La ministre Joly annonce un investissement de 75 millions de dollars dans un partenariat entre la Société canadienne du sang et les Forces armées canadiennes

Cet investissement assurera la préparation du Canada aux urgences en matière de santé et de défense et la protection des Canadiens au pays et à l'étranger

OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et le ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty, ont annoncé un investissement fédéral important de 75 millions de dollars pour faire progresser l'initiative innovante de la Société canadienne du sang (SCS) qui vise à renforcer l'approvisionnement national d'urgence en sang et en plasma, et à fournir aux Forces armées canadiennes (FAC) un accès fiable à des soins de santé cruciaux pendant les opérations de défense. Les produits sanguins sont essentiels aux opérations des FAC et permettent d'offrir des soins, des traitements et des interventions d'urgence en traumatologie.

L'investissement du gouvernement dans le partenariat entre la SCS et les FAC améliorera la capacité du Canada d'intervenir rapidement et efficacement aux urgences sanitaires de grande envergure ainsi que de soutenir les opérations militaires au pays et à l'étranger, y compris en cas de catastrophe naturelle et de déploiement dans des régions éloignées où les conditions sont difficiles, comme dans l'Arctique. Ce projet améliorera également l'accès à des produits sanguins efficaces préparés au Canada et en augmentera la production nationale de façon à ce que les fournitures critiques demeurent sûres, sécurisées et disponibles en cas de besoin urgent.

Cet investissement, réalisé par l'intermédiaire du Fonds des sciences de la vie, appuie l'atteinte des objectifs de préparation en matière de santé et de défense, y compris par la mise au point de technologies innovatrices liées aux produits sanguins. Les investissements stratégiques dans des projets comme celui-ci et dans les capacités nationales en sciences de la vie sont essentiels au maintien de la sécurité sanitaire du Canada, à l'augmentation de la résilience des FAC et à l'établissement de chaînes d'approvisionnement robustes capables de résister aux perturbations mondiales et aux menaces éventuelles.

Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le gouvernement du Canada intervient de manière ambitieuse et stratégique afin de protéger la population canadienne et de veiller à ce que les FAC soient équipées pour faire face aux menaces émergentes. Le gouvernement atteint ses objectifs notamment grâce à la Stratégie industrielle de défense du Canada et à l'annonce récente du premier ministre Carney selon laquelle le Canada a atteint son objectif de 2 % fixé par l'OTAN pour les dépenses de défense. Enfin, il est essentiel d'investir dans le secteur des sciences de la vie de calibre mondial du Canada pour atteindre les objectifs de défense du pays tout en renforçant les capacités nationales de préparation et d'intervention en cas d'urgence sanitaire.

Citations

« Dans un monde où règne l'incertitude, le Canada doit être prêt à protéger la santé et la sécurité de la population canadienne. Notre investissement dans la Société canadienne du sang permettra d'augmenter nos capacités nationales en sciences de la vie, d'assurer un approvisionnement en sang essentiel pour nos forces armées, où qu'elles soient déployées, ainsi que de réagir rapidement aux situations d'urgence, au pays comme à l'étranger. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Alors que nous nous trouvons dans un environnement de sécurité complexe et imprévisible, la Défense nationale et les Forces armées canadiennes sont fières de travailler étroitement avec leurs partenaires du gouvernement fédéral et de l'industrie afin de renforcer la collaboration entre civils et militaires. Plus ces liens seront solides, plus le Canada sera résilient et collectivement prêt à répondre rapidement et efficacement aux crises, au pays comme à l'étranger. »

- Le ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty

« En tant qu'acteur clé de l'infrastructure critique nationale, la Société canadienne du sang doit être prête à intervenir en tout temps et en tout lieu. L'investissement annoncé fait fond sur ses responsabilités actuelles et lui permettra d'améliorer ses capacités de préparation et d'adaptation rapide aux exigences changeantes, tant dans les contextes civils que militaires. »

- Le chef de la direction de la Société canadienne du sang, Dr Graham D. Sher

« Ces partenariats stratégiques et ces investissements essentiels renforcent considérablement la capacité des Services de santé des Forces armées canadiennes à offrir un soutien médical de premier ordre aux opérations militaires, tout en consolidant la résilience du système de santé pancanadien face à diverses menaces. Non seulement nous améliorons les soins de santé pour la population canadienne aujourd'hui, mais nous investissons également dans la préparation nécessaire pour permettre aux Forces armées canadiennes de continuer, à long terme, à défendre le Canada et ses intérêts nationaux à l'étranger. Nos militaires - soldats, marins, aviateurs et membres du personnel opérationnel - peuvent avoir l'assurance que, s'ils sont exposés au danger dans l'exercice de leurs fonctions, nous serons là pour eux au moment où ils en auront le plus besoin. »

- Le médecin général des Forces armées canadiennes, le major-général Scott Malcolm

Faits en bref

La Stratégie industrielle de défense du Canada est un plan à long terme qui vise à assurer la prospérité nationale et la sécurité économique en : fournissant des capacités sécuritaires, fiables et opportunes aux Forces armées canadiennes (FAC), à nos alliés et à nos partenaires; investissant dans l'industrie canadienne de la défense.

La Société canadienne du sang est l'organisation responsable du bon fonctionnement du système national d'approvisionnement en sang et en plasma ainsi que de la banque nationale publique de sang de cordon, du registre des donneurs de cellules souches et des programmes nationaux de soutien au don et à la transplantation d'organes et de tissus. Elle recueille, teste et prépare du sang et des produits sanguins, y compris des globules rouges, des plaquettes et du plasma aux fins de transfusion. Elle distribue ces produits aux organismes de soins de santé pour le traitement de patients partout au pays tout en soutenant la recherche et l'innovation pour améliorer les soins aux patients et le rendement du système.

Préparation aux crises sanitaires Canada (PCSC) est un organisme de service spécial au sein d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada qui soutient, par son leadership, l'innovation et l'amélioration de la capacité industrielle du Canada en vue de la mise au point et de la production de contre-mesures médicales clés qui permettront de répondre aux urgences sanitaires. PCSC travaille en étroite collaboration avec des partenaires fédéraux, notamment Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, afin de protéger les Canadiens en cas d'urgence sanitaire.

La Défense nationale appuie les FAC qui servent en mer, sur terre et dans les airs au sein de la Marine, de l'Armée de terre, de l'Aviation et des Forces d'opérations spéciales pour défendre les intérêts canadiens au pays et à l'étranger.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]