 h 30 (HE)

Visite du laboratoire :10 h 15 (HE)



Lieu : Université d'Ottawa

Complexe STEM

Atrium Calin-Rovinescu, rez-de-chaussée

150, rue Louis-Pasteur

Ottawa (Ontario)

Participation des médias sur place

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'activité en personne sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias du CRSNG par courriel à l'adresse [email protected]. Ils doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire à l'accueil. Il y a des places de stationnement disponibles sur place.

SOURCE NSERC

Renseignements : Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, Relations avec les médias, Bureau de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec., [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]