WINNIPEG, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 1, MB, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Le 15 janvier 2024, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a rencontré pour la première fois le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, accompagné de l'honorable Ian Bushie, ministre des Relations avec les municipalités et le Nord, et ministre de l'Essor économique des peuples autochtones du Manitoba, à Winnipeg, le territoire du Traité no 1 et la patrie de la Nation métisse.

Au cours de cette réunion, la ministre Hajdu et le premier ministre Kinew ont discuté de la nécessité urgente d'assurer un accès sûr et équitable aux soins de santé pour les populations autochtones du Manitoba. Le premier ministre et la ministre ont convenu qu'il était urgent d'agir pour garantir la sécurité, la dignité et le respect des peuples autochtones dans le système de santé.

Le premier ministre et les ministres ont convenu de l'importance du développement économique autochtone pour la croissance et la prospérité du Manitoba et du Canada. Le dialogue s'est concentré sur la collaboration avec les partenaires autochtones afin de soutenir la réconciliation et la croissance économiques pour les peuples autochtones du Manitoba. Ils ont discuté de la façon dont les gouvernements et les communautés peuvent collaborer plus rapidement et plus efficacement pour faire en sorte que les Autochtones aient accès à l'éducation et à la formation professionnelle qui leur permettront de participer pleinement à l'économie. Dans le cadre de ce travail, le premier ministre et les ministres se sont mis d'accord sur le travail essentiel à accomplir pour protéger la langue et la culture, et veiller à ce que plus de possibilités soient offertes pour restaurer les langues qui risquent de disparaître.



Enfin, le premier ministre et les ministres ont discuté des questions relatives à l'accès à l'eau potable et à sa protection. La ministre Hajdu a passé en revue le projet de loi C-61, la Loi sur l'eau propre des Premières Nations, et a soulevé la nécessité d'une collaboration provinciale pour s'assurer que les communautés des Premières Nations disposent des outils nécessaires pour protéger les sources d'eau qui alimentent leurs systèmes. Ils ont également reconnu le travail accompli pour lever 13 avis à long terme sur la qualité de l'eau potable au Manitoba depuis 2015 et se sont engagés à faire en sorte que les trois Premières Nations du Manitoba qui ont encore des avis à long terme sur la qualité de l'eau potable aient les outils nécessaires pour les lever le plus tôt possible.

Tous les participants ont réitéré leur engagement commun à travailler ensemble et de toute urgence à l'amélioration du bien-être des peuples autochtones du Manitoba.

