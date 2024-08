ST. JOHN'S, NL, le 28 août 2024 /CNW/ - Un Canada juste, libre et inclusif repose sur la possibilité pour chaque personne de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada, quelle que soit son orientation sexuelle, son identité ou son expression de genre. C'est pourquoi, il y a deux ans aujourd'hui, le gouvernement du Canada a publié le premier Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+.

Aujourd'hui, à l'occasion du deuxième anniversaire du Plan d'action, le gouvernement fédéral a reconnu les progrès réalisés et le travail qu'il reste à faire pour soutenir la diversité, l'inclusion et le respect des droits de la personne. Afin de soutenir ces travaux, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi d'un montant pouvant atteindre 1,6 million de dollars à quatre organismes 2ELGBTQI+ basés au Canada atlantique.

Grâce à ce financement, les trois organismes suivants renforceront leur capacité à améliorer les compétences, l'information, la collaboration et les outils en matière de défense des droits à l'Île‑du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

PEI Transgender Network pour son Plan d'autonomisation des capacités (303 000 $).

Pride PEI Inc. pour son projet intitulé Renforcer les capacités pour une Île‑du‑Prince‑Édouard plus fière (354 000 $).

Quadrangle NL Community Centre pour son initiative intitulée Collaboration communautaire et échange de connaissances pour la communauté 2ELGBTQI+ (375 000 $).

De plus, un financement fédéral pouvant atteindre 571 400 $ permettra d'appuyer le projet de Trans Support NL Inc intitulé Les soins de santé pour les personnes trans sont des soins primaires : Trousse d'outils pour des contextes de soins de santé d'affirmation du genre. Ce projet répondra au besoin de services de santé inclusifs pour les personnes trans et d'affirmation du genre en fournissant aux prestataires de soins primaires et aux professions similaires de la province une trousse d'outils de soins de santé d'affirmation du genre et une formation sur la mise en œuvre et l'utilisation de cette ressource.

À l'occasion du deuxième anniversaire du Plan d'action, le gouvernement du Canada continue de travailler à faire progresser l'égalité des droits et à améliorer les résultats sociaux, économiques et en santé des communautés 2ELGBTQI+. Les progrès en cours constituent une base solide pour faire progresser davantage les droits et l'égalité des communautés 2ELGBTQI+. D'ailleurs, le gouvernement fédéral s'est engagé à poursuivre sur cette lancée, notamment grâce au financement annoncé aujourd'hui. Cette démarche continuera d'être guidée par la collaboration avec les communautés et les partenaires 2ELGBTQI+, dont le travail et les expériences vécues contribuent à remédier aux inégalités subies par les communautés 2ELGBTQI+.

Citations

« Aujourd'hui, nous célébrons le deuxième anniversaire du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+. Cela nous rappelle que, sous l'impulsion des communautés et des organismes 2ELGBTQI+, nous avons réalisé des progrès incroyables à l'échelle du pays. Cela nous permet également de rester sur la voie d'une inclusion, d'une diversité et d'une liberté accrues. C'est la voie tracée par ces organismes à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, et le gouvernement fédéral est fier de soutenir cet élan. Une société inclusive est une société dynamique. Le gouvernement du Canada continuera de travailler auprès des organismes locaux pour concrétiser cette vision. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Il y a deux ans, nous avons annoncé le premier Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ du Canada. Mais ce plan doit être mis en œuvre par les personnes qui le connaissent le mieux : les organismes de base dans leurs communautés. Les fonds alloués aujourd'hui les aideront à le faire, afin que chaque personne soit libre d'être qui elle est et d'aimer qui elle veut. »

L'honorable Seamus O'Regan, député de St. John's-Sud‒Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador

« C'est en travaillant avec des organismes locaux dirigés par les communautés 2ELGBTQI+, que nous créerons et maintiendrons des communautés sûres et dynamiques ici à St. John's et dans l'ensemble de Terre-Neuve-et-Labrador et de la région de l'Atlantique. En soutenant le travail louable de ces organismes, nous nous rapprochons de la vision diversifiée et inclusive du Plan d'action 2ELGBTQI+ ».

Joanne Thompson, députée de John's East

Faits en bref

Entre 2019 et 2021, 1,3 million de Canadiennes et de Canadiens de 15 ans et plus (4,4 % de la population canadienne) ont déclaré être membres de la population 2ELGBTQI+.

2021, 1,3 million de Canadiennes et de Canadiens de 15 ans et plus (4,4 % de la population canadienne) ont déclaré être membres de la population 2ELGBTQI+. L'Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019 a révélé que 77 % des jeunes ayant diverses identités sexuelles et de genre ont déclaré avoir été la cible d'intimidation au cours de l'année précédente. Non seulement les jeunes ayant diverses identités sexuelles et de genre sont plus susceptibles d'être victimes d'intimidation, mais leur santé mentale est aussi souvent moins bonne que celle des jeunes personnes cisgenres attirées exclusivement par des personnes d'un genre différent.

Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus, trois personnes 2ELGBTQI+ sur dix (29,7 %) ont déclaré que leur santé mentale était passable ou mauvaise, par rapport à moins d'une personne n'étant pas membre de la communauté 2ELGBTQI+ sur dix (9,1 %).

Les répondantes et les répondants sans-abri faisant partie de la communauté 2ELGBTQI+ étaient plus susceptibles de signaler tous les problèmes de santé que leurs homologues n'étant pas membres de la communauté 2ELGBTQI+. Les différences étaient plus importantes pour les personnes ayant une limite d'apprentissage ou cognitive (48 % des répondantes et des répondants 2ELGBTQI+, par rapport à 31 % des répondantes et des répondants n'étant pas membres de la communauté 2ELGBTQI+) et les personnes ayant des problèmes de santé mentale (78 % des répondantes et des répondants 2ELGBTQI+, par rapport à 57 % des répondantes ou de répondants n'étant pas membres de la communauté 2ELGBTQI+).

Au cours des huit dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 250 millions de dollars pour faire progresser les droits et améliorer l'égalité des communautés 2ELGBTQI+. Dans le cadre de ce montant, 100 millions de dollars sur cinq ans (2022-2027) ont été engagés directement dans le Plan d'action.

Liens connexes

