/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante au sujet des services Internet haute vitesse en Saskatchewan/English
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
24 juil, 2026, 08:00 ET
HUMBOLDT, SK, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, annoncera des améliorations à l'accès aux services Internet haute vitesse dans des régions rurales de la Saskatchewan.
Le secrétaire d'État répondra ensuite aux questions des médias.
Date : Le vendredi 24 juillet 2026
Heure : 11 h (heure du Centre)
Lieu :
Humboldt Uniplex & Convention Centre
619 17th Street
Humboldt (Saskatchewan)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.
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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État au Développement rural, [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
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