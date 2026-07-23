Le gouvernement du Canada lance une consultation publique sur la transparence de l'IA

Les commentaires de la population permettront de déterminer comment offrir une IA sécuritaire, responsable et fiable au Canada

OTTAWA, ON, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Les systèmes d'intelligence artificielle (IA) occupent une place de plus en plus grande dans le quotidien de la population canadienne et le fonctionnement des entreprises au pays. À mesure que s'accélère l'adoption de l'IA, les Canadiens et les entreprises doivent avoir un accès facile à de l'information claire pour savoir s'ils interagissent avec cette technologie, pouvoir déterminer l'origine du contenu présenté, et prendre des décisions éclairées sur son utilisation et son adoption. Il est essentiel d'augmenter la transparence entourant les systèmes d'IA si l'on veut gagner la confiance de la population, soutenir l'innovation, et veiller à l'utilisation sûre et responsable de cette technologie.

Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a annoncé le lancement d'une consultation publique pour trouver des moyens d'améliorer la transparence à l'égard des systèmes d'IA et de ce qu'elle produit.

Cette consultation cadre avec l'engagement du gouvernement du Canada de favoriser la transparence de l'IA, tel qu'il est décrit dans la Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada : L'IA pour tous, et porte sur :

la capacité de détecter le contenu généré par l'IA;

le soutien offert aux personnes pour les aider à déterminer si elles interagissent avec un système d'IA;

l'amélioration de l'accès à de l'information cohérente et conviviale sur les systèmes d'IA, y compris leur développement, leurs capacités et leurs limites;

le suivi des incidents graves liés aux systèmes d'IA;

l'amélioration du suivi des activités et des interactions des agents d'IA.

La population et les résidents du Canada sont invités à prendre connaissance du document de discussion et à faire part de leurs commentaires sur les sujets qui y sont présentés ainsi que les mesures que le gouvernement devrait prendre pour augmenter la transparence des systèmes d'IA et de leurs produits.

La période de consultation se déroulera du 23 juillet au 23 septembre 2026, et nous invitons toutes les personnes qui s'intéressent à l'avenir de l'IA au Canada à y participer. La rétroaction obtenue orientera les prochaines étapes et favorisera l'établissement d'une IA sécuritaire, responsable et fiable au pays.

Citations

« La vitesse de l'adoption de l'intelligence artificielle dépend de la confiance qu'on lui porte. Les Canadiens doivent pouvoir déterminer s'ils interagissent avec des systèmes d'IA et s'ils ont affaire à du contenu généré ou modifié par l'IA, et connaître les capacités et les limites de cette technologie. Grâce à l'IA pour tous, nous entreprenons une démarche canadienne pour protéger les gens, susciter des possibilités et renforcer notre souveraineté face à cette technologie transformatrice. Cette consultation nous aidera à donner aux Canadiens une façon de contribuer à la prise de mesures pratiques et efficaces en matière de transparence. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

Faits en bref

Le 4 juin 2026, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada : L'IA pour tous, qui établit un plan ambitieux visant à garantir une adoption responsable de l'intelligence artificielle (IA), de manière à réellement servir l'ensemble de la population canadienne, en gagnant sa confiance, en suscitant pour elle des possibilités, et en consolidant la souveraineté numérique du Canada.

Avec l'objectif de mieux protéger la population canadienne à l'ère numérique, le gouvernement a présenté le projet de loi C-36, la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs , pour renforcer les mesures protégeant les renseignements personnels, de même que le projet de loi C-34, la Loi sur les médias sociaux sécuritaires , pour obliger les exploitants de médias sociaux et d'agents conversationnels à protéger les enfants, augmenter la responsabilisation des plateformes et réduire la propagation de contenu préjudiciable.

, pour renforcer les mesures protégeant les renseignements personnels, de même que le projet de loi C-34, la , pour obliger les exploitants de médias sociaux et d'agents conversationnels à protéger les enfants, augmenter la responsabilisation des plateformes et réduire la propagation de contenu préjudiciable. Selon Statistique Canada, le nombre d'entreprises canadiennes utilisant l'IA pour produire des biens ou offrir des services a continué d'augmenter au cours du deuxième trimestre de 2026, ce qui témoigne du rôle croissant que joue cette technologie dans l'ensemble de l'économie.

Le contenu généré par l'IA est de plus en plus présent en ligne dans un grand nombre de contextes, et il est donc plus difficile pour les Canadiens de distinguer le contenu synthétique du contenu authentique.

De nombreux systèmes d'IA accessibles aux consommateurs possèdent maintenant des capacités agentiques leur permettant d'agir au nom des utilisateurs et leur donnant ainsi les moyens de faire davantage qu'offrir des renseignements et des conseils.

Le gouvernement accueille favorablement le point de vue de la population, des résidents, des entreprises, des chercheurs, des organismes de la société civile, des membres des Premières Nations, des Inuits, des Métis et des autres parties prenantes du Canada.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Peter Wall, Chef de cabinet adjoint et directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]