TERREBONNE, QC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les médias sont invités à une activité de presse portant sur des investissements du gouvernement du Canada visant à renforcer la capacité industrielle et l'innovation des organisations œuvrant dans les chaînes d'approvisionnement de la défense.

À cette occasion, Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, mettra en lumière un appui financier accordé à deux entreprises lanaudoises, afin de soutenir leur intégration et leur croissance au sein des chaînes d'approvisionnement nationales et internationales en défense.

Date :

19 février 2026

Heure :

13 h

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h, le 19 février 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse. Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]