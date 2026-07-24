Le secrétaire d'État Belanger annonce l'élargissement de l'accès à Internet haute vitesse en Saskatchewan

L'investissement fédéral de plus de 141 millions de dollars permettra de brancher au-delà de 30 000 foyers à Internet haute vitesse

HUMBOLDT, SK, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- Les services Internet haute vitesse fiables et abordables sont essentiels pour tous les Canadiens, puisqu'ils permettent l'accès à d'importantes ressources en ligne, facilitent la communication avec les amis et la famille, et stimulent la croissance économique et l'innovation. C'est pourquoi le gouvernement du Canada contribue à l'établissement de services Internet haute vitesse dans des communautés mal desservies de la Saskatchewan, y compris les collectivités autochtones.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de plus de 141 millions de dollars à six projets pour brancher à Internet haute vitesse au-delà de 30 000 foyers de plus de 500 communautés rurales et éloignées de la Saskatchewan.

Ce financement est attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme visant à faire en sorte que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que tous les foyers au pays aient accès à Internet haute vitesse d'ici 2030. Nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs en matière de connectivité et les projets annoncés aujourd'hui vont nous aider en ce sens. Le gouvernement continuera d'investir dans l'infrastructure qui crée de nouvelles possibilités et de s'assurer que les communautés peuvent tirer parti de tout ce que le Canada a à offrir.

Citations

« Internet haute vitesse n'est plus un luxe, c'est un service essentiel, peu importe où vous vivez au Canada. Il permet aux gens d'accéder aux soins de santé virtuels, de lancer une entreprise ou de rester simplement en contact avec leurs proches. C'est pourquoi nous avons pris un engagement historique visant à offrir l'accès à Internet haute vitesse à l'ensemble des ménages canadiens d'ici 2030. Les projets annoncés aujourd'hui marquent un jalon important pour la connectivité en Saskatchewan. Ils permettront d'offrir un accès fiable et abordable à Internet haute vitesse à plus de 30 000 foyers mal desservis dans plus de 500 collectivités rurales et éloignées de la province. »

- Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger

« Dans de nombreuses régions rurales et éloignées, plusieurs obstacles financiers et structurels se dressent devant de tels projets de connectivité. Des organismes fédéraux comme la Banque de l'infrastructure du Canada contribuent à aplanir ces difficultés, en veillant à ce que des infrastructures essentielles soient construites là où elles ne le seraient pas autrement. En soutenant des initiatives comme celle-ci, nous favorisons la croissance économique dès aujourd'hui et contribuons à réduire à long terme les lacunes de connectivité dans les communautés mal desservies. »

- Le ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Gregor Robertson

« L'accès fiable à Internet haute vitesse ne devrait pas dépendre du lieu où l'on demeure. Grâce au soutien du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, RFNOW met en place l'infrastructure nécessaire pour brancher les communautés rurales et les Premières Nations mal desservies en Saskatchewan. Ensemble, nous bâtissons un avenir numérique plus robuste qui favorisera le développement économique, soutiendra les services essentiels et améliorera la qualité de vie de milliers de Canadiennes et de Canadiens. »

- Le président-directeur général de RFNOW Inc., Chris Kennedy

« Chaque communauté doit pouvoir profiter des possibilités suscitées par un accès fiable à Internet haute vitesse. C'est exactement ce que cet investissement permet de réaliser. En partenariat avec le gouvernement du Canada et son Fonds pour la large bande universelle, Xplore offrira une connexion Internet haute vitesse à près de 20 000 foyers et entreprises en Saskatchewan. Il ne sera pas seulement possible de télécharger du contenu plus rapidement, mais aussi pour les étudiants de suivre des formations sans interruption, pour les familles d'accéder à des soins de santé depuis la maison et pour les entreprises de rivaliser à armes égales avec leur concurrence. »

- Le président-directeur général de Xplore Inc., Brent Johnston

« Depuis l'établissement de notre organisation en 2007, nous nous employons à offrir un service Internet fiable et à établir des connexions plus robustes avec les collectivités que nous desservons. Grâce à l'appui du gouvernement du Canada et du Fonds pour la large bande universelle, nous pourrons étendre notre réseau et y intégrer une nouvelle technologie sans fil fixe capable d'offrir une vitesse maximale de 1 Gbps. Ce projet aidera davantage de résidents des communautés rurales et éloignées à se brancher à un réseau fiable et rapide pour répondre à leurs besoins quotidiens en matière de travail, d'éducation, de soins de santé et de commerce. »

- Le président de Stafford Communications Inc., Allen Stafford

« Beaver River Broadband a obtenu le soutien du Fonds pour la large bande universelle du gouvernement fédéral afin de déployer l'infrastructure de fibre optique jusqu'au domicile directement à la Nation crie de Peepeekisis. Cet investissement crucial garantit un accès à Internet gigabit, ce qui suscitera de nouvelles possibilités en matière d'éducation numérique, de soins de santé à distance et de développement économique communautaire. De plus, ce projet souligne l'importance de s'associer à des fournisseurs Internet régionaux de plus petite taille, profondément enracinés dans la communauté, capables d'offrir leurs services avec polyvalence et soucieux de desservir des régions souvent négligées par les grands fournisseurs nationaux. En tant que fournisseur régional dirigé par des Autochtones et travaillant en étroite collaboration avec les Premières Nations, Beaver River Broadband comprend les besoins uniques de la région et offre un soutien à la clientèle personnalisé et fiable sur le terrain. Le soutien apporté aux fournisseurs locaux par le biais d'initiatives comme le Fonds pour la large bande universelle garantit que les Premières Nations mal desservies sont non seulement connectées, mais aussi soutenues par des partenaires investis dans leur souveraineté numérique à long terme. »

- Le président-directeur général de Beaver River Broadband, John DeGraauw

« L'expansion du réseau de fibre optique jusqu'à la tour de télécommunications de MCSnet en Saskatchewan offrira un accès très fiable à Internet haute vitesse aux foyers mal desservis des régions rurales de la province, grâce à un fournisseur engagé auprès de la communauté. Notre entreprise familiale établie dans les Prairies dessert les communautés rurales depuis plus de 30 ans grâce à une technologie novatrice et à un service à la clientèle exceptionnel. »

- Le directeur principal des projets de MCSnet, Jerome VanBrabant

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

À l'heure actuelle, 97,4 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

En Saskatchewan, 89,2 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 242 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Saskatchewan.

La Banque de l'infrastructure du Canada a engagé plus de 2 milliards de dollars dans l'aménagement de l'infrastructure numérique à large bande pour combler l'écart du dernier kilomètre de connectivité au pays.

Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont plus susceptibles d'être portées disparues ou d'être assassinées que les personnes allochtones. Une meilleure connectivité se traduit par un plus grand éventail d'outils pour les victimes de violence, qui peuvent ainsi accéder à des ressources numériques essentielles et obtenir de l'aide en cas de besoin.

Dans le prolongement de la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies, le gouvernement du Canada a lancé récemment le Partenariat des Prairies pour bâtir une économie dynamique, durable et inclusive dans les provinces des Prairies

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État au Développement rural, [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]