MISSISSAUGA, ON, le 31 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a rencontré les membres et les employés de la clinique dentaire In Path Dental à Mississauga, en Ontario, pour présenter les investissements du budget de 2023 dans le système public de soins de santé et les avantages offerts par le nouveau régime de soins dentaires du Canada. Cet investissement transformateur dans le régime de soins dentaires du Canada offrira des soins dentaires à toutes les familles canadiennes ayant un revenu familiale inférieur à 90 000 $. Les familles ayant un revenu inférieur à 70 000 $ n'auront aucun coût de participation à verser. La nouvelle couverture du régime sera effective d'ici la fin de l'année 2023. Le régime permet déjà à plus de 250 000 enfants de partout au Canada d'avoir des sourires rayonnants.

Le Canada a connu une reprise remarquable après la récession causée par la COVID-19.

La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de la dernière année; 830 000 Canadiennes et Canadiens de plus occupent un emploi aujourd'hui par rapport à la période précédant la pandémie, dont 361 600 ici en Ontario. L'inflation au pays est en baisse depuis huit mois consécutifs, le taux de chômage est près de son niveau le plus bas jamais enregistré et le taux de participation à la population active des femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint un sommet inégalé de 85,7 % en février, grâce au soutien du système pancanadien de services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le budget de 2023 poursuit sur la lancée de ces importants progrès.

Afin de renforcer le système universel de soins de santé public du Canada, le budget de 2023

y injecte 198,3 milliards de dollars - dont 77 006 G$ - ici en Ontario - pour réduire les retards, élargir l'accès aux services de santé familiale et s'assurer que les provinces et les territoires sont en mesure d'offrir en temps opportun les soins de santé de qualité que la population canadienne mérite et s'attend à recevoir. Le budget de 2023 instaure aussi un nouveau Régime canadien de soins dentaires pour aider jusqu'à 9 millions de Canadiennes et Canadiens et veiller à ce que personne au pays n'ait à choisir entre sa santé dentaire et le paiement des factures mensuelles.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

Citations

« En ces temps difficiles, dans un monde toujours plus complexe, le Canada reste le meilleur endroit où vivre. Le budget de 2023 est notre plan pour rendre la vie plus abordable, renforcer les soins de santé publics et bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sûre, pour tout le monde. L'objectif de ce budget est de stimuler l'économie, de créer des emplois de qualité et d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens l'aide dont ils ont besoin. Le nouveau Régime de soins dentaires canadien veut assurer qu'aucun parent n'ait à choisir entre mettre du pain sur la table et faire soigner les dents de ses enfants. Les investissements du Budget 2023 me rendent incroyablement optimiste à propos de notre avenir collectif. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Produits connexes

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Les médias peuvent s'adresser à : Relations avec les médias, Ministère des Finance du Canada, [email protected], 613-369-4000; Renseignements généraux, Téléphone : 1-833-712-2292, ATS : 613-369-3230, [email protected]