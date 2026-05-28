Les bourses de formation en recherche Impact+ attirent au Canada plus de 650 candidates et candidats de l'étranger

OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, accompagnée de Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, de Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, et de Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester, a annoncé aujourd'hui les résultats de la première phase de l'initiative des bourses de formation en recherche Impact+ Canada. Cette annonce marque un jalon important du plan du Canada pour attirer des chercheuses et chercheurs étrangers et expatriés (niveaux doctoral et postdoctoral) dans le cadre de la nouvelle stratégie d'attraction de talents. Au total, 659 bourses ont été octroyées à des citoyennes et citoyens de 72 pays, ce qui correspond à une enveloppe de 84,3 millions de dollars sur trois ans pour cette première phase d'un projet d'investissement de 133,6 millions de dollars. Ces fonds visent à renforcer la position du Canada comme destination de choix pour la crème des scientifiques, innovatrices et innovateurs du monde.

Administrées par les trois organismes fédéraux de financement de la recherche, soit le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), les bourses de formation en recherche Impact+ Canada sont l'un des quatre volets de l'Initiative Talent mondial en recherche Impact+ Canada, une stratégie de 1,7 milliard de dollars présentée dans le budget de 2025 et visant à attirer au pays plus de 1 000 chercheuses et chercheurs étrangers et expatriés, dont des francophones.

L'Initiative Talent mondial en recherche Impact+ Canada comporte trois autres volets :

Le Programme des chaires de recherche Impact+ Canada, qui prévoit un financement de 1 milliard de dollars sur 12 ans pour aider les établissements à attirer et à retenir des chercheuses et chercheurs de calibre mondial menant des projets de recherche transformateurs qui déboucheront sur l'application des fruits de la recherche.

Le Programme des Leaders émergents Impact+ Canada, qui prévoit un financement de 120 millions de dollars sur 12 ans pour aider les établissements à attirer des chercheuses et chercheurs étrangers et expatriés en début de carrière.

Le Fonds d'infrastructure de recherche Impact+ Canada, un investissement de 400 millions de dollars sur six ans visant à fournir aux titulaires d'une chaire de recherche et aux chercheuses et chercheurs en début de carrière recrutés des installations de calibre mondial qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs de recherche.

En attirant des chercheuses et chercheurs de renommée mondiale et en ramenant les talents canadiens au pays, le gouvernement stimule l'innovation, renforce des secteurs stratégiques et protège, à long terme, notre sécurité économique et notre compétitivité mondiale. Les bourses de formation en recherche Impact+ Canada contribueront au perfectionnement et à la formation de chercheuses et chercheurs hautement qualifiés qui s'appuieront sur les atouts de la recherche canadienne pour aider à concrétiser les priorités nationales et relever les défis mondiaux.

Citations

« La Stratégie d'attraction des talents internationaux du Canada donne de réels résultats. Nous investissons de manière stratégique pour attirer les meilleurs talents au monde afin qu'ils réalisent chez nous des recherches ambitieuses qui contribueront à renforcer la base industrielle et scientifique du Canada. Alors que d'autres pays restreignent les libertés universitaires et compromettent la recherche de pointe, nous demeurons déterminés à soutenir les découvertes scientifiques qui renforceront le leadership économique du Canada au sein du G7. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Il est essentiel d'attirer les plus grands talents en recherche afin d'assurer notre prospérité nationale à long terme. Les bourses de formation en recherche Impact+ Canada ont permis à des chercheurs d'exception de s'installer au Canada et, à maints d'entre eux, de faire avancer la recherche de pointe en santé. Les travaux des titulaires contribueront à la mise au point de traitements et de technologies qui amélioreront la santé de la population canadienne et renforceront notre économie. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Cette initiative marque une avancée importante pour le Canada. En attirant les meilleurs talents internationaux en recherche, nous renforçons notre capacité à innover, à faire progresser les découvertes scientifiques et à générer des retombées concrètes pour nos communautés et notre économie. »

Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester

« Nous annonçons aujourd'hui un investissement marquant dans la recherche canadienne. Il renforcera notre économie, stimulera la productivité et favorisera le développement durable pour les années à venir. Le recrutement de personnes talentueuses a toujours été le fondement du système de recherche canadien, dont la renommée n'est plus à faire. Grâce à ces investissements, le Canada attirera et formera des chercheuses et chercheurs qui comptent parmi les meilleurs au monde, des étoiles montantes de leur discipline et des étudiantes et étudiants prometteurs afin qu'ils mettent leurs talents et leurs travaux novateurs au service du pays. »

Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, professeur et membre de la Société royale du Canada

« Les bourses annoncées aujourd'hui feront du Canada un endroit de prédilection pour les meilleurs talents du monde en recherche et stimuleront des découvertes majeures pour la santé et la prospérité de la population, l'essor économique du pays et la vigueur du secteur de la recherche, au profit de tous nos concitoyens et concitoyennes. »

Dr Paul Hébert, président, Instituts de recherche en santé du Canada

« Faire venir au Canada les étudiantes et étudiants de doctorat ainsi que les chercheuses et chercheurs de niveau postdoctoral du meilleur calibre renforce l'écosystème de recherche de notre pays. Nous sommes ravis de constater à quel point ce nouveau programme s'est révélé efficace jusqu'à présent pour faire du Canada une destination de choix pour la recherche et la formation en recherche, y compris dans le domaine des sciences humaines. Il est primordial de veiller à ce que les facteurs humains et sociétaux demeurent au cœur des efforts visant à favoriser le savoir, l'innovation, la croissance économique et le bien-être social. »

Normand Labrie, président intérimaire du Conseil de recherches en sciences humaines, professeur et membre de la Société royale du Canada

« En investissant massivement dans l'Initiative Talent mondial en recherche Impact+ Canada, la ministre Joly envoie un message fort : pour demeurer compétitif sur la scène mondiale, le Canada doit absolument attirer et retenir des talents de tout premier ordre en recherche. Cet investissement donne aux grandes universités de recherche les moyens de continuer à contribuer à la résilience du Canada, à sa croissance économique et à son rayonnement. À titre de seule université bilingue à forte intensité de recherche au Canada, située de surcroît au cœur de la capitale nationale, l'Université d'Ottawa est particulièrement bien placée pour attirer et retenir des talents du monde entier. Faisant foi de son engagement envers la science et l'innovation, ce financement du gouvernement fédéral marque une étape déterminante pour notre écosystème de recherche et contribuera à accélérer l'émergence des découvertes et des politiques qui orienteront l'avenir de notre pays. »

Marie-Eve Sylvestre, rectrice et vice-chancelière, Université d'Ottawa

Faits saillants

Le gouvernement du Canada a lancé cette initiative inédite en décembre 2025 dans le cadre d'une stratégie globale visant à recruter les plus brillants chercheurs et chercheuses au monde.

Au terme de la première phase de recrutement dans le cadre des bourses de formation en recherche Impact+ Canada, 659 bourses (399 bourses doctorales et 260 bourses postdoctorales) ont été accordées à des personnes de 72 pays.

Un tiers des candidatures venaient des États-Unis, et le reste provenait d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Australie.

Le recrutement vise les domaines de recherche prioritaires essentiels à la souveraineté, à la résilience, ainsi qu'à la prospérité et au bien-être à long terme du Canada, à savoir les technologies numériques de pointe (intelligence artificielle, informatique quantique et cybersécurité); la santé, y compris la biotechnologie; les technologies propres et les chaînes de valeur des ressources; l'environnement, la résilience climatique et l'Arctique; la sécurité alimentaire et hydrique; la résilience démocratique et communautaire; la fabrication et les matériaux de pointe; et les technologies de défense et à double usage.

SOURCE NSERC

Renseignements : Gabrielle Landry, Directrice adjointe des relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Bureau de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, [email protected]